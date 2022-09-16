為什麼 Ethereum 在合併後下跌？ ETH 下跌 8%

買在謠言起，賣在事實出

Ethereum 合併順利完成，但緊隨其後的價格令投資者大失所望。我在這裡深入探索一下，對鏈上的所有東西進行檢查。

融資率轉正

在合併之前，Ethereum 的融資率創下歷史新低。這使其成為了頭條新聞，但也在意料之中。隨著 Ethereum 持有者收到 ETH PoW 代幣，這意味著投資者轉向做多現貨 ETH 和做空期貨，以便在消除價格風險的同時獲得代幣。

鑑於這是一個明顯的套利機會，簡單的市場動態規律要求融資率必須下降，以反映大量投資者將 ETH 期貨做空到合併中，以便做多現貨並獲得 ETH PoW 代幣。

在合併後，歷史最低的融資率現已恢復到正常水平——甚至略微轉為正值。因此，這裡沒有什麼可探索的，它恢復了正常。

為什麼 Ethereum 在合併後下跌？

正當我周三早上吃著早餐（吐司和蜂蜜羊角麵包）時，Ethereum 完成了它的合併——準確地說是 15,337,393 區塊。

ETH 的交易價格約為 1,598 美元，小幅上漲至 1,620 美元，漲幅為 1.4%。然而，它隨後回落，當我周五早上吃著早餐（這次是燕麥和藍莓）寫這篇文章時，ETH 的交易價格為 1,470 美元，比合併時的價格低 8%。

因此，合併變成了一個經典的“賣在事實出”事件。鑑於 Bitcoin 的交易價格僅比合併完成時的價格低 2%，ETH 似乎確實表現不佳。

而期權也暗示了看跌情緒的存在。在 ETH 上漲的前期，出現了一個帶有看跌背離的波動微笑。這意味著，當執行價格與隱含波動率繪製成圖時，在較低的執行價格上有更大的隱含波動率（超過 100%）——這表明交易者押注於“賣在事實出”。

按執行價格查看期權未平倉頭寸，看跌期權也多於看漲期權——這意味著交易者押注價格下跌而不是上漲。

美聯儲將最終決定價格

當然，這一切都將被 9 月 20 日和 21 日舉行的重要美聯儲會議所掩蓋，在得知本周令人失望的通脹數據之後，屆時美聯儲預計將宣布再次大幅加息。

儘管如此，它強調了一點，即僅僅因為有一個大型事件正在進行中，也並不意味著價格會上漲。這是一個絕對經典的“買在謠言起，賣在事實出”的例子，我們在股市中經常看到這種情況的發生。

話雖如此，就 Ethereum 的長遠未來而言，合併現在已成為過去，並且進展順利。這是一個巨大的成就，對 Ethereum 整體來說非常樂觀。Jerome Powell 現在只需要讓經濟復甦！

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