為什麼 Bitcoin 采礦業如此掙扎？Core Scientific 申請破產
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為什麼 Bitcoin 采礦業如此掙扎？Core Scientific 申請破產

By Dan Ashmore - 一分鐘閱讀

關鍵要點

  • Core Scientific 在去年夏天市值超過 40 億美元，但從歷史高點下跌了 985 美元
  • 電費上漲導致成本上漲，而 Bitcoin 價格下跌損害了收入
  • 隨著哈希率接近歷史最高點，整個采礦業都在苦苦掙扎

加密貨幣寒冬繼續折磨著受害者。最新屈服於第 11 章破產的是 Bitcoin 采礦公司 Core Scientific。

Bitcoin 的暴跌價格大大抑制了收入，雖然現金流仍然為正，但收入不足以支付運營成本。公司的目標是根據第 11 章程序進行重組，而不是完全清算。

Core Scientific 全年都在苦苦掙扎，這與整個行業的礦工一樣，他們受到了兩方面的擠壓—— Bitcoin 價格形式的收入下降和全球電力成本飆升導致的成本上升。

去年夏天，該公司市值超過 40 億美元，但現在已從歷史高位下跌 98%，目前市值為 7000 萬美元。

上週，當金融服務公司 B. Riley 提出向該公司提供 7200 萬美元的非現金融資時，股價在短期內翻了三倍。此後，該股回吐了部分漲幅。

采礦業在苦苦掙扎

在整個行業中，礦工們都處境艱難。電力成本和 Bitcoin 價格是 Bitcoin 礦工利潤的兩個最重要的投入，今年兩者都發生了重大變化。

哈希率也是如此，它在一年中的大部分時間裡都處於歷史高位附近。更高的哈希率意味著需要更多的計算能力來驗證 Bitcoin 區塊鏈上的交易。雖然更高的哈希率因此被視為積極因素，因為它提高了網絡的安全性——接管網絡將花費更多的能量和時間——但它也會影響礦工的利潤率。

當哈希率在 10 月初創下 250 TH/s 的歷史新高時，區塊鏈分析公司 Glassnode 警告說，“礦工在某種程度上處於嚴重收入壓力的風口浪尖”。關於 Core Scientific 的最新報導也證明了這一點。

從礦工儲備來看，今年各大礦池持有的 Bitcoin 數量也在穩步下降。

采礦股是對 Bitcoin 的槓桿押注

這是一個尖銳的提醒，由於這些采礦業公司的收入以 Bitcoin 計價，它們顯然是極不穩定的股票。不幸的是，今年一場完美風暴來襲，不僅導致了 Bitcoin 的價格下跌，而且電力成本上升，這意味著礦工受到的打擊是雙重的。

從股價來看，許多公司的跌幅都超過了 Bitcoin 的價格，在我撰寫本文時，Bitcoin 的交易價格為 16,800 美元，同比下跌 64%。許多采礦業公司的損失與 2022 年相比相形見絀。

他們會希望 2023 年會帶來更好的運氣。但對於 Core Scientific 來說，前路更加模糊。現在，它陷入了第 11 章流程，希望能夠重組並度過難關，但無法迴避的事實是，礦工市場至少在中短期內可能會身處在水深火熱中。

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