Kyber Network 的代幣昨天上漲了 22%，今天又增加了三分之一的價值，重新測試了上週的高點。它的價格將如何變動？

只需閱讀這篇簡短的文章即可了解有關 KNC 的所有詳細信息：它是什麼、值得投資以及現在購買 KNC 的最佳地點。

現在購買 KNC 的熱門地點

eToro

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Bitstamp

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什麼是 KNC？

KNC 是 Kyber Network Crystal v2 的原生代幣，將自己描述為頂級的多鏈 DeFi 流動性中心。它聚合來自各種來源的流動性，以在任何去中心化應用程序 (DApp) 上提供安全和即時的交易。

其主要目標是使 DEX、DeFi DApp 和其他用戶能夠訪問提供最優惠利率的流動資金池。該網絡上的所有交易都發生在鏈上，這意味著任何以太坊區塊瀏覽器都可以輕鬆驗證它們。

項目可以在 Kyber 之上構建以使用其服務，例如流動性聚合、代幣即時結算和可定制的商業模式。

我今天應該買 KNC 嗎？

如果時機合適，KNC 絕對值得投資。不幸的是，這通常是不可能提前知道的。任何投資決策都應考慮您的風險承受能力。不要從表面上看任何價格預測。

KNC價格預測

Digital Coin 預測 KNC 將在 2023 年達到 3.99 美元，然後在 2024 年跌至 3.83 美元。到 2025 年，它將反彈，達到 5.28 美元。他們預計 2026 年將再次下跌至 4.83 美元，然後在 2027 年回升至 6 美元。

社交媒體上的 KNC