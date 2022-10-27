The Sandbox 和 Metacade 會成為元宇宙市場的領導者嗎？

在 Facebook 宣布進軍元宇宙並於 2021 年 10 月更名為 Meta 後不久，元宇宙代幣便直線飆升。其中一款代幣 The Sandbox 自此受到人們的關注。然而，也有很多令人興奮的新項目湧入該領域，而最近在社交媒體上談論最多的項目之一便是 Metacade。

今天，我們來看看可能讓 The Sandbox 和 Metacade 成為市場領先的元宇宙代幣並成為下一個最佳投資的因素。

什麼是 The Sandbox？

The Sandbox 是運行在 Ethereum 區塊鏈上的去中心化 3D 虛擬世界。用戶使用 非同質化代幣 LAND 購買土地，以建立可以使用 SAND 代幣分享和貨幣化的體驗。這使得 The Sandbox 元宇宙能開發出成熟的獨立遊戲，玩家使用可定制的虛擬形象與稀有的可穿戴設備來進行互動。

其基於塊的建築設計看起來與 Minecraft 非常相似，但結合了數字所有權，使可能性翻了十倍。

是什麼讓 The Sandbox 成為市場領導者？

所有者經濟

一般來說，強調用戶生成內容的遊戲，如 Roblox ，會從玩家辛勤工作獲得的獎勵中分一杯羹。而 The Sandbox 的推出旨在打破這種模式，讓用戶真正擁有自己的物品和體驗。 資產 NFT （包括車輛、動物和結構等物品 ）是可以在 The Sandbox 的市場上買賣的。甚至整個遊戲都是非同質化的，以 GAME 代幣為代表。

體素創作

The Sandbox 有一個名為 VoxEdit 的原生物品構建器。每個塊/像素都被稱為一個體素，它們組合在一起可以創建人物、建築物、動物，以及幾乎任何您可以想到的物體。這讓玩家可以完全自由地構建自己喜歡的任何東西，並將創作轉換為資產 NFT，然後在體驗中使用。

遊戲製作者

The Sandbox 最棒的部分之一是 遊戲製作 ，它允許用戶使用自己在市場上構建或購買的資產在所擁有的 LAND 上進行構建。它使任何人都可以在沒有任何代碼知識的情況下將自己的想法變為現實，而且所有這些都是免費的。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個虛擬遊樂中心，用戶可以在這裡發現全新的區塊鏈遊戲，與 Play2Earn 愛好者建立聯繫，並對元宇宙遊戲的未來發展發表意見。與 The Sandbox 一樣，Metacade 想要摒棄那些由風險投資資助的遊戲工作室，因為這些工作室會為了利潤將社區拋在腦後。相反，Metacade 背後的團隊希望將價值重新交到玩家手中。

他們專注於三個方面：Play2Earn、Create2Earn 和 Work2Earn，這可能會徹底改變我們今天所知的 GameFi 格局。我們來探索一下吧。

什麼將推動 Metacade 成為市場領導者？

在 Play2Earn 中獲得優勢

隨著 Play2Earn 的快速普及，市場上的玩家和遊戲數量也將大量增加，這使得找到 a) 最佳遊戲和 b) 提供最多獎勵的遊戲變得尤為困難。使用 Metacade，您可以閱讀（並有償撰寫）評論、查看排行榜排名並實時分享技巧，充分利用您的 Play2Earn 體驗。

社區資助

Metacade 最令人興奮的特性之一是推出 Metagrants，用戶可以投票支持自己最喜歡的新興項目。獲勝者不僅可以獲得資金來開發項目，而且 Metacade 社區可以直接與開發人員互動、參與測試並提供反饋，以促進遊戲獲得成功。Metacade 遊樂中心發布的這些遊戲將有助於加強整個平台，因為會有越來越多的社區項目反饋到系統中。

GameFi 零工經濟

Metacade 對未來的願景之一是創建一個平台，讓用戶可以在上面與志同道合的愛好者聊天，玩自己喜歡的遊戲，並找到賺錢機會來做自己喜歡做的事。您可能會找到各種各樣的零工機會，從測試遊戲幾個小時，到在領先的區塊鏈開發公司實習。

通過錦標賽從最喜歡的遊戲中獲得更多收益

使用 Metacade 代幣 MCADE，玩家可以參加錦標賽，從自己喜歡玩的遊戲中贏取大獎。與朋友組隊比賽或獨自參加大型比賽，以展示您的技能，並從您最喜愛的 Play2Earn 遊戲中獲得更多收益。

應該購買 Metacade 還是 The Sandbox？

如果 The Sandbox 是玩家玩遊戲的地方，那麼 Metacade 就是找到這些遊戲的地方。 Metacade 的成功依賴於區塊鏈遊戲行業的發展，而 The Sandbox 僅依賴於其用戶群的增長，可以說 Metacade 的風險沒那麼高。

這兩個項目都可以成為投資元宇宙未來的絕佳項目。 預計未來三年區塊鏈遊戲的增長率將達到 10 倍 ，如果 Metacade 可以拔得頭籌也不足為奇。

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