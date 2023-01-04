為什麼 BONK 會上漲？小心狗狗代幣，這是似曾相識的一幕

Bonk 是聖誕節那天在 Solana 上推出的迷因代幣

它已飆升近 2,500％

與此同時，在與 Bankman-Fried 的關聯以及逃離區塊鏈的頂級項目之後，Solana 已經崩盤了

我們的分析師寫道，現在並不存在適合迷因幣熱潮的環境

哇，我們好像回到過去了。本週 Twitter 討論 Bonk 的話題活躍起來了，這是 Solana 區塊鏈上的一種狗狗代幣。距離上一次討論一個好的老式迷因代幣感覺已經是好久以前的事情了。只需一個 COVID 口罩和幾個 Elon Musk 的推文，我們就仿佛回到了 2020 年。

這款以 Shiba-Inu 為主題的代幣於聖誕節發行，此後已上漲近 2,500%。在我撰寫本文的最後一小時，價格上漲了 150%。

當然，有趣的是，該代幣已經在 Solana 上推出，在過去的幾個月裡，Solana 一直在苦苦掙扎。昨天我寫了一篇關於 Solana 消亡的深入分析文章，多個頂級項目逃離區塊鏈，反復中斷導致大量問題，以及它與 Sam Bankman-Fried 的不祥聯繫拉低了價格。

但是，儘管它仍然大幅下跌，但隨著 Bonk 的飆升，Solana 已經有所反彈。它在上週跌至 8 美元後，週二反彈至 13 美元以上。從 Coinglass 的數據來看，已清算近 700 萬美元的空頭頭寸，這是自 FTX 去年 11 月崩盤以來的最大金額。

第 1 層似乎受益於 Bonk 的興趣激增，Bonk 宣布大量空投其供應量的 50％，以推動圍繞該代幣的炒作。它奏效了—— Bonk 現在的市值為 1.2 億美元，並且完美地遵循了迷因幣的劇本。

為什麼 Bonk 會上漲？

就像任何迷因幣一樣，很難確定 bonk 究竟是如何做到這一點的。這真的歸結為營銷和運氣。許多 Solana 項目甚至將 Bonk 集成為支付代幣，而 $BONK 在 Twitter 上的熱度不斷上升。

這一切都相當於我們在過去幾年看到的熱潮。眾所周知，迷因幣不過是一場賭博。但讓這一切如此不尋常的是，上漲不僅發生在 Solana 的看跌時刻，而且發生在整個市場的看跌時刻。

過去一年，利率上調，流動性從市場撤出，風險資產崩潰。在風險範圍內沒有什麼比迷因幣更遠的了，因此它們也已經崩潰。

Bonk 的下一步是什麼？

我要對任何投資者（賭徒）說的是，Bonk 是一種非常危險的遊戲，就像任何迷因幣一樣。它的效用性為零，這意味著從長遠來看，該代幣可能會跌至零。

當然無論如何，每個人都應該知道這一點，而且我們正在談論的是迷因幣。但在當前緊縮的貨幣政策環境下，在疫情期間揮舞著刺激支票的散戶投資者將眼前的一切都投入其中的熱潮早已不復存在。現在並不存在適合迷因幣這樣的賭博環境，更別提還有 Solana 大屠殺了。