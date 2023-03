12 des meilleures crypto-monnaies à bas prix à acheter actuellement – Prix bas = potentiel élevé

Tous les investisseurs savent qu’il est essentiel de trouver les crypto-monnaies les moins chères en termes de valeur pour obtenir des retours sur investissement importants. Trouver des projets prometteurs peut être plus facile à dire qu’à faire, et il vaut donc la peine de prendre le temps de comprendre quels sont les projets qui, selon les analystes, sont prêts à exploser avant d’investir de l’argent durement gagné.

Quelles sont les crypto-monnaies les moins chères à acheter pour réaliser des gains importants en 2023 ?

Il y a suffisamment de crypto-monnaies à bas prix et de projets de qualité dans la révolution du Web3 pour que le choix des crypto-monnaies considérées comme d’excellents investissements s’étende à un certain nombre de secteurs différents. Voici une liste des meilleurs projets de crypto-monnaies à bas prix pour identifier où se trouvent les meilleurs rendements :

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Dogecoin (DOGE) Filecoin (FIL) Chainlink (LINK) Uniswap (UNI) Luna Classic (LUNC) Cardano (ADA) The Sandbox (SAND) Ripple (XRP) Basic Attention Token (BAT) Theta Network (THETA)

1. Metacade (MCADE) – la révolution du gaming

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un nouveau projet innovant qui attire l’attention de nombreux investisseurs suite à la publication récente de son whitepaper ambitieux et très complet.

La publication du whitepaper a permis une performance incroyable dans la presale du projet, où les investisseurs avisés affluent pour obtenir leurs tokens à un prix qui reste l’un des plus bas des crypto-monnaies. Cela a conduit à un incroyable $14.6m collecté en seulement 18 semaines.

Metacade développe la plus grande arcade de jeux P2E (play-to-earn) du monde et semble donc prêt à tirer parti de l’énorme croissance prévue pour l’espace GameFi en plein développement. L’arcade s’adresse à un large éventail de styles de jeu différents, ce qui signifie que Metacade répond aux besoins des joueurs, qu’ils préfèrent un jeu décontracté ou un jeu plus compétitif.

La plateforme offre également des récompenses pour des activités non liées au jeu, comme la rédaction de critiques de jeux et le partage d’alpha qui améliorent l’expérience globale de l’utilisateur, le projet de crypto-monnaie semble susceptible d’entraîner une croissance incroyablement élevée du nombre d’utilisateurs et de fidélisation. Le token d’utilité du projet, MCADE, étant essentiel à l’utilisation de l’écosystème, cette croissance des utilisateurs pourrait créer une énorme demande d’achat sur le token MCADE au fur et à mesure que les versions seront mises en ligne.

Pourquoi investir dans Metacade ?

MCADE est le token et la monnaie de la plateforme Metacade et fait fonctionner également le grand système de récompenses. Le token a également été conçu pour être très intéressant pour les investisseurs, avec un approvisionnement de seulement 2 milliards de tokens et des options de staking pour permettre aux détenteurs à long terme de gagner un revenu passif en échange de leur stakes.

Une autre fonction de Metacade qui a été incroyablement bien accueillie est celle des Metagrants, qui permet aux développeurs de jeux de tous niveaux de présenter leurs idées de jeux à la communauté Metacade. Les détenteurs de MCADE peuvent ensuite utiliser les droits de gouvernance que leur confère le token pour voter sur les projets qui, selon eux, méritent d’être financés par les fonds de Metacade.

MCADE est un choix d’investissement convaincant en raison à la fois des choix de conception innovants et du secteur naissant en attente de croissance. Avec un avenir brillant, Metacade est l’un des projets de crypto-monnaies à bas prix les plus appréciés à l’heure actuelle.

2. AltSignals – Le meilleur fournisseur de signaux de trading

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un incroyable projet de crypto-monnaie qui compte déjà 50 000 utilisateurs et fournit des signaux de trading de qualité supérieure grâce à sa technologie AltAlgo™. Bien qu’il ait déjà fourni 1 500 signaux avec un taux de réussite phénoménal de 64 %, l’équipe va encore plus loin en développant ActualizeAI fonctionnant avec l’IA.

Le token ASI donnera accès à ActualizeAI, et permettra également aux détenteurs de bénéficier de l’adhésion au Club ActualizeAI, un réseau ouvert où d’autres récompenses seront disponibles pour les contributions au développement du système.

S’appuyant sur des méthodologies d’apprentissage automatique de pointe, notamment le traitement du langage naturel (NLP), l’analyse des marchés et l’apprentissage par renforcement, le projet pourrait être voué à de grandes réussites dans les années à venir.

Pourquoi acheter AltSignals ?

Les signaux de trading sont de plus en plus populaires, car de plus en plus d’utilisateurs comprennent les opportunités offertes par les marchés tels que la crypto, compte tenu de l’instabilité qu’ils connaissent. Par conséquent, AltSignals semble prête à capitaliser sur ce phénomène grâce à l’innovation du produit ActualizeAI.

Compte tenu de l’énorme avantage qu’une communauté d’utilisateurs existants donne à AltSignals, il n’est pas surprenant que les investisseurs se soient fortement préparés à l’événement de presale d’ASI, et l’importance de cet intérêt permettra de voir la presale se terminer très rapidement.

3. Dogecoin – La monnaie meme originale

Qu’est-ce que le Dogecoin ?

Le Dogecoin est la toute première monnaie meme, mais le parcours du projet montre qu’il s’agit d’une crypto meme à prix bas qui n’est pas seulement une blague. Le projet a été créé comme une alternative plus accessible au bitcoin et se considère comme une option viable pour remplacer l’infrastructure de paiement mondiale standard que nous utilisons aujourd’hui.

L’historique des transactions de la blockchain témoigne d’une utilisation intensive et, fin 2022, le Dogecoin était considéré comme le quatrième projet crypto le plus populaire pour les paiements sur BitPay. Avec des coûts de transaction peu élevés et une communauté très solidaire, le projet s’est imposé comme une alternative amusante à des projets plus sérieux et plus grand public.

Le Dogecoin a été l’un des projets cryptos les moins chers pendant de nombreuses années, et bien que son prix soit beaucoup plus élevé qu’au moment de son lancement, il reste l’un des choix les moins chers si l’on tient compte de l’énorme notoriété du projet.

Pourquoi acheter Dogecoin ?

Dogecoin continue de surprendre presque tout le monde en tant que projet de crypto-monnaie qui continue à prendre de l’ampleur malgré le fait qu’il existe depuis longtemps. Le projet pourrait voir des avancées techniques permettre encore plus de cas d’utilisation pour le token, avec de nombreuses solutions d’interopérabilité signifiant que les smart contracts sur Dogecoin pourraient arriver plus tôt.

Avec un tel potentiel de développement futur et une communauté incroyablement passionnée et positive autour du projet, le Dogecoin a toutes les chances de permettre des gains importants au cours des prochaines années et de franchir enfin la barre du 1 $, même s’il n’est plus l’une des crypto-monnaies les moins chères.

4. Filecoin – La stockage de l’internet décentralisé

Qu’est-ce que Filecoin ?

Filecoin est un réseau de stockage décentralisé qui permet aux utilisateurs de stocker, de récupérer et de partager des données de manière sécurisée et efficace. Il s’appuie sur la technologie blockchain et utilise la crypto-monnaie native FIL pour offrir un moyen plus sûr et plus transparent de stocker des données.

L’un des éléments essentiels de Filecoin est la création d’une marketplace où les utilisateurs peuvent acheter et vendre de l’espace de stockage. Sur cette marketplace, les fournisseurs de stockage peuvent proposer leur espace de stockage inutilisé à quiconque en a besoin, et les utilisateurs peuvent payer pour stocker leurs données sur ce réseau. Cela crée un réseau distribué de fournisseurs de stockage qui peuvent stocker des données en toute sécurité de manière totalement décentralisée.

Filecoin fait partie d’un sous-ensemble grandissant de projets de crypto-monnaies que beaucoup considèrent comme l’avenir du web, en se concentrant sur infrastructure qui pourrait prendre le relais des solutions centralisées en cloud sur lesquelles nous comptons aujourd’hui.

Filecoin utilise un système d’incitations économiques pour s’assurer que les fournisseurs de stockage se comportent honnêtement et stockent les données correctement. Les fournisseurs doivent soumettre des preuves de stockage pour démontrer qu’ils stockent les données correctement et pour gagner des récompenses FIL pour leur service. S’il s’avère qu’un fournisseur se comporte mal ou stocke des données de manière incorrecte, il sera pénalisé et perdra ses récompenses dans le cadre d’un processus connu sous le nom de slashing.

Pourquoi acheter Filecoin ?

Filecoin est un projet qui a le potentiel de développer les futurs systèmes de stockage de l’internet décentralisé. S’il parvient à s’emparer d’une part importante du marché important du stockage cloud, il ne fait aucun doute que le prix de FIL explosera en conséquence.

Filecoin est considéré comme l’un des meilleurs projets de crypto-monnaie à bas prix compte tenu de son potentiel, et bien qu’il soit peu probable que les grandes entreprises technologiques abandonnent la domination dont elles bénéficient sur le marché du stockage sans effort, la possibilité pour Filecoin de prendre une partie de leur contrôle en fait une crypto-monnaie intéressante dans laquelle investir.

5. Chainlink – Intégrer des données hors chaîne dans les smart contracts

Qu’est-ce que Chainlink ?

Chainlink est un projet crypto qui utilise son token natif LINK pour faciliter des incitations économiques qui permettent de récupérer des données sans confiance via le réseau d’oracle décentralisé Chainlink (DON). Ceci en résolvant ce qui est connu comme le problème de l’oracle. Chainlink fonctionne sur le réseau Ethereum mais est en fait agnostique sur la chaîne. Cela permet aux smart contracts d’accéder à des données qui ne sont pas stockées sur la blockchain.

Le besoin de données de cette manière est si répandu que Chainlink se vante d’un grand nombre de partenariats, bien plus que n’importe qui d’autre dans l’espace crypto. Le projet est déjà bien utilisé dans de nombreux projets, comme des échanges décentralisés aux prêteurs DeFi. Un nombre croissant d’applications décentralisées tirent parti de cette technologie.

Chainlink a longtemps été considéré comme l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir, et bien que la valeur boursière du projet de crypto-monnaie soit aujourd’hui relativement élevée, elle pourrait encore connaître une croissance significative dans les années à venir, à mesure que l’utilisation des actifs numériques se développe.

Pourquoi acheter Chainlink ?

Chainlink utilise grandement le token LINK, ce qui signifie qu’à mesure que l’adoption de Chainlink continue d’augmenter, la demande d’achat sur le token LINK augmentera également. Le projet a également fait l’objet d’une tentative avec le géant des paiements Swift, et si Chainlink devait faire partie des réseaux financiers mondiaux dans un avenir proche, cela pourrait signifier des rendements énormes pour les détenteurs de LINK qui ont été en mesure de s’impliquer suffisamment tôt.

Il reste à voir si le token LINK est une crypto-monnaie dans laquelle il est plus intéressant d’investir que d’autres projets tels que les tokens de fans et d’autres projets de crypto-monnaies à un centime, mais Chainlink reste à suivre à mesure que l’espace s’agrandit.

6. Uniswap – Un échange sans intermédiaire

Qu’est-ce qu’Uniswap ?

L’une des utilisations les plus innovantes de la technologie Web 3.0 est sans doute le développement des applications décentralisées, et aucune ne l’est plus que le marché décentralisée, qui utilise un ensemble innovant de smart contracts pour permettre à ses utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies sans avoir besoin d’un intermédiaire tel qu’un marché centralisé.

Uniswap fonctionne sur un modèle de teneur d’Automated Market Maker (AMM), qui utilise un algorithme mathématique pour déterminer le prix des tokens sur le marché. Il est le leader de l’espace d’échange décentralisé à l’heure actuelle et le prix d’un token est basé sur le rapport entre l’offre du token et la valeur totale des autres tokens dans le pool de liquidité de la bourse. Ce qui signifie que lorsque l’offre d’un token sur le marché change, le prix s’ajuste automatiquement sur la base de l’algorithme.

Les utilisateurs peuvent fournir des liquidités à Uniswap en déposant deux types de tokens dans un pool de liquidités et, en échange, ils gagnent une partie des frais de transaction générés par la bourse. Cela incite les utilisateurs à ajouter de la liquidité à la bourse, ce qui améliore la liquidité du marché des crypto-monnaies pour tous les autres utilisateurs.

Uniswap a joué un rôle clé en permettant le commerce de crypto-monnaies émergentes qui ne sont pas encore cotées sur les bourses traditionnelles et est également devenue une plateforme populaire pour les applications de finance décentralisée (DeFi).

Pourquoi acheter Uniswap ?

Uniswap est l’échange décentralisé le plus important au monde, et étant donné qu’il est développé sur le réseau Ethereum, il maintient un marché adressable important. Au fur et à mesure que de nouveaux actifs numériques sont mis en ligne et intégrés à Ethereum, le rôle d’Uniswap dans l’écosystème grandit, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une forte augmentation du nombre d’utilisateurs lorsque TradFi commencera à s’impliquer dans cet espace.

Le marché des crypto-monnaies est imprévisible, mais Uniswap est un actif crypto qui joue un rôle essentiel en offrant une alternative aux échanges centralisés. Cela signifie qu’il a de bonnes chances de tenir tête aux marchés de crypto-monnaies traditionnelles, et pourrait donc s’avérer être une plateforme blockchain avec un très bel avenir.

7. Luna Classic – Cet ancien projet peut-il reprendre vie ?

Qu’est-ce que Luna Classic ?

Luna Classic est une crypto-monnaie qui est la version originale du projet Luna, qui s’est effondré de manière suite au depegging de la stablecoin algorithmique du projet, UST. Cela a conduit à un hard fork similaire à celui qu’a connu Ethereum en 2016.

La spirale hyper inflationniste que LUNC a connue avant le hard fork signifie qu’il y a maintenant un nombre impressionnant de 7 trillions de tokens dans l’offre, mais cela n’a pas empêché une communauté de fans dévoués de soutenir le projet pour qu’il fasse un retour dans les années à venir.

La capacité du projet à y parvenir dépendra, comme pour beaucoup d’autres projets, des cas d’utilisation qui peuvent être mis en œuvre par le développement, au-delà de sa capacité à fonctionner de manière prévisible avec le LUNC utilisé pour valider les transactions. Une première étape prometteuse, cependant, est une proposition récemment acceptée de transférer le projet à l’USTC. Cela nécessiterait de brûler une grande quantité de tokens dans ce processus.

Cela pourrait également provoquer des problèmes réglementaires avec la SEC, en particulier au vu des préoccupations existantes soulevées par le département à la suite de l’effondrement.

Pourquoi acheter Luna Classic ?

Luna Classic est un investissement intéressant car il pourrait donner tort à ses détracteurs et retrouver son succès au fil du temps. La valeur boursière du projet a chuté de 90 % par rapport aux sommets atteints avant l’effondrement de 2022, et s’il est capable de remonter à ces niveaux, il pourrait représenter une excellente opportunité pour les investisseurs.

LUNC est l’un des projets de crypto-monnaies penny les plus populaires, compte tenu de la reconnaissance de son nom et de ses plans ambitieux de résurrection. Seul l’avenir nous dira si le projet et sa communauté ont ce qu’il faut pour réaliser l’impossible et redonner à LUNCH son succès d’antan, au-delà des très petits projets utilisant la chaîne, comme les tokens de fans.

8. Cardano – Une blockchain évaluée par des pairs

Qu’est-ce que Cardano ?

Cardano est une plateforme blockchain créée par Charles Hoskinson, cofondateur d’Ethereum. Elle a été conçue pour être une blockchain plus avancée et plus sûre que les précédentes en mettant l’accent sur la recherche et la rigueur académique dans son développement. Aucune nouvelle recherche n’est mise en œuvre dans la plateforme avant d’avoir été évaluée par des pairs.

Cardano utilise un mécanisme de consensus par proof of stake pour valider les transactions, ce qui peut également permettre un contrôle plus décentralisé du réseau, car cela réduit le contrôle qu’entre les mains de quelques grands mineurs.

Un autre aspect important de Cardano est l’utilisation d’une architecture en couches, qui permet une plus grande flexibilité et une meilleure évolutivité. La plateforme repose sur deux niveaux : le niveau de règlement Cardano (CSL) et le niveau de calcul Cardano (CCL). La CSL est responsable du traitement des transactions et du maintien de la technologie du grand registre distribué, tandis que la CCL est utilisée pour exécuter des smart contracts et des applications décentralisées.

Pourquoi acheter Cardano ?

Cardano a développé une communauté très dévouée au fil du temps et, par conséquent, est l’un des protocoles de niveau 1 les plus actifs en ce qui concerne l’activité des développeurs, avec des projets allant de DeFi à des tokens de fan. C’est important car plus il y a de projets sur la plateforme, plus il y a de chances que le volume de transactions change, ce qui ferait augmenter le prix du token ADA.

Bien qu’ADA soit une crypto-monnaie populaire dans laquelle investir et qu’elle soit disponible sur la plupart des marchés de crypto-monnaies, sa valeur boursière est déjà relativement élevée, de sorte que ses rendements pourraient être plus modestes que ceux de certains projets à un stade de développement plus précoce.

9. The Sandbox – Pour que les utilisateurs monétisent les actifs générés par les utilisateurs

Qu’est-ce que Sandbox ?

Sandbox est développé sur la blockchain Ethereum et fournit à ses utilisateurs un metaverse et un écosystème de jeu qui permet aux utilisateurs de créer et de monétiser des actifs dans le monde. Le projet a été créé par Pixowl et met la propriété entre les mains des utilisateurs. Tout le contenu généré par l’utilisateur lui appartient grâce à la super technologie NFT.

Sandbox fournit des outils pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de l’écosystème, VoXEdit permettant la création d’actifs en 3D et Game Maker permettant la création de jeux en 3D. Tous les éléments appartenant à l’utilisateur peuvent être échangés sur le marché secondaire intégré connu sous le nom de Sandbox Marketplace.

Le bac à sable utilise le token SAND comme monnaie et propose également le token immobilier virtuel LAND, qui permet aux utilisateurs de louer et d’améliorer leurs parcelles de terrain. Sandbox a enregistré d’excellentes performances sur les marchés des crypto-monnaies, et figure parmi les meilleurs jeux du metaverse du moment.

Pourquoi acheter Sandbox ?

Sandbox est un projet innovant qui explore réellement les limites de ce qui est possible avec un metaverse unique. Si le projet est capable de continuer à prendre de l’ampleur et à exploiter l’énorme marché des jeux traditionnels, alors la demande de SAND pourrait augmenter de manière significative à partir de 2023.

10. Ripple – L’avenir des paiements transfrontaliers ?

Qu’est-ce que Ripple ?

Ripple est maintenant aussi célèbre dans le secteur crypto pour son procès en cours avec la SEC que pour son utilisation innovante de XRP pour faciliter les paiements transfrontaliers transparents. Cependant la société s’est concentrée depuis sa fondation en 2012 sur le développement de solutions basées sur la blockchain pour les institutions financières.

L’un des principaux service de Ripple est le RippleNet, un réseau de paiement mondial qui permet aux institutions financières d’envoyer et de recevoir des paiements dans différentes devises rapidement, en toute sécurité et à faible coût, ce qui a conduit de nombreux acteurs du secteur à penser que RippleNet pourrait être l’avenir de paiements internationaux plus efficaces.

XRP est la monnaie numérique utilisée par le réseau RippleNet pour faciliter les paiements transfrontaliers en fournissant de la liquidité sur le réseau et est également utilisée comme monnaie de transition pour faciliter les paiements instantanés et l’échange de différentes devises. Cela signifie que lorsqu’une institution financière souhaite effectuer un paiement transfrontalier à l’aide de RippleNet, elle peut convertir sa monnaie locale en XRP, puis convertir le XRP dans la monnaie de destination. C’est un processus plus rapide, moins coûteux et plus efficace que les méthodes traditionnelles de paiement transfrontalier.

Pourquoi acheter Ripple ?

Nombreux sont ceux qui pensent que le procès concernant le trading de titres non enregistrés avec la SEC est sur le point de finir, et si la plateforme de crypto-monnaie obtient le résultat positif que l’équipe de Ripple est censée escompter, la valeur boursière de XRP, et probablement du reste du marché des crypto-monnaies, pourrait connaître une hausse considérable.

XRP est l’un des actifs numériques les plus anciens et, bien qu’il ne détienne plus une part aussi importante du marché des crypto-monnaies qu’auparavant, il reste un acteur majeur. Cela signifie que même si le prix du XRP est relativement bas, sa valeur boursière est beaucoup plus élevée que celle de la plupart des autres projets. Donc, même si les investisseurs spéculatifs peuvent obtenir des rendements élevés, ceux-ci seront probablement inférieurs à ceux des projets dont la valeur boursière totale est plus faible.

11. Basic Attention Token – Révolutionner la publicité numérique

Qu’est-ce que le token Basic Attention ?

BAT est un projet créé par le créateur de Javascript, Brendan Eich, pour améliorer l’industrie de la publicité numérique. L’ambition de BAT est de créer un système plus efficace et plus juste pour la publicité numérique, où les utilisateurs du site sont récompensés pour leur attention, les publicitaires sont en mesure d’atteindre plus efficacement le public qu’ils souhaitent, et les éditeurs de sites et de textes sont rémunérés équitablement pour le contenu qu’ils produisent.

L’écosystème BAT est centré sur un navigateur web appelé Brave, qui est conçu pour bloquer les publicités et protéger la vie privée des utilisateurs, tout en leur permettant d’adhérer au programme Brave Rewards, qui leur permet de gagner des tokens BAT en visionnant des publicités adaptées à leurs centres d’intérêt. Les publicitaires sont en mesure de cibler plus précisément des données démographiques spécifiques, et les éditeurs sont rémunérés en tokens BAT pour le contenu qu’ils produisent.

En créant un système plus transparent et plus équitable pour la publicité numérique, BAT pourrait créer un écosystème plus durable, tant pour les utilisateurs que pour les publicitaires.

Pourquoi acheter le token Basic Attention ?

Même s’il sera difficile de prendre des parts de marché aux géants de la technologie qui dominent actuellement les navigateurs, si BAT peut montrer une expérience utilisateur nettement améliorée par rapport aux opérateurs historiques, il pourrait connaître une forte croissance au fil du temps.

Avec près de 5 milliards d’utilisateurs d’Internet dans le monde, BAT vise un marché énorme, et même une petite part pourrait faire augmenter le prix de BAT, ce qui en ferait une crypto-monnaie intéressante à investir.

12. Theta Network – Un réseau de diffusion vidéo décentralisé

Qu’est-ce que le réseau Theta ?

Le réseau Theta est un réseau de diffusion vidéo décentralisé conçu pour améliorer la qualité, la vitesse et la fiabilité des services de diffusion vidéo en continu, tout en réduisant le coût de la diffusion de contenu vidéo. Cela en fait un autre projet qui espère s’établir dans la base de l’infrastructure Web 3.0.

Le réseau Theta utilise une architecture peer-to-peer (P2P) pour diffuser des contenus vidéo, ce qui permet une diffusion plus rapide et plus efficace par rapport aux réseaux centralisés traditionnels, et il utilise le consensus Proof of Stake (PoS) pour garantir la sécurité et l’intégrité du réseau.

Le réseau Theta utilise un token d’utilité appelé THETA, qui est utilisé pour inciter les utilisateurs à fournir leur débit inutilisé, leur puissance de calcul et leurs ressources au réseau en échange de récompenses.

Un autre aspect important de Theta Network est son partenariat avec les principaux fournisseurs de contenu et plateformes de streaming, tels que MGM et Lionsgate. Ces partenariats permettent au réseau de fournir un contenu vidéo de haute qualité provenant de diverses sources, tout en permettant aux créateurs de contenu de tirer davantage de revenus de leur travail.

Theta Network a suscité beaucoup d’attention dans les communautés de la blockchain et du streaming, et de nombreux experts le considèrent comme un novateur potentiel de l’industrie traditionnelle du streaming. En s’appuyant sur la technologie blockchain et l’architecture P2P, Theta Network vise à créer une solution plus efficace et plus rentable pour diffuser des contenus vidéo de haute qualité aux utilisateurs du monde entier.

Pourquoi acheter Theta Network ?

Bien que cela puisse prendre un certain nombre d’années, l’évolution d’internet pour répondre aux normes du Web 3.0 est déjà en cours, et si Theta Network est un élément essentiel de cette infrastructure, il ne fait aucun doute que le projet connaîtra une croissance incroyable du nombre d’utilisateurs au cours des prochaines années.

Si cela se produit, nous pourrions voir le prix du token THETA 2 à 3 fois plus élevé qu’il ne l’est actuellement, même avec une valeur boursière assez élevée actuellement.

Conclusion – Quelle est la meilleure crypto-monnaie à prix bas à acheter en ce moment ?

Il ne fait aucun doute que si de nombreux projets ont le potentiel de produire des gains importants, Metacade est considéré comme l’un des projets les plus prometteurs en ce moment. Le secteur de la crypto devrait connaître une expansion importante au cours des prochaines années, et Metacade semble prêt à en tirer pleinement parti grâce à un projet à haut potentiel.

FAQ sur les crypto-monnaies

Dois-je acheter des crypto-monnaies penny pour constituer un portefeuille diversifié ?

Les investissements en crypto-monnaies penny peuvent sembler un choix intéressant pour des gains potentiels, mais ce qui le plus important est la valeur boursière du projet, car c’est le facteur clé des rendements obtenus. De nombreux investisseurs chercheront à équilibrer un portefeuille de crypto-monnaies avec une sélection d’actifs de crypto-monnaies penny afin de fournir une exposition à certains marchés, mais il y a un certain nombre de facteurs différents en jeu, et les investisseurs devraient toujours faire des recherches approfondies sur les projets afin de comprendre les risques et les opportunités.

Quelles sont les crypto-monnaies du Web 3.0 ?

Les crypto-monnaies du Web 3.0 désignent les actifs cryptos qui sont utilisés d’une manière ou d’une autre pour contribuer à fournir les éléments fondamentaux de la nouvelle génération du Web. Celle-ci se concentre sur la sécurité et la confidentialité grâce à la décentralisation et comporte tout un écosystème d’applications et d’échanges décentralisés.

Cette nouvelle génération d’internet signifie de grands changements pour la finance, car le Web 3.0 facilite les transactions mondiales par le biais de différents réseaux de paiement sans nécessiter le niveau actuel de centralisation.

Quelle crypto-monnaie va exploser en 2023 ?

Il est impossible de dire avec certitude quels projets exploseront en 2023, mais il existe un certain nombre de projets cryptos parmi les plus prometteurs, comme Metacade, qui serait considéré comme une crypto majeure dans laquelle investir étant donné le potentiel élevé et le faible prix des tokens pendant la phase de presale.

Quelle crypto-monnaie à bas prix est la meilleure à acheter actuellement ?

Le prix d’un token est un facteur clé pour déterminer sa valeur globale et savoir si tu dois le conserver dans ton portefeuille de crypto-monnaies, et bien qu’il existe un certain nombre de projets solides qui pourraient être considérés comme les meilleures crypto-monnaies à bas prix, Metacade et AltSignals sont tous deux des candidats solides compte tenu de l’énorme utilité qu’ils fournissent dans des secteurs en croissance, d’autant plus qu’ils font partie des projets de crypto-monnaies les moins chers à l’heure actuelle.

Quelle est la monnaie meme la moins chère ?

Dogecoin est une monnaie meme qui reste l’un des meilleurs projets de crypto-monnaie à bas prix. Il a prouvé de nombreuses fois qu’il peut produire des gains importants, et si le projet continue à se présenter comme un choix viable pour les paiements sur son propre réseau de paiement et à créer plus d’utilité, il pourrait s’avérer être un grand gagnant pour les investisseurs crypto spéculatifs, encore plus que de nombreux projets de crypto-monnaies penny.

