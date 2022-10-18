為什麼加密貨幣比以往任何時候都更緊密地跟隨股市？

現在感覺除了 Jerome Powell 的話，市場上什麼都不重要了。

從數據上看，情況確實如此。我繪製了自 2017 年初以來，Bitcoin 與 S&P 500 指數的相關性圖表，結果表明，隨著時間的推移，它們倆的相關性普遍提高。這確實否定了在疫情期間大行其道的“通脹對沖”說法。

但是，相關性不應該隨著時間的推移而下降嗎？呃，你想太多了。回想一下 2017 年的情況和加密貨幣的性質。當時它還是一種小眾資產；它才剛剛開始被主流媒體所報道——而且肯定遠不及如今的知名度。

而現在，有不少上市公司持有加密貨幣。今年夏天我前往了薩爾瓦多，在那裡我用加密貨幣來支付商品。與僅僅幾年前相比，這些都是非常了不起的發展。重點是，Bitcoin 現在躋身主流之列。

作為一種主流金融資產，並且其風險遠遠超出風險範圍，Bitcoin 確實會受到市場的影響。

2022 年

事實上，這種相關性在今年創下了歷史新高，與股市同步發展。而這種提高是由什麼引起的？利率環境已經發生翻天覆地的改變。

在經歷了十年的歷史低利率之後，由於疫情期間不斷的印鈔和刺激消費，通貨膨脹在夾縫中迸發。為了控制這種情況，中央銀行被迫加息，由美國聯邦儲備委員會帶頭。

沒有什麼比利率上升更能從市場中吸走流動性的了，對於高風險資產來說尤其如此，比如科技股已經將現金流折現，折現率現在明顯更高了。

因此，一件經常被忽視的事情—— Bitcoin 現在正處於熊市，而更廣泛的市場也是如此。因為 Bitcoin 自成立之初，第一次經歷沒有充斥量化寬鬆、低利率和看漲情緒的宏觀環境中。它的腿在發軟——就像其他所有金融資產一樣。

相關性在危機中不斷提高。賣家不分青紅皂白地逃向優質市場；人們尋求流動性，採取防禦性立場，現金儲備增加。Bitcoin 自成立之日起，第一次經歷這樣的艱難情況。

在這種背景下，相關性提高也就不足為奇了。