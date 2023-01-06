Прогноз ціни на Monero (XMR) на 2025 рік. Чому інвестори віддають перевагу Metacade (MCADE)

За словами провідних експертів галузі, сектори GameFi та Рlay-to-Еarn (P2E) мають вибухнути у 2023-2025 роках . Нові учасники ринку в цих секторах привертають дедалі більше уваги інвесторів, часто за рахунок більш відомих гравців широкого ринку. Цю тенденцію яскраво ілюструє прогноз ціни на Monero на 2025 рік. Зрозуміло, що зараз багато інвесторів обирають саме зіркові криптоігрові проєкти, зокрема Metacade, а не Monero. Читайте далі і ви зрозумієте чому так.

Metacade збирається засяяти яскраво

Лише за короткий час висхідна зірка Metacade стала одним із найбільш обговорюваних гравців у GameFi-секторі. Metacade може стати лідером у 3 основних областях: метавсесвіт, аркадні ігри та криптовалюти. Мета цієї платформи — стати провідним центром спільноти у Web3-просторі для геймерів, розробників, інвесторів та криптофанатиків.

Metacade користується величезною популярністю серед інвесторів, адже він пропонує реальну цінність у криптоігровому секторі. Гравці блокчейну отримають доступ до цілої низки ігор, що мають справжній потенціал P2E. Розробники зможуть скористатися цією платформою, щоб протестувати та продавати свої ігри, проводити змагання та знаходити нових співробітників. А інвестори та шанувальники криптовалюти зможуть отримати прибутки завдяки вигідним інвестиціям та функції стейкінгу.

Як працює Metacade

Марк Твен якось сказав: «Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті». Це точно актуально для геймерів Metacade, які можуть заробляти в іграх Play2Earn, конкурсах та турнірах Compete2Earn, а також створюючи контент Create2Earn та тестуючи ігри й працюючи завдяки ініціативі Work2Earn. Metacade об’єднує безпосередньо гравців і розробників та відкриває можливості для дослідження ринку, нових ігор і пошуку персоналу.

Metacade хоче підкреслити свою відданість учасникам спільноти, тому пропонує класні можливості завдяки своїй ініціативі Metagrants. Програма Metagrants дає фінансування розробникам, щоб ті могли створювати нові захоплюючі ігри на платформі. Metacade у своїй роботі орієнтується на спільноту, тому планує зрештою повністю перетворитися на DAO, тому стає зрозуміло, що всі елементи хабу Metacade лише виграють від синергії всіх учасників.

Таємниця Monero

Базовий принцип, що пропонує Monero (XMR) , простий: він забезпечує однорангові валютні транзакції, які є таємними, анонімними, та їх не можна відстежити. Така розумна функціональність є найбільшою сильною стороною Monero (XMR) і водночас його найбільшою слабкістю. Є багато людей, які мають законні підстави для того, щоб зберігати свій бізнес приватним. Однак є й інші, які хочуть здійснювати таємні операції, щоб приховати незаконну діяльність, сюди входить торгівля наркотиками, корупція чи шахрайство.

Після краху FTX люди, які втратили значні суми грошей, закликають запровадити більш жорсткі та суворі правила . Зрозуміло, якщо організації на кшталт SEC будуть дотримуватися регулювання, це може у кращому випадку ускладнити положення Monero (XMR), а в гіршому — зробити його нестерпним.

Metacade (MCADE) перевершує Monero (XMR)

Monero має турбувати вплив нового регулювання, а от Metacade це зовсім не тривожить. Він може розраховувати на те, що стане частиною ринкового сектору, який рухається лише вгору. Потужна бізнес-модель Metacade , яка об’єднує всі сторони криптоігрової спільноти, вже завоювала прихильність експертів-аналітиків, розробників, геймерів та інвесторів.

Більше того, деякі досвідчені спостерігачі прогнозують, що після запуску ціна акцій цієї компанії колосально зміниться, особливо якщо скористатися їхньою передпродажною пропозицією . Враховуючи всі фактори, стає зрозуміло, чому Metacade є кращою інвестиційною можливістю, ніж Monero.

Прогноз ціни на Metacade (MCADE)

Ви ще можете придбати Metacade перед його запуском за ціною першого етапу, а саме за 0,01 долара. Прогнозують, що на момент запуску його ціна вже забезпечить приємні прибутки своїм першим інвесторам. А коли P2E-ринок почне набирати оберти, все може стати ще цікавішим.

Інвестори в The Sandbox (SAND), які вклали свої кошти під час його запуску, на піку ринку отримали 100-кратний ріст інвестицій своїх, і є шанс, що Metacade зможе повторити ці результати в період між 2023 і 2025 роками, а це значить, що в нього кращий прогноз, ніж ціновий прогноз на Monero.

Однак потрібно діяти швидко, щоб отримати максимальну вигоду від передпродажу Metacade , адже токени розлітаються, як гарячі пиріжки, на першому етапі передпродажу.

Прогноз ціни на Monero (XMR)

Коли ми робимо прогноз ціни на Monero до 2025 року, важливо врахувати низку аспектів. По-перше, якщо обсяги торгів залишаться низькими, людям не потрібно буде використовувати Monero. По-друге, якщо регулюючі органи наполягатимуть на більшій прозорості, це може викликати проблеми для секретних служб Monero. І по-третє, завжди існує ймовірність того, що Monero зламають, і це зашкодить його репутації.

Саме тому прогнозують, що ціна Monero не зросте до 2025 року і залишиться на тому ж рівні, де вона була на кінець 2022 року — 145,38 долара США.

Інвестори віддають перевагу Metacade Monero

Обрати між Metacade і Monero не так вже й складно. Перший проєкт — захоплюючий, інноваційний новачок у секторі, який бурхливо розвивається. Інший пропонує послугу, яку регулятори, які прагнуть очистити криптоіндустрію, цілком реально можуть оголосити поза законом. Не дивно, що інвестори обирають Metacade (MCADE) замість Monero (XMR). Ви можете приєднатися до них, скориставшись можливістю купити за передпродажною ціною .

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