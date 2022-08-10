為什麼沒有人談論加密貨幣交易成癮問題？

關鍵要點

我們就加密貨幣交易成癮的話題與一個由五人組成的專家小組進行了討論

專家們一致認為，加密貨幣交易成癮和賭博成癮幾乎沒有區別

受賭博成癮影響最嚴重的人群是年輕男性——最有可能從事加密貨幣交易的人群

向粉絲推廣加密貨幣的有影響力人士受到一致批評

專家們一致認為，加密貨幣的高度波動性對成癮者具有很大的吸引力

監管機構必須採取更多措施來防止成癮；有義務採取更負責任的行動

5 位專家中只有 1 位表示，如果沒有賭博和/或加密貨幣，世界將會變得更美好

我喜歡加密貨幣。我認為 Bitcoin 可以讓這個世界變得更美好。我相信在更廣泛的加密貨幣行業中發生的創新可以以積極的方式影響多個行業、經濟體和生活。

但加密貨幣也有其陰暗面。

我們已經看到，隨著最近市場崩盤，人們損失了大學資金、畢生積蓄以及從朋友和家人那裡借來的錢。我們聽說了許多關於人們自殘的悲慘故事；有對人們造成心理健康的影響，也產生了很多痛苦。

成癮是一種非常嚴重的疾病，不僅會影響個人，還會影響他們的朋友和家人。我們想評估對加密貨幣交易的成癮問題——一個在主流媒體中相對較少報導的話題，以及其與賭博的相似程度。

我們的專家介紹

我們不僅為此研究了數據，還採訪了一個專家小組。他們的簡歷和資歷如下：

與賭博成癮的相似之處

首先，根據對該主題的大量研究，最容易對賭博成癮的人群通常是年輕男性。Pew Research 進行的一項研究表明，這與最受歡迎的加密貨幣投資者人群相關。 43% 的 18-29 歲男性曾投資、交易或使用過加密貨幣，而在總人口中這一比例為 16%。

第二個值得注意的因素是，賭博與許多加密貨幣投資的相似之處非常多。一旦您將風險範圍轉移到具有低市值、模糊用例和匿名創始人的替代加密貨幣領域，回報要麼是超大（10 倍以上）或為零（這些代幣中的大多數最終會破產，有些是突然倒閉）。因此，這與傳統賭博的收益情況相同。

“加密貨幣和賭博都有一定程度的風險”，Dr McAlaney 說。“這是人們可以發現的令人興奮的事情，並且可以將他們吸引到這種行為中。此外，賭博和加密貨幣都涉及一定程度的技能，進而可以帶來利潤。”他補充道。

“在這兩種情況下，只有少數人能夠成功”，他警告說。而這就是問題所在。

Dr Nower 簡明扼要地總結了這些相似之處，斷言加密貨幣交易和賭博成癮是同一回事。“它們是相同的癮。交易加密貨幣可能是賭博成癮的其中一種形式”她說。

“賭博將有價值的東西（金錢）放在不確定的結果上冒險，希望能獲利。經常交易加密貨幣（而不是持有加密貨幣作為投資）的人就是在賭博”。

事實上，專家們的共識是，賭博成癮和加密貨幣成癮之間沒有太大區別。心理方面、風險狀況、不確定性和衝動都是這兩者的共同點。

一個人可以“擊敗博彩公司”或“擊敗市場”的危險自信也牢牢抓住了這兩個行業參與者的潛意識。

加密貨幣成癮正不斷增加

請記住，加密貨幣只存在了幾年時間——而且只在很短的時間內成為了主流。因此，沒有像賭博成癮那樣被人突出報導其危險性是有道理的。但是隨著加密貨幣的持續發展，我們是否可以預計問題會越來越嚴重？

我們的專家小組似乎對其達成了共識。

Dr Griffiths 說情境因素也是一個問題。“情境特徵包括環境中可能影響參與該行為的事物。就賭博而言，這將包括一個地區的賭博場所的數量、賭博的營銷和廣告，以及能夠在智能手機上賭博等容易獲得賭博的機會”。

他用了一個巧妙的比喻來總結這個問題。“說到賭博成癮，很少有人沉迷於每兩週一次的彩票遊戲（因為每週只有兩次抽獎，而且是一種不連續的賭博形式），而更多的人沉迷於老虎機，因為如果一個人有時間和金錢，他可以一次又一次地賭博（並且是一種連續的賭博形式）”。

在上述情況下，似乎隨著加密貨幣的持續發展——迄今為止，它一直以類似於早期互聯網的速度增長——成癮性也將隨之增加。似乎每天都有交易所湧現，採用率正在增加，並且正在創建大量衍生產品和服務，而所有這些結合起來都增加了人們進入市場的機會。

還應該注意的是，加密貨幣交易是 24/7。與傳統金融市場不同，加密市場從不關門。同樣，就像在體育博彩中，人們只能在賽事開始時下註一樣，加密貨幣是沒有“休息時間”的。

推廣加密貨幣的有影響力人士

隨著傳統智慧在這裡得到專家意見的支持，還有一些事情讓我們感到好奇。為什麼有影響力人士被允許向他們的粉絲推銷晦澀難懂的加密貨幣，並利用推銷代幣來獲得金錢？

“你們喜歡加密嗎貨幣？”Kim Kardashian 去年 6 月在她的 2.28 億粉絲的 Instagram 帖子中寫道。然後，她開始推廣 Ethereum Max，這是一篇顯而易見的複制粘貼加密貨幣文章，此後該代幣價格下跌了 99%。

至少有些人希望對這位真人秀明星進行反擊。因為該代幣下跌 99%，有人對她提出了集體訴訟，控告她參與這個拉高出貨的騙局。特別值得關注的是，在 Kardashian 粉絲的人口統計數據中，其中許多是未成年人且易受影響的人士。

專家們對有影響力人士如此利用粉絲表達一致厭惡。Marini 譴責這些有影響力人士，“只在乎金錢而不在乎人們的健康”。Dr Nower 說，有影響力人士“利用普通人的 FOMO”。

Dr Weinstein 還提出了一個有趣的觀點，與我們之前關於情境因素的部分相聯繫，“（有影響力人士）推廣這些貨幣確實增加了人們對可用性的感知。可用性是發展成癮性疾病的必要組成部分”。

Dr Griffiths 讚成了這一觀點，強調有影響力人士是獲取過程中的關鍵。“有影響力人士（在上述影響成癮的不同特徵的概述中）是解釋個人如何首先開始交易的情境特徵”。

每天與成癮者打交道的人對有影響力人士的蔑視顯而易見，有影響力人士完全沒有得到反擊也令人震驚。雖然我們上述提到了針對 Kardashian 的訴訟，但似乎不太可能產生任何影響，並且在整個牛市中，我們仍可以看到大量類似的名人帖子。

加密貨幣波動性與心理健康

眾所周知，加密貨幣世界是非常不穩定的。價格可能會在瞬間飆升，但也會劇烈崩盤——正如我們今年所看到的那樣。我們想評估這種波動性對成癮和對心理健康的影響有多大。

大家達成的共識是，雖然波動性遠非造成心理健康負擔的唯一因素，但它是一個重要方面。Dr Weinstock 說：“對於某些人來說，波動性會令人興奮，他們會追逐試圖為市場“計時”的快感”。他進一步警告說，“當個人將他們的加密貨幣投資與身份聯繫起來時，它會影響自尊並導致抑鬱和焦慮”。

Dr Nower 警告說，波動性可能助長“成癮循環”，即“全神貫注、退縮感、耐受性（需要購買更多才能感受到相同程度的興奮）、追逐（購買更多以彌補損失）。它可以從心理上完全吞噬一個人，使他們忽視生活中的人和責任”。

這是有道理的。當價格以每小時 100 萬英里的速度上下波動時，多巴胺追逐、腎上腺素激增和參與感都會增強。在加密貨幣領域中，很少有平靜的一天——這意味著人很容易變得衝動。

立法和加密貨幣成癮

由於成癮的禍害如此之大，而且加密貨幣遠不能倖免，那麼重要的是，要關註一些可能防止人們陷入成癮的方面。

專家們的回答中出現的第一個主題是，相關公司有責任做更多事情。 “加密貨幣行業應該效仿紐約證券交易所和其他股票市場的做法，因為它們宣傳市場上的資金是一種投資而不是快速致富的計劃”，Dr Weinstock 懇求道。Dr Nower 說：“我認為他們應該更好地與資源聯繫起來，以幫助問題賭徒，但當然，他們不希望自己的產品被視為賭博”。

我們好奇的另一個因素是年齡限制。當詢問是否應該為加密貨幣交易灌輸最低年齡要求，就像賭博一樣，大多數專家都表示讚同。

Dr Nower 說：“為這些事情設定年齡限制可以保護一些更容易衝動的年輕人”，同時她甚至認為風險股票也應該做同樣的事情。

Dr McAlaney 對此也表示同意，但警告說“這極難監管”，並補充說“對加密貨幣感興趣的人往往是那種了解並懂得如何規避計算機系統的人”。

Dr Weinstock 建議“加密貨幣行業應該效仿紐約證券交易所和其他股票市場的做法，因為它們宣傳市場上的資金是一種投資而不是快速致富的計劃”，與此同時，我們所有的專家都指出，整個市場普遍缺乏監管，而不僅僅是成癮問題。 “它從一開始就應該受到監管”，Marini 簡明扼要地指出。

Dr Griffiths 指出，“任何擁有可能存在問題和令人上癮的產品的服務供應商都有責任關心其客戶”。但似乎大家的共識是，公司在這方面沒有盡自己的責任。“顯然，個人必須為自己的行為承擔一些責任，但這並不意味著賭博公司和交易公司應該免除自己的責任”，他補充道。

有趣的是，我們的五位專家中只有一位稱，如果沒有賭博或加密貨幣，世界將會變得更美好——強調我們應該監管、規範、幫助和研究這個問題，而不是徹底禁止它。

結論

我們相信這裡的研究表明，加密貨幣交易成癮是一種非常危險和真實的折磨。它與賭博成癮似乎幾乎沒有區別。然而，儘管如此，主流媒體、有影響力人士和公眾的態度並沒有像賭博廣告或代言那樣說明其中的隱患。

隨著加密貨幣爆炸式地成為主流並呈現出飛速增長，儘管今年價格下跌，但該行業仍不會消亡。很可惜，這也意味著交易成癮也不會消失。

現在是時候承認這是一個問題，並開始嘗試解決它了。

以上是我們就該主題與五位專家進行的採訪的總結。有關完整的問答，請參閱以下連結：

Dr. Mark Griffiths -> 此處

-> 此處 Dr. Jeremiah Weinstock -> 此處

-> 此處 Dr. Lia Nower -> 此處

-> 此處 Dr. John McAlaney -> 此處

-> 此處 Tony Marini

如果您，或您認識的任何人患有賭博或加密貨幣成癮，請尋求幫助。現在有大量線上資源和電話號碼可供使用，具體取決於您所在的位置，包括 NCPG、health-tourism.com、problemgamblingguide.com，或者請與您認識的人交談。我們希望這篇文章能夠展示這種成癮的危險性和普遍性。

資料來源

賭徒人口統計數據 -> 此處

加密貨幣人口統計數據 -> 此處