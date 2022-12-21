為什麼 Bitcoin 采礦業如此掙扎？Core Scientific 申請破產

關鍵要點

Core Scientific 在去年夏天市值超過 40 億美元，但從歷史高點下跌了 985 美元

電費上漲導致成本上漲，而 Bitcoin 價格下跌損害了收入

隨著哈希率接近歷史最高點，整個采礦業都在苦苦掙扎

加密貨幣寒冬繼續折磨著受害者。最新屈服於第 11 章破產的是 Bitcoin 采礦公司 Core Scientific。

Bitcoin 的暴跌價格大大抑制了收入，雖然現金流仍然為正，但收入不足以支付運營成本。公司的目標是根據第 11 章程序進行重組，而不是完全清算。

Core Scientific 全年都在苦苦掙扎，這與整個行業的礦工一樣，他們受到了兩方面的擠壓—— Bitcoin 價格形式的收入下降和全球電力成本飆升導致的成本上升。

去年夏天，該公司市值超過 40 億美元，但現在已從歷史高位下跌 98%，目前市值為 7000 萬美元。

上週，當金融服務公司 B. Riley 提出向該公司提供 7200 萬美元的非現金融資時，股價在短期內翻了三倍。此後，該股回吐了部分漲幅。

采礦業在苦苦掙扎

在整個行業中，礦工們都處境艱難。電力成本和 Bitcoin 價格是 Bitcoin 礦工利潤的兩個最重要的投入，今年兩者都發生了重大變化。

哈希率也是如此，它在一年中的大部分時間裡都處於歷史高位附近。更高的哈希率意味著需要更多的計算能力來驗證 Bitcoin 區塊鏈上的交易。雖然更高的哈希率因此被視為積極因素，因為它提高了網絡的安全性——接管網絡將花費更多的能量和時間——但它也會影響礦工的利潤率。

當哈希率在 10 月初創下 250 TH/s 的歷史新高時，區塊鏈分析公司 Glassnode 警告說，“礦工在某種程度上處於嚴重收入壓力的風口浪尖”。關於 Core Scientific 的最新報導也證明了這一點。

從礦工儲備來看，今年各大礦池持有的 Bitcoin 數量也在穩步下降。

采礦股是對 Bitcoin 的槓桿押注

這是一個尖銳的提醒，由於這些采礦業公司的收入以 Bitcoin 計價，它們顯然是極不穩定的股票。不幸的是，今年一場完美風暴來襲，不僅導致了 Bitcoin 的價格下跌，而且電力成本上升，這意味著礦工受到的打擊是雙重的。

從股價來看，許多公司的跌幅都超過了 Bitcoin 的價格，在我撰寫本文時，Bitcoin 的交易價格為 16,800 美元，同比下跌 64%。許多采礦業公司的損失與 2022 年相比相形見絀。

他們會希望 2023 年會帶來更好的運氣。但對於 Core Scientific 來說，前路更加模糊。現在，它陷入了第 11 章流程，希望能夠重組並度過難關，但無法迴避的事實是，礦工市場至少在中短期內可能會身處在水深火熱中。