Bitcoin 會反彈嗎？為什麼 2022 年的痛苦與以往不同

關鍵要點

Bitcoin 今年收盤下跌 64%，為 2018 年以來最糟糕的一年

這次的熊市是不同的，因為這是 Bitcoin 存在以來經歷的第一次廣泛經濟回落

Bitcoin 與股市的相關性極高，證明它的交易就像高風險資產一樣

粉絲們希望這種相關性能夠被打破，但目前，這對 Bitcoin 來說是一個令人生畏的宏觀環境，並且在過去一年中毫不意外地壓低了 Bitcoin 的價格

加密貨幣投資者很高興能結束了可怕的 2022 年。

隨著世界過渡到新的利率範式，低利率、廉價資金的時代正式結束，整個資產類別的價格暴跌。風險資產被壓垮了，在風險範圍內幾乎沒有比加密貨幣更遠的投資了。

看看 Bitcoin，這個世界上最重要的加密貨幣今年收於 16,547 美元，而年初為 46,311 美元。這意味著它下降了 64%。但是，對於一個以爆炸性收益和令人毛骨悚然的損失而臭名昭著的資產來說，它的歷史表現有多糟糕？

2022 年是 Bitcoin 第二糟糕的一年

縱觀自 2011 年以來的年回報率，這是第一年獲得充足的流動性和價格數據，表明 Bitcoin 今年 64% 的跌幅是其第二糟糕的數字，僅次於 2018 年的 72% 跌幅。 2017 年底，Bitcoin 的價格上漲至 20,000 美元，這是 Bitcoin 第一次真正進入主流意識。

在這種背景下，數據顯示 2022 年可能只是另外一年，對吧？Bitcoin 之前跌過很多次，然後總是反彈。不幸的是，這次有一個陷阱。

Bitcoin 有史以來第一次經歷衰退

Satoshi Nakamoto 在 2008 年發表了 Bitcoin 白皮書，當時是在金融危機後。Genesis Block 引用了英國報紙 Times：“Times 2009 年 1 月 3 日 總理即將對銀行進行第二次救助”。

Bitcoin 於 2009 年進行首次交易，自此被推入了後危機環境、零利率（甚至負利率）、熱錢印鈔機和風險資產爆炸式回報的環境。快速瀏覽一下自 Bitcoin 推出以來的股市回報，就會發現直到今年，一切都一帆風順。

因此，Bitcoin 在其歷史上第一次在更廣泛的經濟中經歷回調。印鈔機已關閉，利率已上調，聯邦基金利率目前為 4.25% – 4.5%。

這一點非常重要，因為儘管一些 Bitcoin 福音派人士可能會爭論，Bitcoin 交易是作為一種高風險資產進行的。價格數據毫無疑問地證明了這一點，因為它與標準普爾 500 指數的相關性非常高——並且在去年 2022 年 4 月開始加息後才上漲，正如我在這篇文章中所寫的那樣，並顯示在下圖中。

以前的熊市不一樣

這就是為什麼用 Bitcoin 之前的熊市反彈來進行推斷是天真的。現在的世界與 Bitcoin 歷史上任何時候都不同。只有免費貨幣賺錢的市場不可能永遠持續下去，現在是 Bitcoin 向世界展示它的實力的時候了。

Bitcoin 經常被比作黃金，但這種閃亮的金屬已經在很長的樣本空間中得到證明，它可以被視為一種對沖工具和一種信譽良好的保值手段，投資者可以通過它來保存自己的財富。下面繪製黃金歷史回報率，清楚地表明它在不確定時期上漲。也是當我們進入衰退時，你會希望看到這種圖表。

不幸的是，迄今為止，Bitcoin 的交易與股票市場有著極高的相關性。提倡者希望及時打破這種相關性。這還有待商榷，但現在可以肯定的是，Bitcoin 遠非“對沖”資產。

如果美聯儲變得溫和並放鬆加息，你可以肯定資產價格將再次上漲——而那些風險範圍更遠的資產，如科技股和 Bitcoin，將成為大贏家。

從長遠來看，價值萬億美元的問題是，這種相關性能否被打破，以及 Bitcoin 能否實現令人垂涎的保值地位。