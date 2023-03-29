Позитивний прогноз цін на Avalanche, але чи є presale криптовалюти Metacade кращою інвестицією?

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Avalanche (AVAX) – Сильний конкурент Ethereum Avalanche це провідна мережа першого рівня, яка прагне конкурувати з головним блокчейном смарт-контрактів Ethereum, обіцяючи високу пропускну здатність і блискавичну швидкість транзакцій. Вона прагне стати основним рішенням для протоколів dApps і DeFi, використовуючи свій інноваційний механізм консенсусу Avalanche. Це дозволяє Avalanche обробляти до 6500 транзакцій в секунду (TPS), але теоретично він може масштабуватися до мільйонів TPS за допомогою додаткових мереж. AVAX, власний токен Avalanche, відіграє вирішальну роль у забезпеченні безпеки мережі, стейкінгу та винагородb валідаторів. Винагорода за стейкінг, наприклад, в даний час досягає 8,96% (Стейкінг Rewards), що допомогло залучити тисячі користувачів до мережі. Нещодавній звіт Messari продемонстрував цей факт. У ньому йдеться про те, що щоденні транзакції Avalanche зросли на 85% в 4 кварталі 2022 року, в той час як середня вартість транзакцій впала на колосальні 26,8% з 3 по 4 квартал, склавши всього $0,10 за транзакцію. Це лише невелика частка від показника Ethereum, і це допомогло підвищити прогнози щодо ціни Avalanche на решту 2023 року. Прогноз ціни Avalanche (AVAX) Хоча багато прогнозів ціни Avalanche на 2023 рік спочатку передбачали подолання бар’єру в $30, що приблизно вдвічі перевищує поточну ціну в $15,70, аналітики почали прогнозувати, що інвестори AVAX можуть отримати набагато більші прибутки. За деякими прогнозами, ціна Avalanche на кінець року становитиме $56, а дехто навіть вважає, що вона може побити свій максимум 2022 року, який становитиме приблизно $103. Ця мета є амбітною, але, безумовно, досяжною. Якщо цінові прогнози Avalanche виявляться правильними, то сьогоднішні інвестори можуть отримати понад 550% прибутку. Metacade (MCADE) вирує в presale Незважаючи на бичачі цінові прогнози Avalanche, багато інвесторів обрали presale Metacade. Це сталося після значного FOMO в очікуванні кількох великих біржових лістингів після завершення presale криптовалюти MCADE. Але чому саме інвестори так захоплюються Metacade? Metacade – це ком’юніті-платформа, яка має на меті досягти статусу лідером серед геймерів, що грають за гроші (P2E), завдяки своїм видатним можливостям. Metacade запропонує взаємодію в режимі реального часу з геймерами-однодумцями та крипто-ентузіастами, а також простір для відкриття найкращої у світі альфа-версії GameFi, схему, яка винагороджує користувачів за внесок у платформу, і навіть цілу віртуальну аркаду. Всі ці особливості привернули увагу широкої криптовалютної та ігрової спільнот. Одна з них, зокрема, призвела до того, що дехто називає Metacade одним з найперспективніших криптовалютних presale 2023 року. Відома як Metagrant, ця програма запропонує розробникам ігор шанс отримати свій великий прорив і потенційно може просунути Metacade до мейнстрімної слави. Процес простий: розробники подають свої ігрові пропозиції на один із конкурсів Метагранту, за який голосують власники MCADE. Ідея, яка отримає найбільшу кількість голосів, отримує фінансування зі скарбниці Metacade та підтримку лояльної фан-бази. Ці розробники можуть навіть збирати відгуки про свої ігри від найзавзятіших фанатів, використовуючи власне середовище тестування Metacade, і розміщувати фінальну версію гри у віртуальній аркаді для всіх охочих. Інші функції, такі як дошка оголошень про вакансії та децентралізована автономна організація (DAO), які будуть запущені у 2024 році, викликали резонанс серед інвесторів, які прагнуть інвестувати в децентралізовану платформу, що забезпечує максимальну цінність для своїх користувачів. Потенціал Metacade отримати значну вигоду від мережевого ефекту і вибухнути практично за одну ніч призвів до того, що інвестори захопили presale MCADE, досягнувши $15m на його фінальній стадії. Прогнозування ціни Metacade (MCADE) В результаті, багато експертів були надзвичайно оптимістично налаштовані щодо MCADE після його феноменальних результатів на етапі presale. Хоча токен завершить presale на рівні $0,02, багато прогнозів щодо ціни Metacade передбачають, що вона зросте до $0,20 до кінця року. Деякі аналітики навіть вважають, що MCADE може досягти $0,50, оскільки ринок P2E прискорюється і все більше гравців шукають децентралізованого простору спільноти. За такого сценарію інвестори, які приєднаються до поточного і останнього етапу presale криптовалюти MCADE, можуть отримати чистий прибуток у розмірі 2400% – це набагато більше, ніж інвестори AVAX можуть сподіватися отримати у 2023 році. Metacade (MCADE) здається кращою інвестицією Хоча Avalanche може похвалитися вражаючими показниками зростання і цінових прогнозів, важко ігнорувати величезний потенціал криптовалютного presale Metacade. Завдяки безлічі цікавих функцій, особливо революційній програмі Metagrant, Metacade позиціонує себе як лідера в P2E-просторі. Зараз саме час скористатися можливістю і придбати токени MCADE до того, як вони потраплять на біржі і, можливо, злетять у стратосферу. Не пропустіть – це може бути один з найприбутковіших токенів 2023 року! Взяти участь у presale Metacade можна тут. Поділитися цією статтею Категорії Аналіз