領先的加密貨幣賭場 Winz.io 推出了其加密貨幣體育博彩 Winz.io Sports。

領先的加密貨幣賭場Winz.io 宣布推出 Winz.io Sports，這是一款加密貨幣體育博彩，提供所有主要體育和電子競技的超過 22,000 場月度賽事。

根據與 Coinjournal 分享的新聞稿，該團隊表示 Winz.io Sports Sports 的推出標誌著流行的加密貨幣賭場的一個重要里程碑。

該平台補充了現有的賭場體驗，該體驗涵蓋知名開發商和創作者的 5,000 多款遊戲。該平台的推出實現了 Winz.io 提供加密體育博彩的夢想。

Winz.io 體育博彩使用戶能夠享受激動人心的機會。用戶可以為自己喜歡的球隊、聯賽和錦標賽下注。

據該團隊稱，在接近 2022 年卡塔爾世界杯期間推出該平台意味著足球愛好者將有一個新的途徑來投注他們的國家隊。此外，Winz.io Sports 每月將提供數千場現場賽事的訪問權限，涵蓋足球、網球、籃球和其他體育項目等熱門體育項目。

玩家還有機會利用令人興奮的新獎勵。該團隊補充說，通過在存款時輸入代碼 SPORTS，玩家可以解鎖高達 20 美元的無風險投注獎金和高達 500 美元的 100% 存款獎金。

Winz.io 補充說，與它組織的其他獎金、促銷和活動一樣，沒有下注要求。但是，獎金條款將適用於無風險投注獎金和 100% 存款獎金。

該團隊表示，其決定從不對獎金和促銷活動施加下注要求有助於使其平台從競爭對手中脫穎而出。

Winz.io 表示，用戶可以在 Winz.io Sports 上通過比特幣(BTC)、以太幣 (ETH)、萊特幣 (LTC)、狗狗幣 (DOGE) 和瑞波幣 (XRP) 存取款。該團隊補充說，賭場分行還支持 Tether (USDT)、幣安幣 (BNB)、比特幣現金 (BCH) 和 Tron (TRX)。

隨著 Winz.io 的推出，該公司表示，它現在為加密貨幣愛好者提供了更多的理由來查看其賭場和體育博彩產品。

Winz.io 是一家加密貨幣友好型賭場，於 2020 年 4 月推出。Winz.io 賭場的目標是提供公平、快速的加密貨幣博彩體驗。在 Winz.io 的促銷活動中贏得的所有獎金和獎勵都沒有下注要求。