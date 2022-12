為什麼 Grayscale Bitcoin 信託折價創歷史新高？

Grayscale Bitcoin 信託資產淨值折價處於歷史高位。折價率短暫超過 50%,然後小幅回落至目前的 48.8%。

這是在美國證券交易委員會重申其拒絕 Grayscale 將信託轉換為交易所交易基金的申請的理由之後發生的。

Grayscale Bitcoin 信託是世界上最大的 Bitcoin 基金,但它的交易價格很少與其標的資產 Bitcoin 處於同一級別。上圖顯示,直到今年,與 Bitcoin 相比,它自推出以來一直以溢價交易。

該基金允許合格投資者獲得 Bitcoin 敞口,而無需擔心存儲或管理其持有的資產。由於對股票的需求激增,它之前的交易價格溢價,機構希望獲得 Bitcoin 敞口。然而,這種便利確實需要付費——而且是相當高的 2%。

自 3 月以來,Grayscale 股票的交易價格一直低於 Bitcoin。該基金管理著 107 億美元的資產,比去年下降了 65%,反映了加密貨幣市場的血洗事件。

但對 Bitcoin 的折價意味著股東受到雙重打擊。

“事實上,Grayscale 的 Bitcoin 信託現在以近 50% 的折價交易,這對 GBTC 的持有者來說太糟糕了。它確實凸顯了不同投資工具之間結構質量的巨大差異,”ETC 集團聯合首席執行官 Bradley Duke 上週告訴 CoinDesk。

隨著許多競爭性基金的推出,尤其是在歐洲,以及美國的 Bitcoin ETF 的多項申請,競爭加劇導致流入量下降。折價也是因為投資者無法在信託中贖回他們持有的 Bitcoin,但一直被收取 2% 的費用。

然而,這些因素通常被利用價格二分法的套利交易者所淡化。但今年發生的事情也淡化了這一點。

上個月,市場對 Grayscale 的母公司 Digital Currency Group(DCG)可能申請破產的擔憂加劇。這是由於圍繞加密貨幣經紀商 Genesis 的問題,其母公司也是 DCG。

Genesis 否認他們即將申請破產,但該公司已陷入 FTX 崩盤,目前正在進行重組。 Genesis 於 11 月 15 日停止提款。

圍繞 Grayscale 儲備的問題加劇了這種擔憂。也就是說,他們是否信守諾言並安全地持有所有標的資產 Bitcoin。為了緩解客戶的恐懼,許多主要的加密貨幣公司在 FTX 危機後發布了儲備證明,但 Grayscale 拒絕了。

“出於安全考慮,我們不會通過加密儲備證明或其他高級加密會計程序公開此類鏈上錢包資訊和確認數據,”Grayscale 在一份聲明中寫道。

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

正如我當時所寫,我真的無法理解安全問題為什麼會成為一個因素。構建區塊鏈是為了讓公眾可以獲取此類資訊。

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022