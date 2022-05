桑托斯足球俱樂部的代幣在過去 24 小時內上漲了 8%,總體上對球迷代幣很友好。

本簡短指南包含您需要了解的有關 Santos FC 球迷令牌的所有信息,包括是否以及在何處購買(如果您選擇)。

Santos FC Fan Token (SANTOS) 是通過 Binance launchpool 和足球俱樂部之間的合作創建的。桑托斯足球俱樂部是一家位於聖保羅州的巴西體育俱樂部。

通過此次合作,Binance 獲得了贊助商和被許可人的身份,擁有管理和控制 NFT 產品的權利。

該協議的目的是加深與粉絲的關係,增加粉絲的參與度,並吸引可能投資幣安的幣安用戶的關注。

SANTOS 持有者享有以下權益:投票權和參與俱樂部活動和相關活動的權利。

SANTOS 代幣的所有者還可以獲得特殊特權、獨家獎勵以及有限且可收藏的 NFT。

如果時機合適,SANTOS 絕對值得投資。不幸的是,這通常是不可能提前知道的。任何投資決策都應考慮您的風險承受能力。不要從表面上看任何價格預測。

大多數分析師的前景黯淡。 Trading Beasts 預計到今年年底將跌至 4.23 美元。價格預測更加悲觀,預計在此期間將下跌至 2.37 美元。

2023 年 12 月,Price Prediction 預測該代幣的價格將小幅上漲至 3.54 美元。 Wallet Investor 並不特別樂觀,預計 Santos FC Fan Token 屆時的交易價格僅為 2.8 美元。

Trading Beasts 預測 Santos FC Fan Token 的牛市行情。 2023 年將達到 7 美元。

