Dogecoin（DOGE）會反彈嗎？投資者對 Metacade（MCADE）預售越來越感興趣

除了 Bitcoin，Dogecoin 很可能是你的父母，甚至是祖父母都聽說過的加密貨幣之一。它在 2021 年無處不在，但在 2022 年的熊市急劇下跌之後，許多加密貨幣投資者一直在想，“Dogecoin 還會反彈嗎？”。雖然答案最終無法確定，但一個名為 Metacade 的新項目已經引起了 Dogecoin 社區的關注。

在本文，我們要討論的問題是：“Dogecoin會反彈嗎？”以及為什麼 Metacade 會很快超越這個頂級迷因代幣。

Dogecoin（DOGE）會反彈嗎？很大可能

在 Elon Musk 的一系列推文讓 DOGE 飆升至令人難以置信的高度後， Dogecoin（DOGE） 於 2021 年進入公眾視野。最近，這個迷因代幣 甚至出現在 Rick and Morty 的一集中 ！但是對於那些錯過了 2021 年 DOGE 史詩般漲勢的人來說，大多數人一直在問，“Dogecoin 會反彈嗎？”。

據 FxStreet.com 稱，儘管 Dogecoin 在現實世界中幾乎沒有什麼效用性，但它得到了加密貨幣投資者和科技巨頭的青睞，Google 最近宣布將接受 Dogecoin 作為其雲服務的支付方式。鑑於 DOGE 的價格似乎非常低，投資者可能很快就會因為對這個排名第一的迷因代幣的信心而獲得回報。

那麼 Dogecoin 會反彈嗎？誰也無法說得准。但鑑於它仍然保持著忠實的粉絲群，並且交易價格遠低於 0.74 美元的峰值，2022 年 10 月的價值為 0.058 美元，DOGE 很有可能在下一個加密貨幣牛市中再次上漲。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 將自己打造成一個社區中心，也將自己置於即將到來的遊戲革命的中心。它是一個平台，讓遊戲玩家、加密貨幣投資者、Web3 愛好者、開發人員和企業家都可以在這裡探索 GameFi 的非凡世界。

Metacade 的主要目標是成為 GameFi 行業的關鍵驅動力。它的目標不僅是成為學習 Play2Earn 並從中獲得更多收益的頭號目的地，而且還培養業界最有才華的開發人員，並幫助遊戲玩家找到自己的位置，帶著熱忱工作。

為什麼投資者對 Metacade（MCADE）感興趣？

以社區為中心的願景

Metacade 背後的團隊了解遊戲社區對整個行業的影響。簡單地說，沒有社區，就沒有遊戲產業。這就是為什麼建立一個以社區優先的平台是 Metacade 的核心理念。無論出於何種原因使用該平台，Metacade 打算在每一步都為其用戶提供卓越的價值。

回饋玩家

該計劃的一部分是讓用戶直接感受到自己賦予 Metacade 平台的價值所帶來的好處。一般來說，其他平台鼓勵自己的用戶互相評論或互相幫助，但沒有獎勵，平台能夠捕捉到所產生的價值。然而，如果您發表評論、提供創意或生成幫助他人了解 GameFi 世界的內容，您將獲得 MCADE 代幣，以表彰您為社區做出的貢獻。

社區資助

獎勵用戶只是 Metacade 價值主張的開始。在 2023 年，Metacade 將推出 Metagrants，這是讓社區決定他們希望開發哪些遊戲的一種方式。開發人員將自己的想法輸入到競賽，讓 Metacade 的用戶投票，獲勝者將從金庫中獲得資助。獲勝的開發人員甚至可以使用 Metacade 的內置測試環境，從對其項目最熱情的用戶那裡收集可操作的回饋。

集合工作和娛樂的平台

Metacade 為用戶提供了許多增加 Play2Earn 收入的方法，但他們計劃在 2024 年推出工作委員會，可能會完全取代玩家的正常收入。使用 Metacade，您將能夠找到各種工作，從每週測試遊戲幾小時到在領先的 Play2Earn 遊戲工作室擔任高級開發人員角色。不管您有什麼才能，也一定會通過 Metacade 找到適合您的工作機會。

讓社區掌控

最終，Metacade 社區將有機會展翅高飛，成為 去中心化自治組織（DAO） 。屆時，Metacade 的核心團隊將下台，並允許社區成員取代他們的位置。到時，Metacade 社區將擁有完全的自治權，形成世界上首個由玩家擁有的虛擬遊樂中心。

Dogecoin（DOGE）會反彈嗎？Metacade（MCADE）可能會上漲更多

“Dogecoin 還會反彈嗎？”答案很可能是肯定的。但是，為了讓 DOGE 再次實現 2021 年的收益，可以合理地假設需要相同數量，甚至更多的炒作來推動 DOGE 的反彈。雖然這種情況可能會發生，但從一條老狗身上期待看到新把戲，是值得懷疑的。

與此同時，Metacade 擁有能夠發生同樣的史詩級崛起的所有因素。它不僅具有發展龐大社區的潛力，而且實際上提供了不僅僅是作為迷因代幣的功能：效用性。雖然 Dogecoin 純粹是由投機推動的，但 Metacade 將受到 GameFi 行業在未來幾年內呈指數級增長的推動。如果 Metacade 能夠走上與 Dogecoin 相同的道路，那麼它可以輕鬆超越 DOGE，成為 2023 年最受關注的代幣之一。

總之，Dogecoin 會反彈嗎？可能，但不會像 Metacade 有那麼大的上漲空間。

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