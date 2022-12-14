Binance 提款氾濫，CZ 警告前方的道路坎坷

關鍵要點

Binance 上周有 30 億美元的資金離開該平台

USDC 提款已暫停，但現在已恢復

大量資金流出凸顯了人們對該領域的信心有多麼低

Binance 再次陷入困境。

世界上最大的加密貨幣交易所正面臨前所未有的平台提款激增。根據鏈上數據，上周有超過 30 億美元的資金逃離了該平台。

此前有幾則新聞嚇壞了投資者。第一個是關於長達數年的洗錢調查可能對首席執行官趙成鵬提起刑事指控的報導。

然後是 USDC 穩定幣的提款停止，這是由於在銀行營業時間以外發生意外的大量資金流出（掉期交易必須通過紐約的銀行進行）。USDC 提現現已恢復正常，總停機時間約 8 小時。

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

FTX 崩盤後客戶陷入恐慌

但提款氾濫的真正原因是 FTX 的驚人崩盤，前首席執行官 Sam Bankman-Fried 在週一被捕，已經切斷了人們對加密貨幣行業的信任。

這對那些誠實的公司來說不一定公平，但它是有道理的。客戶需要先照顧好自己，在塵埃落定之前退出是合乎邏輯的，因為這樣做確實沒有任何壞處。

Binance 的官方儲備證明地址顯示，Bitcoin 的流出量在過去 48 小時內也顯著增加：

Binance 在儲量證明方面的拙劣嘗試也無濟於事，這無助於平息業內的擔憂。這些披露沒有顯示負債，這意味著在公平評估是否所有資產都得到支持時，它們是多餘的。

圍繞 USDC 提款停止和儲備證明缺乏透明度的擔憂最終成為壓垮駱駝信任的最後一根稻草，投資者都湧向了出口。

趙長鵬警告前方道路坎坷

當然，資金流出是完全可以的。也就是說，假設一切都是光明正大的，沒有理由相信事實並非如此。儘管如此，客戶無法驗證自己並且必須相信 CEO 的話這一事實並不完全令人放心。

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us. I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪 1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

尤其是，你知道，上個月某位其他 CEO 摧毀了整個行業。

但這與 FTX 的情況不同。

“你肯定會看到 Binance 的提款額高於正常水平。因此，這絕對值得關注，但據我目前所知，這與 FTX 的情況有很大不同，”區塊鏈分析公司 Nansen 的首席執行官 Alex Svanevik 在接受 CNBC 採訪時表示。

Binance 首席執行官趙長鵬確認，儘管面臨挑戰，但 Binance 會好起來的。趙在彭博社的一份內部備忘錄中寫道：“雖然我們預計接下來的幾個月會很坎坷，但我們將度過這個充滿挑戰的時期——我們會因為經歷過它而變得更加強大” 。

行業必須改變

重要的是，儘管你可能相信 Binance 的情況，但現實是這裡缺乏透明度，鑑於今年震驚該行業的一系列醜聞，投資者變得多疑。

在 LUNA 慘敗導致加密貨幣借貸機構 Celsius 等眾多公司倒閉之後，無論表面上還剩下什麼信任，現在都隨著 FTX 崩盤的驚人規模而被打破。

既然 Binance 佔據了如此大的市場份額，它就有義務保持更高的標準。到目前為止，它在儲備證明方面的努力一直缺乏，加密貨幣世界再次依賴首席執行官的推文來向他們保證一切順利。