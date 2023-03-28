Топ-10 найкращих недорогих криптовалют для інвестування сьогодні

Пошук найкращої криптовалюти для купівлі – це завжди складне завдання, адже щодня у світі криптовалют з’являється багато нових проектів. Проте, копійчані криптопроекти є популярним інвестиційним вибором, оскільки низькі ціни токенів часто означають, що вони мають високий потенціал для генерування прибутку для інвесторів.

В які недорогі криптовалюти найкраще інвестувати?

Існує багато якостей, на які слід звертати увагу, намагаючись визначити найкращий проект недорогої криптовалюти для додання у свій портфель, і в деякому сенсі цей процес схожий на пошук потужних недорогих акцій. Найважливішим елементом будь-якої високоякісної недорогої криптовалюти є корисність токена, тому перегляд варіантів використання і ролі токена має вирішальне значення.

Ось десять найкращих криптовалютних проектів, котрі, відповідно до консенсусу криптовалютних експертів, пропонують інноваційні шляхи використання технології блокчейн і шанс отримати великі прибутки для ранніх інвесторів:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) BitTorrent (BTT) Dogecoin (DOGE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Tron (TRX) Shiba Inu (SHIB) Cardano (ADA) Cronus (CRO)

AltSignals – Бездоганний постачальник торгових сигналів нового покоління

Що таке AltSignals?

AltSignals – це проект, який зосереджений на наданні високоякісних торгових сигналів своїм користувачам, включаючи криптотрейдерів і трейдерів на інших ринках. Зараз проект, мабуть, найбільш відомий завдяки своєму провідному продукту AltAlgo™, який допоміг AltSignals поділитися понад 1 500 торгових сигналів з неймовірним показником успішності – 64%.

Команда AltSignals продовжує розширювати межі можливого, щоб забезпечити найкращий у своїй сфері досвід для користувачів, і запускає токен ASI, оскільки вони прагнуть створити платформу торгових сигналів наступного покоління – ActualizeAI.

ActualizeAI використовуватиме новітні методології машинного навчання, включаючи обробку природної мови (NLP) та навчання з закріпленням, щоб надати користувачам значну перевагу над конкурентами. ASI є ключем до забезпечення раннього доступу до продукту ActualizeAI, а також дозволяє власникам приєднатися до ексклюзивного клубу AI Members Club, що дає можливість отримувати винагороди та робити внесок у розвиток продукту.

Чому варто інвестувати в AltSignals?

Практично нечувано, щоб presale токенів проекту мав високу знижку та існуючу базу користувачів одночасно, але AltSignals може похвалитися 50 000 користувачів, а рейтинг Trustpilot 4,9/5 показує, що команда здатна забезпечити масовість проекту.

Команда прийняла ряд розумних стратегічних рішень, в тому числі про те, що механізм викупу і спалення буде введений, якщо спільнота відчує, що це вигідно. Величезний інтерес до presale ASI, який спостерігається в інвестиційних колах, не є несподіванкою, оскільки проект AltSignals може стати рідкісною можливістю придбати токен, на який чекає велике майбутнє.

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Metacade – Найкраща недорога криптовалюта для геймінгу

Що таке Metacade?

Metacade – це проект у сфері GameFi, який будує всеосяжну ігрову екосистему, використовуючи власний токен проекту – MCADE. Серцем ігрової екосистеми Metacade є найбільша в світі ігрова аркада, що працює за принципом “грай і заробляй”, що дозволяє проекту охоплювати величезну кількість різних ігрових стилів.

Проект включає розгалужену систему нагород, яка дозволяє користувачам отримувати винагороди не лише за гру, але й за інші дії, які приносять користь загальній екосистемі, такі як взаємодія зі спільнотою або написання оглядів ігор.

Також увагу аналітиків привертає програма Metagrants, яка дозволяє розробникам представляти свої ігрові ідеї спільноті Metacade. Власники MCADE можуть голосувати за фінансування цих проектів, допомагаючи визначати напрямок розвитку ігрової екосистеми в майбутньому.

Чому вам варто подумати про купівлю Metacade?

Криптовалютний проект Metacade вважається однією з найкращих можливостей для інвестування в криптовалюту завдяки величезній корисності, яку має токен MCADE. Зі збільшенням користувацької бази екосистеми попит на MCADE, ймовірно, значно зросте, що може означати велику винагороду для тих інвесторів, які встигнуть придбати токен досить рано.

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BitTorrent – Найкраща з недорогих криптовалют для обміну файлами

Що таке BitTorrent?

Проект BitTorrent Crypto – це ініціатива, яка має на меті об’єднати можливості технології блокчейн зі всесвітньо відомим протоколом BitTorrent. Проект розробляється фондом Tron Foundation і використовує децентралізовану природу блокчейну, щоб спробувати створити більш безпечну, приватну та ефективну платформу для обміну та розповсюдження цифрового контенту.

В основі BitTorrent Crypto лежить копійчана криптовалюта BTT, яка покликана стимулювати користувачів ділитися своїми сховищами і ресурсами зберігання даних в обмін на винагороду у вигляді криптовалютних платежів. Це створює потужну однорангову мережу, яка дозволяє користувачам швидко і безпечно обмінюватися великими файлами, не покладаючись на централізовані сервери, що є переконливим прикладом використання копійчаного токена.

З BitTorrent Crypto користувачі можуть насолоджуватися швидшим завантаженням, надійнішим обміном файлами і більшою конфіденційністю, отримуючи при цьому винагороду за свій внесок. Використовуючи можливості технології блокчейн, BitTorrent Crypto є важливим кроком вперед в еволюції пірингового обміну файлами, пропонуючи користувачам більш безпечну та ефективну платформу для обміну та розповсюдження цифрового контенту.

Чому вам варто придбати BitTorrent?

BitTorrent може похвалитися величезною користувацькою базою, яка налічує понад 100 мільйонів користувачів, що дає BTT значну перевагу з точки зору прийняття та потенційних мережевих ефектів. Криптовалюта BTT вже інтегрована в декілька популярних торрент-клієнтів, таких як uTorrent і BitTorrent, що дозволяє користувачам легко почати заробляти і використовувати токен.

Власники BTT вважають, що токен має чітку корисність в екосистемі BitTorrent, і якщо кількість користувачів зростатиме, це може створити ефект самопідтримувальної мережі — чим більше користувачів беруть участь, тим ціннішою стає криптовалюта BTT.

Dogecoin – Найкраща недорога криптовалюта для активної спільноти

Що таке Dogecoin?

Dogecoin – це перша монета-мем, яка з’явилася на світ. Її творець Біллі Маркус запустив проект у 2013 році як відповідь на серйозність біткоїн-спільноти. З того часу Dogecoin пройшов неймовірний шлях, довівши, що незліченні недоброзичливці помилялися, залишаючись на вершині криптовалютних чартів капіталізації протягом багатьох років.

Dogecoin – це один з цифрових активів, для якого основним варіантом використання є заміна фіатної валюти, і, незважаючи на повільне поширення, Dogecoin добре зарекомендував себе у сфері криптоплатежів. Це також відбувається незважаючи на те, що проект не підтримує смарт-контракти, і цей успіх частково пояснюється неймовірною спільнотою, яка пристрасно підтримує нових власників і користувачів.

DOGE – це токен, який більшість інвесторів, що купують копійчані криптовалюти, в якийсь момент матимуть у своєму криптогаманці, і з огляду на зростання цифрових валют по всьому світу, це один з проектів, який, швидше за все, вийде з категорії копійчаних криптовалютних інвестицій, оскільки в найближчі роки він перевищить один долар.

Чому вам варто подумати про купівлю Dogecoin?

Dogecoin – ідеальна криптовалюта для новачків у криптопросторі, оскільки величезна спільнота добре відома своєю підтримкою та доброзичливістю. Це означає, що в міру зростання обізнаності про копійчані криптовалюти і ринок в цілому, Dogecoin може стати проектом, який побачить величезне зростання і забезпечить великі прибутки для власників.

Basic Attention Token – Використання цифрових токенів для винагороди творців

Що таке Basic Attention Token?

Basic Attention Token – це проект, який має на меті нагороджувати творців за контент, який вони створюють, і за рекламу, яку вони можуть обрати для перегляду. Для цього проект використовує нативний токен BAT як засіб проведення необхідних цифрових платежів.

Basic Attention Token часто вважають одним з найсильніших продуктів серед усіх копійчаних криптовалют завдяки Brave Browser. Він конкурує з Google Chrome і Microsoft Edge і сприяє поширенню токенів BAT від рекламодавців до користувачів і від користувачів до творців контенту з плином часу.

Лише найкращі копійчані криптовалюти мають настільки сильний кейс використання, як BAT, але немає сумнівів, що хоча проект може бути феноменальним використанням цифрових токенів, йому буде важко конкурувати на ринку з жорсткою конкуренцією.

Чому вам варто придбати Basic Attention Token?

Токени BAT безперечно є важливою частиною способу, яким Basic Attention Token видає криптовалюту користувачам, і тому інвестори можуть очікувати, що зі збільшенням кількості користувачів браузера Brave зросте і вартість токена BAT, оскільки це необхідно для функціонування платформи.

З огляду на це, BAT є сильним претендентом на звання найкращої криптовалюти. Попереду у проекту буде складне завдання – вирвати контроль над ринком у технологічних гігантів, але навіть невеликого шматка величезного ринку браузерів буде достатньо, щоб ціна BAT злетіла до небес.

Ripple – Найкраща дешева криптовалюта для банківського використання

Що таке Ripple?

Ripple – це платіжний протокол на основі блокчейну та цифрова валюта, яка має на меті провести революцію грошових переказів по всьому світу. Заснована у 2012 році, Ripple швидко стала однією з найпоширеніших блокчейн-платформ у фінансовій індустрії, незважаючи на проблеми з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

В основі мережі Ripple лежить XRP – токен, який використовується для полегшення транзакцій в мережі. Токени XRP розроблені як швидкий та ефективний спосіб переміщення грошей через кордони, транзакції займають лише кілька секунд, а комісія за них значно нижча, ніж за традиційні способи оплати.

Ripple відрізняється від багатьох дрібних криптовалютних проектів тим, що вона орієнтована на корпоративне використання і зосереджена на роботі з установами TradFi, а не проти них. Ripple має партнерські відносини з понад 300 банками та фінансовими установами по всьому світу, включаючи Santander та American Express, які використовують її технологію для полегшення транскордонних платежів.

Чому вам варто подумати про покупку Ripple?

Довгий час вважаючись однією з найкращих криптовалют, XRP може стати великим кроком вперед у розвитку технології блокчейн, пропонуючи швидкий, безпечний та ефективний спосіб переказу грошей по всьому світу. Технологія, що лежить в основі Ripple, широко розглядається як головна інновація у фінансовій індустрії, з потенціалом трансформувати спосіб надсилання та отримання коштів у найближчі роки, і якщо проект зможе подолати судовий позов від Комісії з цінних паперів та бірж США цього року, то XRP, можливо, більше не буде копійчаною криптовалютою.

Tron – Найкраща дешева криптовалюта для індустрії розваг

Що таке Tron?

Tron – це децентралізована розважальна платформа на основі блокчейну, яка має на меті революціонізувати спосіб споживання та обміну цифровим контентом між користувачами Інтернету. Заснована у 2017 році Джастіном Саном, Tron має на меті створити більш ефективну та децентралізовану індустрію розваг, де творці та споживачі контенту можуть взаємодіяти безпосередньо один з одним, а не покладатися на великих корпоративних посередників.

В основі мережі Tron лежить криптовалюта TRX, яка використовується для забезпечення роботи платформи. TRX часто вважається популярною копійчаною криптовалютою для інвестування, оскільки вона дуже корисна для стимулювання творців і споживачів контенту до участі в екосистемі Tron, а також для полегшення транзакцій та інших видів діяльності у мережі.

Платформа Tron пропонує широкий спектр інструментів та послуг для творців контенту, включаючи платформу для розповсюдження контенту, краудфандингову платформу, платформу соціальних мереж та інші. Вона також пропонує високошвидкісну, недорогу блокчейн-мережу, яка може обробляти до 2 000 транзакцій в секунду, що робить її однією з найшвидших блокчейн-мереж у світі – і це пояснює, чому Tron часто називають найкращою криптовалютою для покупки.

Чому вам варто подумати про купівлю Tron?

Багато криптоінвесторів вважають, що Tron і TRX являють головну інновацію в індустрії розваг, пропонуючи децентралізовану і спрощену платформу для взаємодії між творцями і споживачами контенту.

У проекту є багато прихильників, які стверджують, що TRX є найкращою криптовалютою для покупки, враховуючи кількість розробників, що працюють над платформою зараз, але з високою ринковою капіталізацією, важко назвати TRX найкращою криптовалютою для інвестування в порівнянні з деякими проектами на більш ранніх стадіях.

Shiba Inu – Найкраща жартівлива копійчана криптовалюта на Ethereum

Що таке Shiba Inu?

Shiba Inu – одна з багатьох мем-монет, які пішли слідами Dogecoin, і цей проект створив пристрасну спільноту прихильників так само, як це вдалося зробити Dogecoin. Shiba Inu був створений лише у 2020 році, але поширився як лісова пожежа на платформах соціальних мереж, ставши одним з найяскравіших проектів, продовжуючи залишатися криптовалютою, що коштує менше центу, завдяки високому рівню пропозиції.

Те, що SHIB залишається криптовалютою вартістю менше копійки, є ймовірним фактором успіху проекту, але він також успішно перетворився на децентралізовану фінансову платформу, що додало токену корисності. Велика частина довголіття проекту є результатом здатності команди виконати стратегічний поворот, і саме цю якість інвестори, бажаючі купити копійчані криптовалюти повинні розглядати як дуже важливу склажову потенціалу інвестицій.

Чому вам варто подумати про придбання Шиба-Іну?

SHIB, ймовірно, залишиться найпопулярнішою криптовалютою для інвестування серед новачків, поряд з Dogecoin, і це дає їй величезну перевагу перед більш складними проектами, які вимагають набагато більше досліджень і розуміння.

SHIB також має перевагу над Doge, оскільки перебування в мережі Ethereum дозволяє використовувати смарт-контракти, а саме смарт-контракти дозволили монеті переорієнтуватися на DeFi. Якщо SHIB зможе продовжувати розвивати успіх, якого токен досягнув на сьогоднішній день, власники можуть побачити ще один великий стрибок ціни через наплив користувачів, які хочуть купити копійчану криптовалюту, оскільки блокчейн з часом стає поширенішим явищем.

Cardano – Найкраща копійчана криптовалюта для інвестування в протоколи першого рівня

Що таке Cardano?

Cardano – це децентралізований блокчейн-проект, який багато аналітиків вважають найкращою криптовалютою для інвестування. Він був заснований Чарльзом Хоскінсоном, одним із співзасновників Ethereum, і був створений з метою усунення деяких з основних обмежень попередніх блокчейн-технологій, таких як масштабованість.

Cardano використовує унікальний алгоритм консенсусу з доказом частки, відомий як Ouroboros, який є більш енергоефективним, ніж алгоритм доказу роботи, що використовується в Bitcoin та Ethereum, і це робить його більш стійким варіантом блокчейну, який є менш ресурсоємним, що зменшує його вуглецевий слід. Це допомогло залучити до Cardano ряд екологічних проектів, таких як допомога з балансом вуглецевих кредитів, і може бути причиною того, що Cardano присутня на всіх основних централізованих біржах.

Cardano може похвалитися багатошаровою архітектурою, яка відокремлює реєстр транзакцій від обчислювального шару, який виконує смарт-контракти. Це забезпечує більшу гнучкість і масштабованість, оскільки кожен рівень може оновлюватися незалежно, не впливаючи на інші, і дозволило декому припустити, що вона підходить для проектів з високим рівнем обчислень, таких як ігрова платформа для метаверсії або подібних проектів.

Cardano також прагне сприяти інтероперабельності між однією блокчейн-платформою та іншою, що дозволяє безперешкодно передавати криптоактиви та дані між різними мережами. Це досягається завдяки використанню сайдчейнів – окремих ланцюжків, які можуть взаємодіяти з основним блокчейном Cardano і сприяти підвищенню ефективності.

Чому вам варто подумати про покупку Cardano?

Cardano приділяє значну увагу питанням сталого розвитку і розроблений таким чином, щоб бути більш енергоефективним та екологічно чистим, ніж багато інших блокчейн-проектів. Оскільки екологічні проблеми стають все більш важливими у світі фінансів, це може зробити Cardano привабливим варіантом для інвесторів, які надають перевагу сталому розвитку, і ставить ADA серед найсильніших криптовалютних акцій.

Проект має віддану команду розробників і потужну спільноту прихильників, які активно працюють над поліпшенням проекту і розробкою нових додатків для його технології; це означає, що від інвесторів у мем-токени, до водіїв електромобілів, існує різноманітний спектр прихильників ADA, і це означає, що Cardano має потенціал для подальшого зростання і розвитку в найближчі роки.

Багаторівнева архітектура Cardano та зосередженість на інтероперабельності роблять його більш універсальним блокчейн-проектом, ніж багато інших, а це означає, що він може отримувати нових покупців завдяки потенціалу використання в широкому колі секторів та додатків. Оскільки індустрія блокчейну продовжує розширюватися, ця універсальність може зробити Cardano цінним активом для інвесторів, які шукають довгострокові інвестиції, незважаючи на його відносно високу ринкову капіталізацію.

Cronos – Найкраща криптовалюта, яку використовують криптовалютні біржі

Що таке Сronos?

Більшість криптовалютних бірж використовують так званий “біржовий токен” для забезпечення ліквідності на своїх платформах, а Cronos – це біржовий токен популярної криптовалютної біржі crypto.com. На цій біржі представлені всі види криптовалют: фан-токени, крипто ігри, проекти з продажу віртуальної власності тощо, тому CRO дуже корисний. Вона також дозволяє вкладати токени для отримання криптовалютних винагород, що робить володіння токеном CRO дуже привабливим.

Біржа crypto.com виявилася дуже популярною, і хоча вони ще не випустили власну блокчейн-платформу, як Binance випустили Binance Smart Chain, до них ставляться дуже серйозно в криптопросторі в цілому.

Чому вам варто розглянути можливість придбання Cronos?

CRO часто вважають одним з найкращих криптовалютних проектів через величезну базу користувачів, якою може похвалитися біржа. Токен, який винагороджує користувачів за стейкінг, пропонує ще один вимір інвестицій для власників, а оскільки crypto.com пропонує зростаючу кількість цифрових активів, цілком природно, що ціна токена з часом зростає.

Чи є копійчані криптовалюти гарною інвестицією?

Копійчані криптовалюти можуть бути чудовою інвестицією за умови, що проекти пропонують реальний потенціал так само, як і інші інвестиції, наприклад копійчані акції. Найперспективніші криптовалюти, які приносять великі прибутки, часто знаходяться на ранніх стадіях розвитку, але найголовніше – це фундаментальні основи проекту.

Висновок – Яку криптовалюту краще купити зараз?

Зрозуміло, що вибрати кращу криптовалюту для інвестування досить складно, але AltSignals знаходиться на рівень вище, ніж більшість проектів завдяки величезній базі користувачів і низькими цінами на токени на етапі presale ASI.

Відповіді на поширені запитання про криптовалюту

Які копійчані криптовалюти вибухнуть у 2023 році?

Є багато претендентів на звання найкращої криптовалюти, і з такою великою кількістю криптовалютних проектів, ми можемо очікувати, що в 2023 році не один з них переживе величезне зростання. У той час як SHIB є сильним кандидатом на звання найкращої криптовалюти, що коштує менше копійки, presale ASI від AltSignals виглядає як найкраща криптовалюта для максимізації прибутку в 2023 році.

Яка криптовалюта має 1000-кратний потенціал?

Багато з найкращих копійчаних криптовалют вважають себе найкращим криптопроектом, але насправді кращою копійчаною криптовалютою, швидше за все, буде проект на кшталт AltSignals, який пропонує високий потенціал при дуже низькій загальній ринковій капіталізації.

Чи варто купувати копійчані криптовалюти?

Більшість інвесторів шукають копійчані криптовалютні проекти для доповнення збалансованого портфеля. Багато криптоінвесторів вважають, що вони зможуть заробити більше грошей, інвестуючи в копійчані криптовалюти, але це також залежить від загальної ринкової капіталізації проектів.

Що таке копійчана криптовалюта?

Термін “копійчана криптовалюта” не означає виключно криптовалюту вартістю менше копійки, а зазвичай стосується криптовалютних проектів, токени яких коштують менше долара. Оскільки пропозиція токенів також впливає на загальну ринкову капіталізацію проектів, існують різні види копійчаних криптовалют — токени для фанатів, проекти, орієнтовані на індустрію електромобілів, і навіть токени для фінансових установ, щоб токенізувати їх активи і перетворити на цифрові активи – копійчані криптовалюти існують у всіх секторах.

Ви можете взяти участь у presale AltSignals тут .