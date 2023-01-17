Прогноз цін на Metacade, XRP і Tron на 2023, 2025 роки та надалі

Крипторинок рухається незрозумілими шляхами. Або зрозумілими, якщо подивитися на історичні тенденції. Кожен бичачий ринок супроводжувався тривалою «криптозимою», під час якої ціни падають на всіх ринках. Після цього ринок зазвичай відновлюється, коли відбувається халвінг біткоїну, наступний з них заплановано на початок 2024 року.

Це означає, що у 2023 році ціни на криптовалюту можуть зрости, оскільки ведмежий ринок 2022 року залишиться далеко позаду. Прогнози цін на XRP (XRP), Metacade (MCADE) і Tron тепер виглядають більш оптимістично.

Прогноз ціни на Metacade: чи сягне MCADE 5 доларів у 2025 році?

Нещодавно стало відомо, що під час бета-фази передпродажу Metacade отримав фінансування на суму 1,12 млн доларів США, це вдалося зробити за 3 тижні, а наприкінці першого етапу ця сума швидко підскочила до 1,9 млн доларів, тому очікується, що після завершення передпродажу токен MCADE різко зросте.

Протягом 2023 року MCADE може досягти 1 долара, тобто це буде величезний стрибок, і передпродажна ціна зросте в 50 разів. Після халвінгу біткоїну і до 2025 року MCADE має потенціал досягти 5-7 доларів, коли почнеться наступний бичачий ринок.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade створює найбільшу аркаду на блокчейні, де буде ціла низка різноманітних ігор Рlay-to-Еarn (P2E). Користувачі зможуть змагатися в онлайн-турнірах з гравцями з усього світу та скористатися різноманітними інноваційними механізмами заробітку в Metacade.

Цей проєкт керується спільнотою та прагне стати центральним хабом для користувачів GameFi. Щоб допомогти спільноті, функція Create2Earn даватиме користувачам винагороди за те, що ті діляться корисною інформацією про платформу, а також за публікацію оглядів на ігри та за взаємодію з іншими учасниками.

Metacade також допомагає розвиватися більш широкому GameFi-сектору. Завдяки функції Work2Earn гравці отримають можливість працевлаштуватися, і це допоможе спільноті проникнути в Web3-простір та забезпечить при цьому постійний притік криптоентузіастів в ті проєкти, які активно займаються розробкою.

Програма Metagrants — це інноваційний метод для збору коштів для розробників. Спільнота Metacade проголосує та вирішить, які нові ігри є найбільш перспективними, а потім забезпечить фінансування цих проєктів на ранній стадії, щоб сприяти розробці нових ігор в GameFi-секторі.

Як працює Metacade?

Токен MCADE використовується в якості винагороди для членів спільноти та для доступу до P2E-турнірів. Також ним можна буде скористатися для стейкінгу та голосування щодо питань управління після того, як в 2023-24 роках запрацює децентралізована автономна організація ( DAO ) цієї платформи.

Прогноз ціни на XRP: чи сягне XRP 4 доларів у 2025 році?

XRP може перевищити свій попередній історичний максимум, якщо (або коли) проєкт нарешті вийде переможцем у справі проти SEC. Ця судова справа деякий час стримувала ціну XRP, однак вона досі залишається в десятці кращих криптовалют за ринковою капіталізацією. Безперечно, у 2023 році та надалі токен XRP може досягти 4 доларів.

Що таке XRP?

XRP забезпечує високошвидкісні і недорогі транснаціональні фінансові транзакції та прагне надавати миттєву ліквідність центральним банкам та іншим фінансовим установам. Окрім того, XRP є нативним токеном для XRP Ledger, децентралізованої блокчейн-мережі, яка підтримує розробку різноманітних додатків.

Ripple, материнська компанія проєкту XRP, сформувала добрі партнерські стосунки з такими установами, як JP Morgan, Банк Англії та Santander, і це відображає її великі амбіції стати рішенням для децентралізованих платежів.

Прогноз ціни на Tron: чи сягне TRX 0,26 долара у 2025 році?

Прогнози цін на Tron є оптимістичними; однак з точки зору цінової дії TRX є відносно стабільною криптовалютою. Через високий рівень ліквідності цей токен може поглинати волатильність ринку, тому прогноз ціни на Tron може виявитися нижчим, ніж очікується.

Така ліквідність приносить користь блокчейну та дозволяє здійснювати швидкі транзакції за низькими витратами, але це також означає, що ціна Tron навряд чи зросте так, як у MCADE. Експерти прогнозують, що ціна токена TRX становитиме 0,26 долара, а це означає, що до 2025 року ціна Tron зросте в 5 разів.

Що таке TRX?

TRX — це нативний токен блокчейну Tron, який широко використовується для переказу криптовалюти по всьому світу, бо має швидке завершення транзакцій. Екосистема Tron є осередком для різноманітних DeFi-сервісів та інших децентралізованих додатків (dApps), наприклад, ігри, протоколи позик та біржі.

Блокчейн Tron постійно обробляє транзакції на сотні мільйонів доларів вдень. Він може обробляти 2000 транзакцій за секунду (TPS) , час завершення блокування становить три секунди. Незважаючи на те, що прогноз ціни для Tron є менш оптимістичним, ніж для альтернативних криптовалют, він є серйозною інвестицією на майбутнє.

Metacade має найбільший потенціал прибутку на найближчі роки

Платформа Metacade може стати одним із найбільших проєктів у GameFi-секторі. Очікується, що завдяки вдосконаленій механіці заробітку та широкому вибору різних блокчейн-ігор цей проєкт привабить величезну спільноту геймерів.

Наразі токен MCADE коштує лише 0,01 долара. Передпродаж дає унікальну можливість долучитися до перспективного криптопроєкту за низькими цінами, однак ціна токена продовжить зростати і на останньому етапі передпродажу досягне 0,02 долара. Ця подія може стати найбільшою інвестиційною можливістю у 2023 році та надалі, тому інвесторам варто поквапитися на передпродаж Metacade, доки ще не пізно.

Придбати XRP і TRX можна на eToro тут .