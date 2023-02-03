Криптоігрова аркада Metacade може зрости в 10 разів у 2023 році! Що вам потрібно про неї знати

Інвестори, які шукають можливості отримати прибуток у 2023 році, були вражені новиною про те, що початкові стадії передпродажу Metacade завершилися за лічені тижні, адже оптимістично налаштовані інвестори влили понад 4,9 млн доларів США в цю нову криптоігрову платформу.

Наступні етапи передпродажу MCADE також привертають до себе величезний інтерес, тому деякі експерти прогнозують, що перші інвестори можуть отримати х10 прибутку у 2023 році.

Metacade може стати інвестицією року

Далекоглядні інвестори та любителі криптоігор активно підтримують Metacade на ранніх етапах його передпродажу, а це допоможе реалізувати мету цієї платформи — забезпечити величезний асортимент онлайн-аркадних ігор у метавсесвіті.

Імпульс передпродажу набрав свій темп на етапі 3, і це вказує на те, що вартість службового токена Metacade і нативної монети швидко зросте незабаром та може принести величезні довгострокові прибутки, які можна буде отримати в найближчі роки.

Під час бета-фази передпродажу ціна токена стартувала з 0,008 долара США, а до кінця дев’ятого й останнього етапу передпродажу вартість MCADE має підвищитися до 0,02 долара. Очікується, що його ціна може зрости, коли MCADE стане доступним для широкого загалу.

Інвесторів-биків приваблює величезний довгостроковий потенціал Metacade, дізнатися про який можна в його вичерпній та амбітній технічній документації . Це, а також той факт, що, за прогнозами, загальний GameFi-сектор має вибухнути протягом наступних п’яти років, і в найближчі роки цей проєкт планує стати центром криптоігрового сектору, означає, що MCADE має потенціал цьогоріч зрости в 10 разів.

Як високо може піднятися MCADE у 2023 році?

Вартість MCADE буде зростати протягом передпродажу, і під час підготовки до IDO вона сягне максимальних 0,02 долара за токен. Потім монета буде доступна на децентралізованих біржах (DEX), і покупці в усьому світі, ймовірно, намагатимуться заволодіти MCADE.

Очікується, що перші інвестори будуть і надалі ходлити токени, бо очікують величезного стрибка вартості MCADE. Пропозиція токенів фіксована і становить 2 млрд, тому передбачають, що попит на MCADE колосально зросте на централізованих і децентралізованих біржах, а це може призвести до росту його ціни, адже MCADE заробляє собі репутацію надійного криптоігрового токена.

Ті корисні функції, які пропонує токен MCADE, роблять його ще більш привабливим для інвесторів. Прогнозують, що його вартість може зрости в 10 разів і підніметься десь до 0,10–0,20 долара — це реалістична перспектива на 2023 рік.

Чи є криптовалюта гарною довгостроковою інвестицією?

За п’ять років, у період з 2016 по 2021 роки, кількість власників криптовалюти у світі зросла майже в 60 разів . Хоча ринкові умови 2022 року, вочевидь, відлякували (причиною цього став крах кількох великих гравців криптовалютних ринків, зокрема FTX, а також глобальні економічні умови), кількість інвесторів та платформ продовжує зростати.

Більше того, прогнозують, що ринок криптоігор буде зростати десь на 70% щорічно, і до 2027 року вартість цієї індустрії буде оцінюватися в 63 млрд доларів . Metacade має всі шанси скористатися перевагами такого зростання, бо пропонуватиме неперевершений асортимент онлайн-аркадних ігор.

Криптопростір стрімко розвивається, кількість його користувачів постійно зростає, тому передбачити майбутнє важко. Однак, коли країни на кшталт Сальвадору починають використовувати криптовалюту для міжнародних платежів, це слугує неймовірно позитивним сигналом для криптовалютних ринків.

Що таке Metacade?

Metacade створює абсолютно нову платформу, на якій буде ціла низка онлайн-аркадних ігор метавсесвіту. Це перший проєкт такого роду у криптоігровому секторі. Metacade побудували на блокчейні Ethereum, і тут буде надаватися широкий спектр Р2Е-ігор, що дозволить любителям ігор спілкуватися з однодумцями, створити спільноту та заробляти під час гри криптовалютні винагороди.

Проєкт Metacade, який керується спільнотою, окрім P2E-можливостей, пропонує гравцям і користувачам низку різних механізмів заробітку: учасники спільноти отримуватимуть винагороди за соціальну взаємодію на платформі, а незабаром зможуть подати заявки на оплачувані посади, як-от тестувальник ігор, у Metacade та в більш широкому Web3-просторі.

Metacade сприяє розвитку GameFi

Metacade прагне вийти за рамки традиційної сфери криптоігрових P2E-платформ і впроваджувати інновації в загальний GameFi-сектор завдяки своїй новаторській схемі Metagrants. Розробники можуть подавати заявки, щоб отримати фінансування, яке піде на створення нових ексклюзивних ігор. Ці пропозиції збираються та виносяться на розсуд власників токенів MCADE, які потім голосують за своїх фаворитів.

Передаючи контроль над іграми, що розробляються, спільноті, Metacade приносить користь GameFi-сектору, адже пропонує на своїй платформі ігри, які подобаються гравцям, а також дає вкрай необхідний досвід розробки найбільш талановитим розробникам ігор, які можуть використати у своїй роботі новітні та найкращі техніки Web3-простору. Саме тому Metacade залишає своїх конкурентів далеко позаду.

Metacade — найкраща криптоігрова монета, яка може зрости в 10 разів у 2023 році

Передпродаж MCADE дає інвесторам унікальну можливість придбати токени одного з найцікавіших криптоігрових проєктів метавсесвіту. Поточна ціна на третьому етапі передпродажу становить 0,013 долара, і, схоже, вона недооцінена навіть за нинішніх умов ведмежого ринку.

Експерти очікують, що токени Metacade будуть швидко розпродаватися на кожному етапі передпродажу, саме тому варто придбати токен MCADE до того, як його ціна зросте. З огляду на те, що у 2023 році він може зрости в 10 разів, зараз саме час інвесторам здобути собі токен MCADE.