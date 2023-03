Les 12 meilleurs investissements à long terme dans les crypto-monnaies, avec à des gains importants dans les années à venir

Les crypto-monnaies sont les actifs les plus rentables de l’histoire, c’est pourquoi tant d’investisseurs cherchent constamment à découvrir les meilleures options pour des gains à long terme. Bien qu’il existe des risques quand on investit en crypto, il existe pleins d’options formidables, car certaines des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir à long terme sont des technologies très novatrices.

Voici donc 12 des meilleures crypto-monnaies à investir à long terme en 2023 :

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Polkadot (DOT)

Decentraland (MANA)

Binance Coin (BNB)

ChainLink (CHAIN)

UniSwap (UNI)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

Shiba Inu (SHIB)

ApeCoin (APE)

Cardano (ADA)

1. AltSignals (ASI)

Qu’est-ce qu’ASI ?

AltSignals est une communauté de trading en ligne très performante qui partage des stratégies de trading rentables depuis 2017. La plateforme a publié AltAlgo™ , qui est un protocole de trading algorithmique qui a aidé de nombreux traders à multiplier par 10 leur portefeuille dans 19 des 32 mois enregistrés.

AltSignals lance maintenant une nouvelle méthode de trading améliorée appelée ActualizeAI, et le nouveau token ASI est conçu pour gérer ce développement. ActualizeAI combine l’apprentissage automatique avec le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser un grand nombre d’indicateurs de prix en même temps. Comme il est piloté par l’IA, il apprend et s’améliore continuellement, ce qui l’aide à fournir des signaux de trading avec un niveau de précision grandissant au fil du temps.

Le token ASI peut être utilisé pour accéder à ActualizeAI ainsi qu’au club ActualizeAI. Le Club ActualizeAI offrira encore plus d’avantages à la communauté AltSignals, y compris l’accès aux ventes publiques et privées de tokens pour les nouvelles crypto-monnaies, ainsi que l’accès aux tournois de trading où les participants peuvent gagner des récompenses en crypto-monnaie, et bien plus encore.

AltSignals aide tout le monde à minimiser l’apprentissage en tradant sur les marchés des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies étant une classe d’actifs très fluctuante, cela peut aider les investisseurs à économiser du temps et de l’argent. Les outils de trading rentables publiés par la plateforme peuvent également aider les traders experts à maximiser leur potentiel de rendement, car ActualizeAI fournira une opinion secondaire en analysant plus de données qu’une seule personne n’est capable de le faire.

Pourquoi acheter ASI ?

La plateforme AltSignals est à la pointe du développement de l’IA basée sur la blockchain . Les outils de trading publiés par la plateforme dans le passé ont eu un taux de réussite très précis, et il semble maintenant prêt à se développer davantage.

La presale du token ASI pourrait être l’occasion idéale pour les investisseurs avisés de s’impliquer dans un nouveau token prometteur alors qu’il n’en est qu’à ses débuts. Ces opportunités produisent souvent des rendements importants pour les investisseurs.

Les prix de presale de l’ASI passeront de 0,012 $ à 0,02274 $ par token, et il n’y a qu’un temps limité pour s’impliquer. Pour tous ceux qui cherchent à savoir quel nouveau projet crypto acheter aujourd’hui pour le long terme, la nouvelle version d’AltSignals semble certainement être une excellente option.

2. Metacade (MCADE)

Qu’est-ce que MCADE ?

Metacade a la possibilité de devenir la plus grande arcade sur la blockchain, offrant une grande sélection de différents titres play to earn (P2E) en un seul endroit. Il est considéré comme l’un des nouveaux développements GameFi les plus excitants du Web3, car Metacade offre une expérience de jeu complète et de multiples opportunités de gagner des récompenses en crypto-monnaie.

Metacade veut également devenir un hub pour la communauté Web3. Les créateurs de contenu peuvent gagner des récompenses en contribuant à la plateforme, qui affichera toutes les dernières informations dans le secteur du gaming blockchain. Les utilisateurs peuvent publier des critiques de jeux, partager des alpha, et bien plus encore, tout en gagnant des tokens MCADE.

Metacade financera également les prochains titres play-to-earn avec le programme Metagrants. La communauté peut voter pour décider quelles propositions d’investissement sont les meilleures, avant que les Metagrants ne soient fournis aux développeurs pour amener le nouveau jeu dans l’arcade metaverse. Metacade soutient à la fois les utilisateurs individuels de la blockchain et les développeurs de jeux directement, ce qui pourrait l’aider à devenir l’un des projets GameFi les plus intéressant du Web3 au fil du temps.

Parmi les autres avantages liés à l’adhésion à l’écosystème Metacade, citons les possibilités de test bêta, qui permettent aux joueurs de jouer aux derniers jeux d’arcade avant leur sortie officielle. En échange de leur participation à ces jeux et de leurs commentaires à l’équipe de développement, les joueurs peuvent obtenir des récompenses sous forme de tokens MCADE.

Metacade lance également une fonctionnalité Work2Earn qui mettra en relation les utilisateurs de la blockchain avec des offres d’emploi rémunérées dans certaines des start-ups les plus en vue du Web3. Les postes disponibles iront du temps plein au temps partiel, donnant à chacun la possibilité de démarrer sa carrière dans la blockchain.

Pourquoi acheter MCADE ?

MCADE a récemment été lancé lors d’une presale qui a permis de lever $12m en peu de temps. Cela montre le haut potentiel du token, car il est comprend une utilité étendue au sein de l’écosystème Metacade.

Le prix de MCADE est actuellement $0.0185 après son lancement initial à seulement 0,008 $ par token. La presale augmentera continuellement le prix de MCADE, ce qui signifie que les investisseurs ont un temps limité pour acheter au meilleur prix possible. Metacade semble donc être l’un des meilleurs à acheter en tant qu’investissement crypto à long terme…

3. Polkadot (DOT)

Qu’est-ce que DOT ?

Polkadot, souvent abrégé en DOT, est une crypto-monnaie et un protocole blockchain open source conçu pour faciliter les transactions entre des chaînes de niveau 1. En tant que protocole multichaîne de niveau 0, Polkadot pourrait contribuer à la création d’un véritable Web3 grâce à sa solution technologique innovante.

Polkadot est un réseau public à source ouverte développé par la Fondation Web3. Il permet l’interopérabilité entre différents réseaux décentralisés et permet aux développeurs de créer des applications uniques avec une gamme variée de fonctions. Ces applications décentralisées peuvent exister sur plusieurs blockchains à la fois, ce qui contribue à améliorer l’expérience utilisateur pour toutes les chaînes compatibles avec Ethereum Virtual Machine (EVM) .

Polkadot est une plateforme blockchain efficace visant à éliminer les obstacles à l’évolutivité, y compris l’interopérabilité. Il permet un nombre élevé de transactions par seconde et sa polyvalence impressionnante permet de créer des parachains personnalisés au besoin, afin que chacun puisse déployer ses propres blockchains.

Pourquoi acheter DOT ?

DOT est l’une des 20 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière grâce à sa plateforme très utile. La blockchain prend en charge le déploiement d’applications décentralisées sur plusieurs chaînes EVM à la fois, ce qui a conduit à un nombre croissant de développeurs et d’utilisateurs de la plateforme.

Le projet est largement considéré comme l’une des meilleures solutions blockchain pour l’interopérabilité, c’est donc une bonne option pour les investisseurs qui cherchent quelle crypto acheter aujourd’hui pour le long terme. Le réseau Polkadot pourrait aider la blockchain à atteindre les utilisateurs à l’échelle mondiale, ce qui en fait un excellent investissement pour une croissance à long terme.

4. Decentraland (MANA)

Qu’est-ce que MANA ?

Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle décentralisée fonctionnant avec la blockchain Ethereum. La monnaie numérique de Decentraland, MANA, est un point d’entrée sur la plateforme Decentraland, mais également un moyen d’échange. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre une gamme de tokens non fongibles (NFT) sur la marketplace de Decentraland, y compris des avatars, des vêtements et bien d’autres objets personnalisables à utiliser dans le metaverse.

Decentraland permet également aux utilisateurs d’acheter des terrains virtuels. Tout le monde peut acheter une parcelle virtuelle dans le metaverse et construire des scènes 3D uniques remplies de contenu comme de la musique, de l’art, des jeux ou tout ce que son imagination peut souhaiter. La possibilité de créer un contenu personnel dans le metaverse de Decentraland a donné lieu à une grande gamme d’activités différentes pour ses utilisateurs.

De plus, Decentraland permet aux utilisateurs de gagner de l’argent grâce à leurs créations en participant à différents événements ou simplement en vendant leurs œuvres d’art dans le jeu ou leurs terres virtuelles. Les événements peuvent inclure des expositions d’art NFT, des casinos cryptos, des play to earn, et bien d’autres choses encore.

Pourquoi acheter MANA ?

Decentraland est un autre exemple de la façon dont la technologie blockchain révolutionne la manière dont les gens s’engagent et expérimentent les plateformes de médias interactifs, ce qui explique pourquoi il a été fortement soutenu par des investisseurs institutionnels. En accordant plus de pouvoir à ses utilisateurs, Decentraland est devenu un monde de réalité virtuelle énorme avec diverses opportunités de travail et de loisirs.

MANA a atteint son plus haut niveau historique pendant le marché haussier de 2021, où il est monté jusqu’à près de 5 $ par token. Bien que l’évolution récente des prix ait été défavorable à MANA, il reste l’une des meilleures crypto-monnaies pour les investissements à long terme et pourrait augmenter considérablement à partir de son prix actuel de 0,60 $.

5. Binance Coin (BNB)

Qu’est-ce que BNB ?

Binance Coin (BNB) est la crypto-monnaie native de l’écosystème Binance. Sa fonction principale est de permettre les transactions sur la Binance Chain, la bourse décentralisée (DEX) de Binance et la Binance CEX qui est l’une des plus grandes bourses centralisées du Web3. Les utilisateurs peuvent optimiser leurs frais de transaction en utilisant BNB, et c’est également utilisé pour payer les frais de transaction sur la Binance Chain.

L’utilité de la BNB au sein de l’écosystème Binance est vaste. En tant que l’un des acteurs les plus importants de Web3, le token a un immense potentiel de croissance. Binance Chain soutient un nombre croissant de transactions et de nouveaux projets, en raison de l’ampleur de sa base d’utilisateurs CEX et de volumes d’échanges quotidiens.

Binance Chain a été initialement créé en tant que fork d’Ethereum, ce qui signifie qu’il est compatible avec l’EVM. Les développeurs peuvent lancer des dApps personnalisées sur le réseau en utilisant le langage de programmation Solidity, ce qui pourrait conduire à des niveaux d’adoption encore plus élevés pour l’écosystème au fil du temps.

Pourquoi acheter BNB ?

BNB a connu une augmentation impressionnante de sa valeur en raison du succès de Binance Exchange, qui est désormais le plus grand CEX du Web3. Binance offre un écosystème rapide, sécurisé et rentable et est prêt à accueillir un nombre croissant d’utilisateurs au fur et à mesure que la technologie blockchain se développe.

BNB se vend actuellement à 300 $, mais beaucoup s’attendent à ce qu’elle dépasse les 1 000 $ lors des prochains marchés haussiers de la crypto-monnaie. Cela en fait l’une des meilleures crypto-monnaies pour un investissement à long terme. Pour quiconque cherchant quelle crypto-monnaie acheter aujourd’hui en vue d’un rendement à long terme, Binance Coin pourrait être le choix parfait.

6. ChainLink (LINK)

Qu’est-ce que LINK ?

ChainLink, ou LINK, est un réseau d’oracles décentralisé conçu spécifiquement pour combler le fossé entre les sources de données externes (connues sous le nom d’ » oracles « ) et les blockchains. La technologie innovante de ChainLink découple les oracles des smart contracts, ce qui permet aux développeurs de créer facilement de nouvelles intégrations personnalisées sans avoir à interagir directement avec les smart contracts.

ChainLink a été officiellement introduit en 2017, ce qui en fait l’un des premiers services de blockchain créés, et est depuis devenu une partie intégrante de l’écosystème de la blockchain. Les solutions de ChainLink fournissent une source sécurisée et fiable de données hors chaîne pour les smart contracts qui peuvent être utilisés pour diverses applications, y compris le suivi de la chaîne d’approvisionnement, les services d’arbitrage, les méthodes financières, les systèmes de paiement et plus encore.

La technologie de ChainLink a révolutionné la façon dont les développeurs et les entreprises interagissent avec les réseaux blockchain dans tous les secteurs. Elle a élargi le nombre de cas d’utilisation de la blockchain grâce à sa capacité à enregistrer des données hors chaîne et chaîne, ce qui offre encore plus de fonctionnalités pour les smart contracts.

Pourquoi acheter LINK ?

LINK a connu un succès rapide au cours des dernières années, devenant un projet blockchain majeur en termes de valeur boursière. Il s’agit de l’un des meilleurs investissements à long terme grâce à sa solution blockchain unique et innovante, et il devrait continuer à augmenter au cours des mois et des années à venir.

Le token vaut actuellement 7,40 $ après avoir chuté de son précédent record historique au-dessus de la barre des 50 $. Il pourrait s’agir d’un excellent niveau d’entrée pour toute personne cherchant quelle crypto acheter à long terme, car LINK pourrait atteindre de nouveaux sommets dans un avenir proche.

7. UniSwap (UNI)

Qu’est-ce qu’UNI ?

UniSwap est un marché de crypto-monnaies décentralisé développé sur Ethereum, se vantant d’un système de trading automatisé qui permet aux utilisateurs d’échanger et de trader efficacement des tokens. UniSwap casse le modèle des échanges de crypto-monnaies lors de son lancement en 2018, offrant un accès rapide et facile au monde des crypto-monnaies sans avoir besoin de s’inscrire à des comptes ou de fournir des informations personnelles.

Le token natif d’UniSwap, UNI, offre aux utilisateurs divers avantages et récompenses tels que des frais réduits sur les transactions ainsi que des droits de vote. UniSwap s’est rapidement développé au cours des dernières années pour devenir l’un des échanges les plus populaires et les plus fiables dans le domaine de la finance décentralisée, amenant davantage de personnes dans le monde de la technologie blockchain.

Le DEX s’appuie sur des pools de liquidité au lieu d’un registre d’ordres, où chacun peut ajouter et retirer des fonds des pools en échange d’une commission. UniSwap permet également aux utilisateurs de récolter le rendement des pools de liquidités d’UniSwap par le biais d’UniLend, qui offre une exploitation de rendement avec une gestion efficace des risques, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir facilement un rendement stable sur leurs actifs cryptos.

Pourquoi acheter UNI ?

UniSwap est un service important dans l’écosystème Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie et le plus grand réseau d’applications dans le Web3. Le DEX prend en charge les principales blockchains de niveau 2, y compris Arbitrum, Optimism et Polygon, et semble prêt à jouer un rôle important pour tous les utilisateurs de blockchains dans les années à venir.

Le token UNI a atteint 42 $ à son sommet, et son prix est aujourd’hui considérablement plus bas. Cela en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à long terme, car elle résout un problème unique au sein de Web3 et se trouve actuellement à un niveau de prix attractif.

8. Ethereum (ETH)

Qu’est-ce que ETH ?

Ethereum (ETH) est une blockchain publique open source qui peut soutenir le développement de dApps. Ethereum n’est pas seulement une crypto-monnaie, mais peut être considéré comme un environnement informatique virtuel où les smart contracts exécutent automatiquement les transactions de la blockchain. Cela permet à de nombreuses autres coins et applications d’être lancées sur le réseau.

Ethereum a été la première blockchain à permettre aux développeurs de créer leurs propres tokens personnalisés, ce qui a entraîné des progrès dans le domaine crypto. Ce processus repose sur Ethereum Virtual Machine, qui est également utilisé pour créer des smart contracts, des dApps, des DAO et la majorité des services que l’on peut trouver dans l’écosystème Web3.

EVM est pris en charge par Avalanche, Polkadot, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, Shiba Inu, Dogechain et de nombreux autres réseaux de blockchain indépendants. Il utilise le langage de programmation Solidity et offre une large gamme d’outils utiles pour aider les développeurs à créer des applications sur la blockchain.

L’écosystème Ethereum compte aujourd’hui près de 2 000 projets de blockchain indépendants qui ont publié des applications entièrement fonctionnelles. Ces applications fonctionnent de la même manière que les applications web traditionnelles, sauf qu’elles utilisent des technologies décentralisées pour éviter les nombreux inconvénients associés aux services web centralisés, notamment le suivi, la violation de la vie privée et les frais cachés.

Pourquoi acheter ETH ?

Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de valeur boursière, en grande partie parce que son écosystème soutient des milliers de projets cryptos indépendants. Il peut également être utilisé comme moyen d’échange, comme réserve de valeur, comme investissement dans l’avenir des services décentralisés et pour payer les coûts de transaction. Tout ça en interagissant avec une variété de blockchains, cela en fait donc un excellent choix pour les investisseurs à long terme.

ETH a atteint près de 5 000 $ à son sommet en 2021. Il repose actuellement sur des niveaux de soutien clés et a conservé une grande partie de sa valeur lors de la chute du marché en 2022. Aujourd’hui, le réseau Ethereum est plus rapide et plus économique que jamais grâce à la Merge, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies pour les investissements à long terme.

9. Solana (SOL)

Qu’est-ce que SOL ?

Solana est une blockchain publique qui offre une plus grande évolutivité par rapport aux anciennes blockchains. Il a d’abord été présenté comme un « tueur d’Ethereum » grâce à sa capacité à gérer jusqu’à 50 000 transactions par seconde (TPS) combinée à la fonctionnalité des smart contracts. Les smart contracts sur Solana sont programmés en utilisant Rust au lieu de Solidity, ce qui aide le réseau à prendre en charge des applications plus complexes.

Solana offre confiance, sécurité et couverture mondiale, tout en étant plus rapide que de nombreux protocoles comparables. Son mécanisme de consensus innovant garantit des temps de production de blocs en millisecondes, car il utilise un cadre efficace de partage des données. Solana combine le proof of work et le proof of history pour y parvenir, ce qui lui a permis de devenir l’une des premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière.

La mission de Solana est de présenter aux développeurs un système d’exploitation capable de s’adapter à la demande et d’offrir des niveaux de débit élevés pour répondre à l’augmentation rapide de la demande de services de blockchain. Sa combinaison unique de vitesse et d’évolutivité en fait une plateforme puissante pour les dApps modernes.

Pourquoi acheter SOL ?

Solana favorise l’adoption par les utilisateurs en proposant des biens et des services réels, notamment un téléphone portable parfaitement adapté à la blockchain. La plupart des systèmes d’exploitation mobiles reposent sur des réseaux centralisés, ce qui rend difficile les transactions libres sur la blockchain en raison des taxes intégrées qui peuvent atteindre 30 % pour les microtransactions in-app. Solana peut aider à résoudre ce problème en publiant une alternative compatible avec la blockchain.

Le prix de SOL a atteint plus de 200 $ en 2021, mais il a perdu une grande partie de sa valeur en 2022, en partie à cause de la chute de FTX, car FTX et Alameda Research étaient les principaux bailleurs de fonds de l’écosystème Solana. Le prix actuel de Solana pourrait offrir des rendements importants, car il vise à devenir l’un des principaux actifs numériques, ce qui en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à investir en 2023 pour le long terme.

10. Shiba Inu (SHIB)

Qu’est-ce que SHIB ?

SHIB, une blockchain fork basée sur Ethereum, est devenue populaire dans le domaine crypto en raison de ses capacités uniques en tant que monnaie meme. Shiba Inu prend en charge de nombreux services financiers décentralisés utiles, y compris des protocoles de liquidité tels que ShibaSwap, où les utilisateurs peuvent profiter de l’exploitation de rendement pour obtenir un revenu constant sur les actifs numériques.

Le réseau est également compatible avec Ethereum Virtual Machine (EVM), ce qui permet aux développeurs de développer des smart contracts et des dApps personnalisées sur le réseau. La plateforme accueille un nombre croissant d’utilisations, notamment Shibaverse, un metaverse où les détenteurs de Shiba Inu peuvent se connecter en ligne.

Par rapport à d’autres monnaies memes, SHIB se distingue par sa compatibilité avec les EVM. Cela diffère du Dogecoin et de la plupart des autres monnaies memes, qui manquent d’utilité et tirent principalement leur valeur d’une méthode amusante de transaction sur la blockchain ou d’un moyen de jouer, ce qui ne doit pas être sous-estimé.

SHIB peut cependant prendre en charge un nombre croissant d’applications dans les années à venir, car il s’agit d’une blockchain de niveau 1 à part entière. Il utilise le protocole original de proof of work d’Ethereum, ce qui la rend très sûre. C’est donc un réseau extrêmement flexible qui permet des transactions plus rapides et moins chères.

Pourquoi acheter SHIB ?

Shiba Inu lance Shibarium , une solution de mise à l’échelle de niveau 2 qui aidera la blockchain à prendre en charge davantage d’utilisateurs. Il pourrait s’agir d’un facteur important dans la mesure où le réseau cherche à offrir ses services à davantage d’utilisateurs, car il peut augmenter le nombre d’applications disponibles sur le réseau sans sacrifier les performances.

Le prix actuel du SHIB est de 0,0000124 $. Il existe des niveaux de résistance importants entre le prix actuel de SHIB et son plus haut historique, mais les investisseurs peuvent encore réaliser un profit important, car Shiba Inu reste l’une des meilleures crypto-monnaies pour un investissement à long terme.

11. ApeCoin (APE)

Qu’est-ce que APE ?

ApeCoin est une organisation autonome décentralisée (DAO) qui promeut l’avenir des communautés décentralisées. APE, son token natif, fonctionne comme token de gouvernance pour la DAO et pour la Fondation ApeCoin, qui a pour mission de fournir, entre autres, un soutien financier aux projets du metaverse.

Le projet a été inspiré par la collection NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) de Yuga Labs, qui a créé un collectif soudé de fans d’art numérique toujours actifs sur les réseaux sociaux. BAYC est devenu l’une des collections de NFT les plus précieuses grâce à la rareté de sa propriété, un facteur solide similaire à ceux des vêtements de marque, aux voitures de sport et à d’autres articles de luxe.

L’écosystème ApeCoin est conçu pour promouvoir l’expansion d’un réseau décentralisé de communautés qui se rassemblent autour d’un objectif commun. L’un des projets clés est Otherside, une plateforme de jeu énorme de type metaverse à monde ouvert. Le metaverse devrait devenir une plateforme de l’activité sociale dans les années à venir, car les personnes partageant les mêmes idées peuvent se réunir indépendamment de leur situation géographique.

Pourquoi acheter APE ?

APE est un token très prometteur, car il représente un mouvement important, favorisant le progrès d’un développement très innovant qui pourrait changer le secteur en ligne pour toujours. Après son lancement en 2022, APE a rapidement gagné en traction et est devenue l’une des 50 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière.

Le prix actuel d’APE est de 5 $, donc en baisse par rapport à son record historique de 23 $. L’APE n’a pas encore connu de marché haussier de crypto-monnaie, car il a été lancé pendant une période de fluctuation extrême et une série de crashs boursiers en 2022. Par conséquent, APE est sans aucun doute l’un des meilleurs investissements crypto à long terme en 2023, car il pourrait entrer dans une découverte des prix au cours des prochaines années.

12. Cardano (ADA)

Qu’est-ce qu’ADA ?

Cardano (ADA) est une blockchain publique décentralisée qui fournit des transactions sécurisées et immuables et des smart contracts polyvalents et non conservatoires. ADA, son token natif, peut être utilisé pour envoyer de la valeur instantanément et en toute sécurité à travers le monde à un coût inférieur à celui des méthodes traditionnelles.

La blockchain s’appuie sur un algorithme de consensus par proof of stake qui récompense les utilisateurs qui mettent en jeu des tokens ADA pour valider les transactions. C’est l’une des premières crypto-monnaies à utiliser un mécanisme de consensus par proof of stake, ce qui a permis à Cardano d’être l’une des blockchains les plus performantes lors de son lancement.

Cardano fournit une technologie de grand registre distribué (DLT) accessible et économe en énergie qui prend en charge le développement d’applications personnalisées. L’écosystème abrite des protocoles DeFi qui permettent à chacun de profiter d’une grande gamme de services financiers sans obstacles bureaucratiques, ainsi que des jeux basés sur la blockchain et d’autres actifs et œuvres d’art numériques.

Pourquoi acheter ADA ?

Cardano s’apprête à lancer Hydra, une solution d’évolutivité unique qui pourrait porter son débit de transactions à 1 million de transactions par seconde. Cela ferait de Cardano l’une des blockchains compatibles EVM les plus rapides du Web3, ce qui pourrait conduire à des augmentations de valeur significatives au fil du temps.

Au prix actuel de 0,35 $, ADA semble être l’un des meilleurs tokens cryptos dans lesquels investir. Il reste l’une des 10 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière et semble prêt à poursuivre sa croissance au cours de la prochaine décennie.

Comment choisir la meilleure crypto à long terme pour son portefeuille :

La gestion des risques est essentielle pour investir dans n’importe quel actif, mais c’est particulièrement vrai dans le monde des crypto-monnaies. Il existe plusieurs milliers de tokens, et les différences entre eux sont souvent floues.

Par exemple, lorsqu’on choisit d’investir dans le Bitcoin ou l’Ethereum, on doit savoir que leurs objectifs sont extrêmement différents. Il en va de même pour la majorité des tokens de Web3.

Il est important que les investisseurs fassent leurs propres recherches lorsqu’ils décident dans quelle crypto investir à long terme. L’utilité et la structure tokenomic sont des éléments essentiels à prendre en compte, car le potentiel de rendement futur est largement secondaire par rapport à ces influences.

Quelle est la meilleure crypto à acheter en ce moment ?

AltSignals est l’un des nouveaux développements les plus excitants du Web3 en ce moment. La presale de tokens pour $ASI est un événement très attendu qui aidera le projet à révolutionner la façon dont les gens tradent les marchés cryptos.

AltSignals combine des outils d’intelligence artificielle avec une gamme d’indicateurs de prix pour fournir des signaux de trading très précis. Cela lui confère une utilité très attrayante, et sa tokenomics déflationniste signifie que le token ASI a un potentiel majeur pour les rendements futurs.

FAQ sur les crypto-monnaies

Faut-il payer des impôts sur les crypto-monnaies ?

La législation fiscale dépend du pays dans lequel vit l’investisseur. Dans certains pays, l’impôt sur les plus-values est moins élevé que dans d’autres, et certains pays appliquent même un taux d’imposition de 0 % sur tous les revenus tirés des crypto-monnaies. Cependant, la plupart des pays exigent que les investisseurs déclarent leurs rendements avant qu’une partie ne soit prélevée à titre d’impôt.

En quoi le trading des crypto-monnaies diffère-t-elle de celle des actions ?

Les crypto-monnaies sont généralement très volatiles par rapport aux actions, cependant, il y a peu de différences en termes de fluctuation de marché. Les crypto-monnaies sont largement considérées comme des versions plus spéculatives des actions technologiques traditionnelles, c’est pourquoi investir dans la classe d’actifs numériques comporte plus de risques.

Les investisseurs dont la tolérance au risque est plus faible préféreront peut-être investir dans des actions et des obligations traditionnelles ou échanger des monnaies fiat, qui sont toutes des méthodes viables pour générer un rendement d’investissement stable.

Existe-t-il des fonds négociés en bourse pour les crypto-monnaies ?

Oui, il existe de nombreux ETF basés sur les crypto-monnaies. Ils peuvent fournir des rendements stables à long terme car les investisseurs professionnels couvrent, tradent et rééquilibrent continuellement un portefeuille d’investissement géré.

Les crypto-monnaies constituent-elles toujours un bon investissement à long terme ?

Les crypto-monnaies continuent de gagner de l’ampleur et n’ont que récemment été rendues connues du grand public. Les transactions sur la blockchain permettent des paiements transfrontaliers instantanés à un coût inférieur à celui des méthodes traditionnelles, et le nombre de cas d’utilisation de la technologie du grand registre distribué ne cesse de croître. De nombreux facteurs importants laissent présager une croissance continue des marchés des crypto-monnaies dans les années à venir.

Quelle sera la valeur des crypto-monnaies dans 5 ans ?

La valeur boursière totale de l’ensemble des crypto-monnaies devrait dépasser les 10 000 milliards de dollars d’ici cinq ans.

Quelle crypto-monnaie va exploser en 2023 ?

De nombreuses crypto-monnaies pourraient prendre de la valeur en 2023, cependant, les principaux domaines de développement sont l’IA blockchain, les jeux et les NFT. Les investisseurs à la recherche de gains importants devraient se tourner vers les secteurs à croissance rapide du Web3, car de nombreux projets de crypto-monnaies dans ce domaine produisent souvent des gains importants.

