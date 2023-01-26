為什麼 Ethereum 的表現優於 Bitcoin？2023 年改變歷史格局

關鍵要點

歷史上，Ethereum 在牛市中的表現優於 Bitcoin

今年年初，這種模式發生了逆轉，Bitcoin 的主導地位上升

我們的分析師 Dan Ashmore 跳上鍊來回顧歷史，並展示模式如何以及為何發生變化

大逆轉？沒有什麼比這更能激起加密貨幣圈內的爭辯了。

大逆轉指的是 Ethereum 取代 Bitcoin 成為加密貨幣排名第一的場景，有的人可能說這是不可避免的，也有的人說這是癡心妄想，這取決於你問的是誰。

由於害怕我的 Twitter 私信，我不確定我是否要討論這個爭辯，但今天在深入研究 Ethereum 和 Bitcoin 的數據時，我注意到了一些非常有趣的事情。

Ethereum 與 Bitcoin 密切相關

首先，顯而易見。Ethereum 與 Bitcoin 有著難以置信的相關性，因為它是一種加密貨幣，而且每個加密貨幣的命運都與這個橙色賭博的命運息息相關。我們現在都知道這一點。

下圖顯示了自 2015 年 Ethereum 上線以來這種關係的緊密程度。

但是，儘管這兩個最好的伙伴在價格圖表中相互跟隨，但在某些情況下，它們會有點分歧。著名的 ETH/BTC 比率是 Ether 粉絲特別關注的比率。

它在 2017 年 6 月達到接近 0.15 的峰值，然後在年底前直線下降至 0.025。今天，它的交易價格約為 0.07。

Ether 在牛市中的表現優於 Bitcoin

您可能已經注意到，之前的 ETH/BTC 圖表與加密貨幣市場的整體形態相似，經歷了多次起伏。

我根據這個 ETH/BTC 比率繪製了 Bitcoin 的價格。事實上，這個比率隨著 Bitcoin 的上漲而上升，隨著 Bitcoin 的下跌而下跌。使用 Bitcoin 價格作為整個行業的代表，這表明 ETH/BTC 比率在牛市中上升，在熊市中下降。

這是有道理的。Bitcoin 通常被稱為潮汐幣。我相當喜歡這個說法，儘管這是一種侮辱，順便說一下。但這是一個可以理解的綽號，因為與替代加密貨幣相比，Bitcoin 在牛市期間確實像養老金領取者一樣移動。

Ether 可能是最大的替代加密貨幣，但當牛市來臨時，它的表現仍然優於 Bitcoin。

另一方面，Bitcoin 在派對結束時也會表現出色。跑贏大市，我的意思是它往往會下跌 60%，而不是 70%。但是，嘿，那是其他故事了。

模式在 2023 年發生逆轉

但價格圖表顯示出一些不同的東西。新年伊始一個月，Bitcoin 飆升，而 ETH/BTC 比率下降——與歷史上發生的情況恰恰相反。

我將該比率繪製到 11 月初，當時 Sam Bankman-Fried 的 樂趣和遊戲 向全世界揭示，加密貨幣下跌，Bitcoin 跌至 16,000 美元。

該圖表顯示，模式仍然如您所料，即該比率隨著加密貨幣和 Bitcoin 的回調而下降。但是，當我們翻到 2023 年時， 加密貨幣市場 發生了翻天覆地的大逆轉，Bitcoin 飆升。唯一的問題是，ETH 沒有跟隨，而是下降了，從 1 月 11 日的 0.077 下降到目前的 0.068，儘管同期 Bitcoin 從 17,400 美元飆升至接近 23,000 美元。

為什麼？老實說，我不確定。這很不尋常。

Bitcoin 同比上漲 36%，而 Ether 僅上漲 29%。然而看看其他替代加密貨幣的回報，也許這與 Ether 無關。許多人的表現都被 Bitcoin 超越，而即使是表現出眾的人也沒有像以前看到的表現那樣好（請注意，出於規模目的，我已經刪除了 Solana，今年到目前為止它已經上漲了 125％，因為去年年底多個項目逃離該區塊鏈和與 Sam Bankman-Fried 的關聯 而受到重創 ）。

事實上，這只是 Bitcoin 從熊市痛苦的深淵中的一次顯著上漲。市場的其他部分還沒有準備好忘記 2022 年的世界末日，許多替代加密貨幣下跌超過 90%。

Ethereum 並沒有那麼糟糕，但仍然從近 5,000 美元的歷史高位回落。疫情的免費資金和刺激計劃已經結束。現在環境發生了改變，事實證明，為替代加密貨幣大肆宣傳更具挑戰性。

web3 的說法已經動搖了。NFT 已被粉碎。毫無疑問，圍繞 ETH 的說法已被推翻。我已經寫過關於機構採用將 如何削減 加密貨幣，以及該行業的聲譽將需要很長時間才能恢復。

Bitcoin 也是如此。或許對於 ETH 和替代加密貨幣來說更是如此，它們需要做更多的工作才能重新獲得投資者的信任。