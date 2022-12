Binance 提款氾濫，CZ 警告前方的道路坎坷

關鍵要點

Binance 再次陷入困境。

世界上最大的加密貨幣交易所正面臨前所未有的平台提款激增。根據鏈上數據,上周有超過 30 億美元的資金逃離了該平台。

此前有幾則新聞嚇壞了投資者。第一個是關於長達數年的洗錢調查可能對首席執行官趙成鵬提起刑事指控的報導。

然後是 USDC 穩定幣的提款停止,這是由於在銀行營業時間以外發生意外的大量資金流出(掉期交易必須通過紐約的銀行進行)。USDC 提現現已恢復正常,總停機時間約 8 小時。

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

但提款氾濫的真正原因是 FTX 的驚人崩盤,前首席執行官 Sam Bankman-Fried 在週一被捕,已經切斷了人們對加密貨幣行業的信任。

這對那些誠實的公司來說不一定公平,但它是有道理的。客戶需要先照顧好自己,在塵埃落定之前退出是合乎邏輯的,因為這樣做確實沒有任何壞處。

Binance 的官方儲備證明地址顯示,Bitcoin 的流出量在過去 48 小時內也顯著增加:

Binance 在儲量證明方面的拙劣嘗試也無濟於事,這無助於平息業內的擔憂。這些披露沒有顯示負債,這意味著在公平評估是否所有資產都得到支持時,它們是多餘的。

圍繞 USDC 提款停止和儲備證明缺乏透明度的擔憂最終成為壓垮駱駝信任的最後一根稻草,投資者都湧向了出口。

當然,資金流出是完全可以的。也就是說,假設一切都是光明正大的,沒有理由相信事實並非如此。儘管如此,客戶無法驗證自己並且必須相信 CEO 的話這一事實並不完全令人放心。

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022