Kyber Network 的代幣昨天上漲了 22%,今天又增加了三分之一的價值,重新測試了上週的高點。它的價格將如何變動?

只需閱讀這篇簡短的文章即可了解有關 KNC 的所有詳細信息:它是什麼、值得投資以及現在購買 KNC 的最佳地點。

立即註冊eToro

立即註冊Bitstamp

KNC 是 Kyber Network Crystal v2 的原生代幣,將自己描述為頂級的多鏈 DeFi 流動性中心。它聚合來自各種來源的流動性,以在任何去中心化應用程序 (DApp) 上提供安全和即時的交易。

其主要目標是使 DEX、DeFi DApp 和其他用戶能夠訪問提供最優惠利率的流動資金池。該網絡上的所有交易都發生在鏈上,這意味著任何以太坊區塊瀏覽器都可以輕鬆驗證它們。

項目可以在 Kyber 之上構建以使用其服務,例如流動性聚合、代幣即時結算和可定制的商業模式。

如果時機合適,KNC 絕對值得投資。不幸的是,這通常是不可能提前知道的。任何投資決策都應考慮您的風險承受能力。不要從表面上看任何價格預測。

Digital Coin 預測 KNC 將在 2023 年達到 3.99 美元,然後在 2024 年跌至 3.83 美元。到 2025 年,它將反彈,達到 5.28 美元。他們預計 2026 年將再次下跌至 4.83 美元,然後在 2027 年回升至 6 美元。

#Knc is retesting its high from last week!$knc #kyberswap pic.twitter.com/m60gJy6t7P

— LeonXYO (@LeonMay07861086) May 17, 2022