Les 6 meilleures crypto-monnaies à acheter pour une bonne stratégie d’investissement à long terme en 2023

Après une année difficile, les choses se calment sur les marchés des crypto-monnaies. Les événements importants de 2022 ont changé la dynamique du marché et les stratégies d’investissement pour l’avenir. Au lieu de chercher un rendement rapide, de nombreux investisseurs cherchent maintenant à jouer le long jeu. Alors quelles sont les 6 meilleures crypto-monnaies à acheter pour une solide stratégie d’investissement crypto à long terme en 2023 ?

Les 6 meilleures crypto-monnaies pour ta stratégie d’investissement en crypto-monnaies

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Les secteurs du play-to-earn (P2E), du GameFi et du gaming blockchain devraient connaître une croissance explosive à partir de 2023. Voilà pourquoi Metacade (MCADE) fait l’objet d’un tel engouement, avec son grand choix de jeux metaverse et d’arcade. L’entreprise veut devenir le hub de jeux Web3 par excellence, où les joueurs, les développeurs et les entrepreneurs se connectent, communiquent et interagissent pour un bénéfice mutuel et un éventuel gain financier.

C’est donc comment fonctionne Metacade (MCADE). Les joueurs auront la possibilité de gagner des revenus grâce aux jeux P2E, aux concours en ligne, à la création de contenu, aux tests alpha et bêta, et à de nouvelles opportunités d’emploi. Les développeurs peuvent interagir directement avec les joueurs pour tester et développer des produits, lancer de nouveaux jeux, organiser des concours rémunérés et recruter des employés qualifiés. Enfin, les entrepreneurs et les fans de crypto-monnaies peuvent stacker et investir leurs tokens MCADE.

Le modèle économique de Metacade (MCADE) est fait pour tous ceux qui s’intéressent au gaming crypto. Cette approche inclusive est renforcée par la volonté de l’entreprise de devenir une DAO, où chaque membre a le contrôle de la contribution et de la direction de la plateforme. La stratégie innovante de la société comprend également les Metagrants, un programme qui fournit des fonds pour le développement des titres de prochaine génération sur la plateforme.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade (MCADE) n’a pas encore été officiellement lancé, donc lorsque tu envisages ta stratégie d’investissement en crypto-monnaies, il est essentiel de regarder le succès de sa presale et la vision de sa stratégie. Avec 3,3 millions de dollars levés rapidement lors de sa presale en phase bêta, et se dirigeant déjà vers les 5 millions de dollars, il s’agit d’une offre convaincante dans les secteurs du P2E et du GameFi. Les deux marchés sont prêts à exploser, et avec un prix de presale très élevé , Metacade (MCADE) est le meilleur choix parmi les meilleures crypto-monnaies.

>>> Vous pouvez participer à la presale de Metacade ici <<<

2. Ethereum (ETH)

La deuxième grande crypto est numéro 2 de cette liste des meilleures crypto-monnaies. Certains observateurs considèrent que l’ Ethereum (ETH) est en permanence dans l’ombre du Bitcoin (BTC), mais c’est une erreur. Ces deux mastodontes sont des monnaies numériques, mais l’Ethereum (ETH) offre bien plus, en prenant en charge des smart contracts, des applications décentralisées et de services DeFi.

Ethereum (ETH) a inspiré de nombreux concurrents en réponse aux critiques connues de la plateforme, à savoir les coûts élevés, les problèmes d’évolutivité et la lenteur du traitement des transactions. Pourtant, bien qu’une partie de la concurrence ait réussi à atteindre ces objectifs, l’Ethereum (ETH) continue de progresser, grâce à ses puissantes fonctionnalités, son acceptation généralisée, sa stabilité, sa sécurité et sa liquidité. Les concurrents d’Ethereum (ETH) ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir égaler ses qualités.

Pourquoi acheter ETH ?

Dans cette période de doute , les investisseurs se tournent souvent vers les entreprises stables, bien implantées et durables, et cette règle s’applique également au marché des crypto-monnaies. En général, cela signifie également que les investisseurs se tournent vers les grandes entreprises, qui surmontent mieux tout problème ou incident à court terme. La grandeur de l’Ethereum (ETH) est certainement l’un des facteurs qui déterminent la stratégie d’investissement en crypto, mais ses nombreuses autres qualités en font également l’une des meilleures crypto-monnaies à long terme.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) n’est peut-être pas le choix de tout le monde concernant les meilleures crypto-monnaies, mais il reste très populaire auprès de ses fans. Soutenu par des personnes célèbres comme Paris Hilton et Justin Bieber, l’ApeCoin (APE) semble diviser lorsqu’il s’agit de stratégie d’investissement en crypto. Les opposants soulignent la chute de sa valeur depuis son lancement en mars 2022, tandis que ses fans évoquent des lancements NFT réussis et le fait qu’il ait été peu affecté par le crash FTX.

Ces lancements NFT réussis sont en grande partie la raison pour laquelle l’ApeCoin (APE) est si en vogue dans le monde de la crypto. Certains détenteurs de NFT Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club ont bénéficié de rendements importants. C’est cette promesse , ainsi qu’un marketing super astucieux, un merch intelligent, des plans futurs passionnants et l’association avec Yuga Labs qui fait que les investisseurs continuent d’affluer vers l’ApeCoin (APE).

Pourquoi acheter APE ?

Au vu de l’adoption et la popularité de l’ApeCoin (APE), beaucoup d’investisseurs considèrent cette monnaie meme comme une partie importante de leur stratégie d’investissement en crypto. Mais est-ce un bon pari à long terme parmi les meilleures crypto-monnaies ? Oui, si l’on se base sur sa popularité continue, sa promotion sans égal, un écosystème en plein essor, y compris le jeu, et une liquidité élevée. ApeCoin (APE) pourrait bien prouver que parfois, la hype est pleinement justifiée.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) est un exemple de la façon dont les crypto-monnaies peuvent changer les anciennes dynamiques de marché et fournir un nouveau service plus rapide, moins cher et plus sûr que les méthodes traditionnelles. Si la lenteur des transactions internationales te frustrent avec une institution financière conventionnelle, tu apprécieras la vitesse impressionnante, la facilité et les faibles frais de Ripple (XRP).

Certaines personnes pensent que Ripple (XRP) se concentre sur les clients individuels, mais la société s’adresse plutôt aux sociétés de services financiers, qui l’utilisent pour offrir un meilleur service à leurs clients. Parmi les clients de Ripple (XRP) figurent certaines des institutions financières les plus connues au monde, telles que Santander, Bank of America et UBS. Ils montrent pourquoi Ripple (XRP) est si bien classé parmi les meilleures crypto-monnaies, et pourquoi il s’agit d’un investissement à long terme.

Pourquoi acheter XRP ?

Malgré sa réputation d’être parmi les meilleures crypto-monnaies, il y a un petit problème avec Ripple (XRP) : son procès en cours avec la SEC sur une possible violation des règlements. Un verdict négatif aura évidemment de graves conséquences, mais l’inverse est également vrai. Si Ripple (XRP) peut gagner son procès en gardant à l’esprit les nombreux clients et partenariats connus, alors Ripple devrait certainement être une stratégie d’investissement crypto solide à long terme.

5. Polygon (MATIC)

Certaines cryptomonnaies font l’objet d’une grande hype, grâce à des célébrités importantes, un gros marketing et des partenariats prestigieux. Mais derrière les apparences, il n’y a pas grand chose. Polygon (MATIC) suit ce modèle car si son marketing était aussi bon que sa plateforme, sa gamme de produits et sa fonctionnalité, il connaîtrait certainement un succès encore plus grand que celui qu’il connaît déjà.

Polygon (MATIC) est reconnu comme la principale solution de niveau 2 pour Ethereum (ETH). Il fonctionne avec un traitement des transactions plus rapide, plus évolutif, moins cher et plus flexible. Ces qualités, ainsi que sa facilité d’utilisation, ont rendu Polygon (MATIC) extrêmement populaire auprès des développeurs et des investisseurs. Avec autant d’applications fonctionnant sur la plateforme et autant de développeurs impliqués, Polygon (MATIC) est un atout essentiel de toute stratégie d’investissement crypto à long terme.

Pourquoi acheter MATIC ?

De nombreux investisseurs préfèrent désormais soutenir des grands noms du secteur comme Ethereum (ETH). Une telle stratégie d’investissement en crypto est susceptible d’avoir un effet positif sur des sociétés comme Polygon (MATIC) qui sont étroitement liées à Ethereum (ETH). Mais cette stratégie sous-estime les excellentes fonctionnalités, la réputation et les partenariats qui font de Polygon (MATIC) l’une des meilleures crypto-monnaies à part entière. Son succès et ses plans d’avenir impressionnants en font également une excellente perspective à long terme.

6. Bitcoin (BTC)

Si jamais tu as besoin de preuves des mérites d’une stratégie d’investissement crypto à long terme, ne cherches pas plus loin que le bitcoin (BTC) . Les investisseurs qui ont acheté du BTC au début de 2017 ont payé un prix d’environ 1 000 $. Au début de 2023, cet investissement a été multiplié par 18. Certes, ce chiffre n’est pas aussi impressionnant que le sommet de 2021 de plus de 68 000 $, mais cela montre l’intérêt d’une vision à long terme.

Évidemment, la puissance du bitcoin (BTC) signifie qu’il figure sur toute liste des meilleures crypto-monnaies. Le bitcoin (BTC) a traversé de nombreuses épreuves depuis son lancement en 2009 . D’autres sociétés sont apparues et ont disparu, mais le bitcoin (BTC) a résisté. Pour beaucoup, c’est la crypto-monnaie de référence, et sa domination du marché ne semble pas menacée de sitôt. Tous les plans de stratégie d’investissement crypto à long terme devraient inclure le bitcoin (BTC).

Pourquoi acheter BTC ?

Les grands investisseurs affirment que, malgré tout, les crypto-monnaies sont là pour durer. Ces investisseurs comprennent également l’importance de suivre les cryptos les plus importantes, la plus ancienne, le plus populaire et la plus valorisée d’un marché. Enfin, ils savent mieux qu’à long terme, les marchés se rétablissent presque toujours. Si le bitcoin (BTC) est le choix des investisseurs expérimentés, il devrait être le choix de tous.

Les meilleures crypto-monnaies pour ta stratégie d’investissement en crypto-monnaies : Le verdict

Si tu cherches les meilleures crypto-monnaies à acheter dans le cadre d’une solide stratégie d’investissement crypto à long terme, toutes ici ont leurs avantages spécifiques. Qui plus est, l’ApeCoin (APE), le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) et le Ripple (XRP) ont tous le potentiel d’avoir un avenir long et prospère.

Choisir un vainqueur incontesté peut être difficile, mais au final, c’est une décision facile à prendre. Le succès du P2E et du GameFi signifie que Metacade (MCADE) est une perspective importante à long terme, avec sa presale actuelle offrant d’excellents gains à court et moyen terme. Cependant, il n’y a pas de temps à perdre si tu veux bénéficier de Metacade au meilleur prix de presale .

Vous pouvez acheter les meilleures crypto-monnaies chez eToro ici .