Les Initial Coin Offering (ICO) en 2023. Quelles sont les meilleures ICO de crypto-monnaies du moment ?

Alors que le marché des crypto-monnaies évolue, de nombreux investisseurs sont à la recherche de la prochaine grande Initial Coin Offering (ICO) susceptible d’offrir des rendements significatifs. Mais il y en a beaucoup qui apparaissent, donc quelles sont les meilleures ICO cryptos dans lesquelles il vaut la peine d’investir ? Cet article présente 12 ICO prometteuses. Des projets basés sur l’IA aux solutions de type « niveau-1 », tu trouveras forcément quelque chose qui attire ton attention.

1. Metacade (MCADE) – Jouer un rôle vital dans le secteur Play-To-Earn

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est un hub communautaire de play to earn (P2E) qui vise à innover le secteur du GameFi avec son Initial Coin Offering. Il s’agit d’une solution tout-en-un où les joueurs, les passionnés de crypto-monnaie et les développeurs peuvent s’associer et explorer le monde en pleine expansion du jeu P2E. Bien qu’il y ait tout ce que l’on peut attendre d’un hub de jeux, comme des communautés, des espaces d’interaction en temps réel et des classements de jeux, il exploite la puissance de la technologie blockchain pour évoluer encore plus.

Par exemple, pour encourager les plus grands esprits du P2E à affluer sur la plateforme, elle récompense toute personne partageant des critiques, des conseils et d’autres contenus utiles avec des tokens MCADE. Les joueurs expérimentés peuvent gagner de l’argent en aidant les autres à trouver leur avantage sur GameFi. De leur côté, les nouveaux joueurs de l’espace P2E peuvent s’ouvrir à une autre source de revenus en partageant leur avis sur un nouveau titre auquel ils ont joué.

Il est également prévu d’organiser régulièrement des tournois, des tirages au sort et des concours où les joueurs pourront tenter leur chance avec d’autres membres de la communauté. Metacade a l’intention d’introduire un site d’offres d’emploi et de contrats en 2024, où les utilisateurs découvriront des rôles allant de tests de jeux occasionnels à des postes salariés à plein temps avec Web3 et les leaders du jeu.

Plus intéressant encore, Metacade introduit le programme Metagrant. Les Metagrants sont appelés à jouer un rôle central dans l’évolution du secteur du P2E. Ils permettent à la communauté de voter et d’orienter les fonds vers les meilleurs titres P2E en cours de développement.

Les développeurs soumettront leurs idées à un ensemble de propositions concurrentes, et les détenteurs de MCADE voteront pour leur favori. Le gagnant se verra attribuer un financement provenant de la trésorerie de Metacade, et le jeu final sera ajouté à la arcade virtuelle de la plateforme pour que tout le monde puisse s’y connecter et y jouer. Ce système favorise non seulement un engagement communautaire, mais il a également le potentiel de faire de Metacade un nom familier pour les joueurs de P2E.

Combiné à d’autres aspects impressionnants, tels qu’une organisation autonome décentralisée (DAO) planifiée, un staking, un programme de rachat et de brûlage de tokens, et des articles dans plusieurs médias respectés, Metacade semble être la meilleure ICO dans laquelle investir en ce moment. Étant donné qu’elle a recueilli plus de $14,6m, chaque étape se vendant plus rapidement que la précédente, il semble que la communauté des investisseurs en crypto-monnaie soit également d’accord.

2. AltSignals (ASI) – Exploiter l’IA pour faire évoluer le trading

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un fournisseur de signaux de trading qui s’est imposé comme un leader du secteur. Lancé en 2017, AltSignals a émis plus de 1 500 appels sur les marchés forex, crypto et boursiers à plus de 1 400 abonnés VIP, avec une précision moyenne de 64%. Il produit régulièrement des rendements exceptionnels chaque mois. Ses signaux Binance Futures pour février ont généré un rendement de 2 163% avec un taux de gain de 90%, tandis que janvier a généré 2 480% avec une précision de 92% !

Les notes Trustpilot d’AltSignals confirment ces résultats. Il a recueilli près de 500 avis positifs, avec une note moyenne de 4,9/5. Tout cela a été rendu possible grâce à l’équipe de professionnels du trading d’AltSignals et à l’indicateur de pointe AltAlgo™ . AltAlgo™ combine plus de 34 filtres et stratégies pour aider l’équipe d’AltSignals à déterminer les meilleures opportunités de trading.

Aujourd’hui, AltSignals est prête pour la prochaine étape de son parcours. Il lance le token ASI pour financer le développement de l’algorithme ActualizeAI. Il vise à tirer parti d’un système d’IA complet pour porter le taux de précision de la plate-forme à plus de 80% tout en offrant des avantages incroyables aux investisseurs. Ce système d’IA utilisera les derniers développements de la technologie de l’IA, comme l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, pour mettre à niveau l’algorithme AltAlgo™ existant.

En détenant ASI, les investisseurs potentiels bénéficieront d’un accès exclusif aux signaux de l’algorithme ActualizeAI, ce qui leur donnera un avantage sur les autres sur les marchés financiers. Ceux qui achètent 20 000 tokens ASI ou plus se verront offrir une adhésion à vie aux signaux tout en bénéficiant d’un accès gratuit au service de signaux AltAlgo™ existant.

ASI offrira également aux investisseurs la possibilité de rejoindre le club des membres AI. Ce club permettra aux membres de contribuer à façonner l’avenir d’AltSignals et de l’algorithme d’ActualizeAI. En tant que membres, ils peuvent offrir des commentaires, des idées et contribuer au développement de la plateforme, en gagnant des tokens ASI supplémentaires en guise de récompense. Ces tokens peuvent être accumulés pour augmenter leur niveau d’adhésion, ce qui peut débloquer encore plus de fonctionnalités de l’écosystème d’IA d’AltSignals ou être conservés pour des gains potentiels futurs.

Enfin, ASI agit comme un token de gouvernance, permettant aux détenteurs de proposer des changements et de décider des futures mises à jour de la plateforme. Cet engagement direct de la communauté permet de s’assurer que les objectifs et les valeurs de la plateforme s’alignent sur les traders qui utilisent ses services. Après avoir levé 120 000 $ deux jours seulement après son lancement, on peut affirmer qu’AltSignals est un projet crypto prêt à faire de grandes choses. Tu ne voudras certainement pas manquer la presale du token ASI !

3. ALINK AI (ALINK) – Une marketplace prête pour l’avenir de l’IA

Qu’est-ce que l’IA ALINK ?

Suite à l’essor récent d’applications d’IA telles que ChatGPT, de nouveaux projets cryptos basés sur l’IA et des ventes de tokens ont récemment vu le jour. L’une des premières campagnes ICO sur l’IA est ALINK AI , une marketplace tout-en-un pour les services d’IA. Elle permet à toute personne disposant d’une connexion internet de demander et d’offrir des services liés à l’intelligence artificielle générale (AGI) sur une marketplace basée sur la blockchain.

Ces services vont de la simple génération de discours ou d’images à l’élaboration de modèles prédictifs complexes et de solutions spécifiques à l’industrie. Les développeurs peuvent même lancer et monétiser des logiciels d’IA autonomes qui interagissent avec d’autres aspects du réseau ALINK.

ALINK dispose également d’une marketplace intégrée, où les données peuvent être achetées, vendues et échangées. Les fournisseurs de données peuvent monétiser leurs informations en les vendant à des spécialistes du marketing, des analystes de données, des sociétés de recherche, etc. Comme le besoin de données pour alimenter les solutions d’IA augmente, ALINK sera prêt à agir en tant qu’intermédiaire entre ceux qui possèdent les données et ceux qui en ont besoin pour entraîner leurs modèles d’IA.

La plateforme utilise son token numérique natif, ALINK, comme moyen d’échange sur ses marketplaces pour lever des fonds et inciter ses utilisateurs à fournir et à améliorer les services d’ALINK. Les tokens d’IA n’ont pas encore percé dans l’espace crypto grand public, et ALINK semble être une nouvelle crypto-monnaie prometteuse prête à ouvrir la voie. En tant que telle, c’est l’une des meilleures ICO crypto dans laquelle investir en ce moment.

4. Vivi (VIVI) – Le partage décentralisé de vidéos courtes qui rapporte

Qu’est-ce que Vivi ?

Vivi est une plateforme décentralisée qui permet aux créateurs de partager de courtes vidéos et de gagner des récompenses, tout en offrant aux spectateurs un moyen de monétiser le temps qu’ils passent sur les réseaux sociaux. Grâce à sa structure décentralisée, Vivi garantit la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs tout en promouvant une distribution équitable des récompenses.

Vivi s’apparente à un TikTok décentralisé. Les utilisateurs peuvent publier de courtes vidéos, comme des tutoriels de maquillage ou de cuisine, ce qui est parfait pour les créateurs de TikTok qui cherchent à s’éloigner des plateformes de réseaux sociaux centralisées tout en conservant leur style.

L’une des caractéristiques uniques de Vivi est l’utilisation de lunettes avec tokens non fongibles (NFT). Les utilisateurs reçoivent des lunettes NFT gratuites lorsqu’ils s’inscrivent et peuvent les utiliser pour gagner des récompenses VRV. Les utilisateurs qui continuent à regarder des vidéos et à interagir sur la plateforme gagnent des VRV, qui peuvent être échangés contre le token de gouvernance de la plateforme, VIVI. VIVI permet aux utilisateurs d’améliorer leurs lunettes pour gagner encore plus de VRV pour leur temps de visionnage.

Outre l’application principale Vivi, il existe également Vivi Live, Vive Spot et Vivi Academy, qui servent chacun un objectif spécifique dans le streaming en direct, du sport et de l’éducation. Avec le potentiel de devenir la plateforme décentralisée de vidéos courtes de Web3 dans l’industrie crypto, Vivi est certainement une vente de tokens qui vaut la peine d’être considérée.

5. OptionBlitz (BLX) – Une plateforme unique de trading décentralisée de merchs

Qu’est-ce qu’OptionBlitz ?

OptionBlitz est une plateforme de trading décentralisée construite sur la solution de mise à l’échelle de niveau 2 d’Ethereum, Arbitrum. Elle est spécialisée dans le trading de merchs, en particulier le trading d’options. Elle utilise Arbitrum pour obtenir des délais de règlement des transactions rapides, pratiquement sans frais pour les traders, tout en maintenant une décentralisation complète. Dans son white paper , OptionBlitz promet également zéro dérapage et zéro écart.

Comme d’autres plateformes de trading décentralisées, OptionBlitz permet aux utilisateurs de bloquer leurs USDC dans un pool de liquidités afin de faciliter les transactions pour d’autres traders en échange d’une part des revenus de la plateforme. OptionBlitz propose aux traders 3 produits distincts : les options numériques, les options classiques et les Turbos, son offre majeure avec un effet de levier de 200:1, qui pourrait être la prochaine étape dans le trading de contrats à terme perpétuels.

Les marchés qu’elle propose ne se limitent pas aux crypto-monnaies. Les traders peuvent accéder aux produits des marchés des changes, des matières premières et de l’énergie, dont les prix sont déterminés à l’aide de l’oracle décentralisé Chainlink pour une précision maximale. Ses options sont incroyablement flexibles, avec des délais d’expiration allant de 10 secondes à 24 heures.

Dans l’ensemble, OptionBlitz se démarque des autres ICO avec une offre extrêmement innovante. Son potentiel pour devenir la plateforme de produits dérivés décentralisée la plus avancée ne peut pas être sous-estimé, c’est donc l’une des meilleures presales de crypto à acheter en ce moment.

6. ASTL (ASTL) – Lever des fonds et générer des revenus passifs avec ASTL

Qu’est-ce que l’ASTL ?

ASTL est un projet de crypto-monnaie à revenu passif qui vise à combiner la technologie de l’IA et le minage de crypto-monnaies pour aider ses utilisateurs à générer des rendements bien supérieurs à ceux offerts par une banque. ASTL utilise des processus de minages de crypto-monnaies, alimentés par de l’énergie verte et optimisés grâce à l’IA, pour extraire les meilleurs tokens qui maximisent les profits des utilisateurs.

Les investisseurs achètent simplement le nombre de tokens ASTL de leur choix et reçoivent ensuite une récompense en USDT proportionnelle à leur achat. Ces rendements peuvent atteindre 11 % par an, grâce à la diversification minière d’ASTL, et peuvent être versés quotidiennement si les utilisateurs achètent suffisamment de tokens.

En effet, lorsque les investisseurs achètent ASTL, ils achètent une partie de la puissance de calcul de l’espace minier du projet. Contrairement aux services de cloud mining habituels, le rendement d’ASTL ne varie pas en fonction des événements en cours sur le marché des crypto-monnaies. La principale différence est qu’il promet un rendement stable qui ne fluctuera pas. Avec son offre de tokens actuellement en cours, ASTL est à considérer si tu souhaites investir dans une ICO axée sur les revenus passifs.

7. Kryptview (KVT) – Une plateforme conviviale qui ouvre la voie à la recherche du play to earn

Qu’est-ce que Kryptview ?

Kryptview est une plateforme basée sur la blockchain qui offre une approche unique de la recherche communautaire et du partage de connaissances sur les tokens et autres crypto-monnaies. Elle utilise un modèle peer-to-peer qui récompense les utilisateurs pour la production d’analyses fondamentales approfondies des dernières crypto-monnaies. Les données collectées sont automatiquement structurées, puis examinées par la communauté et publiées sur la plateforme pour que tous les utilisateurs puissent en profiter.

Il dispose d’outils d’analyse fondamentale intégrés qui permettent aux utilisateurs d’attribuer des notes à différents domaines, tels que l’équipe, la concurrence, la durabilité et la communauté d’un projet de crypto-monnaie. Les évaluations générées par les utilisateurs de Kryptview sont ensuite utilisées pour établir un score global pour un token donné, ce qui permet de voir quels projets de crypto-monnaies valent la peine d’être retenus.

Le modèle de récompense de Kryptview est simple mais efficace. Les analystes sont classés en fonction de la qualité de leurs contributions, ce qui leur permet de gagner plus pour le partage de leurs analyses au fur et à mesure qu’ils progressent. De leur côté, les évaluateurs peuvent gagner des tokens KVT en examinant les recherches et en validant les scores. Les contributeurs peuvent publier des portefeuilles et générer des KVT si leurs choix performent le marché. Par conséquent, sa prochaine ICO est très attendue par de nombreux investisseurs potentiels.

8. Minima (WMINIMA) – Une blockchain mobile axée sur la liberté

Qu’est-ce que Minima ?

Minima est l’un des derniers projets ICO à s’aventurer dans le secteur crypto de niveau 1. Son objectif est de devenir le premier réseau entièrement décentralisé au monde, alimenté par des appareils mobiles et du réseau des objets (IoT). Minima est conçu pour être accessible au plus grand nombre de participants possible, ce qui signifie que toute personne disposant d’un téléphone portable et d’une connexion Internet peut faire fonctionner un nœud Minima.

Minima déclare que son objectif principal est de construire un réseau qui offre la liberté à tous ceux qui l’utilisent, où les utilisateurs peuvent se réunir et créer sans restrictions ni censure. À l’instar d’autres réseaux majeurs, il permet à quiconque de lancer des tokens personnalisés, des projets NFT et des applications décentralisées (dApps). Minima affirme également avoir des partenariats en cours avec des entreprises des secteurs de l’automobile, des télécommunications et du partage de fichiers.

Bien qu’il y ait des frais pendant les périodes de forte demande sur le réseau, ces frais ne sont pas brûlés, ce qui signifie que les tokens sont retirés de l’offre totale de tokens plafonnée. Cela fait de MINIMA un token déflationniste. La presale de Minima concerne Wrapped Minima, une version de MINIMA qui peut s’interfacer avec le réseau Ethereum.

9. Brickken (BKN) – L’attaque à la collecte de fonds traditionnelle des entreprises

Qu’est-ce que Brickken ?

Brickken est une plateforme basée sur la blockchain qui permet aux entreprises de tokeniser leurs activités et de lever des fonds en utilisant des tokens de sécurité. Sa vision est d’aider les propriétaires d’actifs mondiaux à utiliser un modèle de financement décentralisé, en ouvrant des flux de revenus pour les entreprises et les investisseurs. Au lieu de passer par un premier appel public à l’épargne (IPO) et d’émettre des actions, les entreprises peuvent entreprendre des offres de tokens de sécurité (STO) pour lever des capitaux sans intermédiaire.

La tokenisation des actifs a été un sujet brûlant parmi les investisseurs en crypto-monnaie ces dernières années. Brickken vise à fournir les outils et la technologie permettant à quiconque de placer ses actifs sur la blockchain, comblant ainsi le fossé entre le Web2 et le Web3. Ceci est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui ne peuvent souvent lever des fonds qu’auprès de capital-risqueurs. Brickken ouvre un monde d’opportunités pour ces PME, en leur permettant d’accéder au vaste marché des investisseurs particuliers.

Brickken utilise une dApp propriétaire alimentée par des smart contracts pour émettre et gérer les titres de tokens tout en veillant à ce que chaque investisseur et émetteur de titres réponde aux exigences réglementaires grâce à des contrôles rigoureux de KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent. BKN, le token numérique natif du projet, est le moteur de l’écosystème de Brikken, utilisé pour investir dans des projets en cours et émettre des STO.

10. EasyFeedback (EASYF) – Récompenser les utilisateurs pour leurs commentaires

Qu’est-ce qu’EasyFeedback ?

EasyFeedback est une entreprise qui utilise la technologie blockchain pour créer le premier protocole de feedback-to-earn au monde. Fondée en 2015, EasyFeedback permet à quiconque d’envoyer des suggestions, des félicitations, des questions, des plaintes et des réclamations à n’importe quelle entreprise dans le monde entier – gratuitement ! Il propose une série de modèles qui peuvent être adaptés à chaque entreprise, les commentaires étant envoyés directement aux chefs d’entreprise.

Avec le token EASYF, les utilisateurs qui envoient des commentaires aux entreprises ou aux institutions peuvent être récompensés en fonction de l’utilité de ces commentaires. Ces tokens EASYF peuvent être échangés contre des produits, des services et des cartes-cadeaux sur la marketplace EasyFeedback ou conservés dans des portefeuilles cryptos pour des gains futurs.

Les personnes disposant d’une expertise pertinente peuvent également devenir des jurés, qui évaluent les commentaires et décident s’ils méritent d’être récompensés. Ces jurés doivent faire l’objet d’une vérification stricte de leurs antécédents afin de déterminer leurs connaissances et leur expérience dans leur secteur spécialisé et peuvent gagner des tokens EASYF pour valider les commentaires. EasyFeedback prévoit que l’utilisation de son service augmentera de 600 % suite à la tokenisation de son service, ce qui pourrait être de bon augure pour les premiers investisseurs.

11. WeSendIt (WSI) – Une plateforme de partage de fichiers importante qui se lance dans le Web3

Qu’est-ce que WeSendIt ?

WeSendIt est une plateforme de partage de fichiers qui, comme AltSignals, a une réputation qui précède son entrée dans l’espace crypto. Cette société suisse met l’accent sur la protection et la sécurité des données tout en simplifiant les transferts et le stockage de fichiers volumineux. Aujourd’hui, WeSendIt fait son entrée dans le Web3 avec une solution décentralisée sur mesure.

WeSendIt affirme que, grâce à la décentralisation, il peut garantir que les fichiers de ses clients restent confidentiels à 100 % tout en coûtant jusqu’à 80 % de moins que les fournisseurs habituels de stockage en nuage. En outre, les données sont stockées de manière redondante dans des milliers de zones de disponibilité à travers le monde, ce qui signifie que le risque de perdre des données en raison d’une défaillance du serveur est pratiquement éliminé.

L’utilisation de la monnaie numérique WSI permet aux utilisateurs d’obtenir des réductions sur les offres Pro et Premium jusqu’à 60% moins chères que lors d’un paiement par carte de crédit ou Paypal. Les utilisateurs peuvent également gagner des récompenses WSI pour l’envoi de données. Enfin, il existe même un généreux programme de parrainage qui rémunère les utilisateurs de WSI pour qu’ils recrutent d’autres utilisateurs dans l’écosystème !

12. Mintera (MNTE) – Un projet vert qui génère des revenus passifs

Qu’est-ce que Mintera ?

Mintera est un projet de crypto-monnaie respectueux du climat qui utilise la technologie blockchain pour avoir un impact positif sur l’environnement. Tout en estimant que le développement de projets basés sur la blockchain a un effet bénéfique sur la société, Mintera constate un problème de gaspillage dans l’espace crypto. C’est pourquoi elle construit un écosystème de produits durables, se présentant comme « la banque d’investissement numérique verte de l’avenir ».

Au cœur de l’écosystème Mintera se trouve le token MNTE, qui offre aux investisseurs potentiels un accès à une gamme positive de produits d’investissement verts, de flux de revenus et d’avantages. L’un des aspects les plus intéressants de Mintera est le Green Mining Yield (GMY), qui promet aux investisseurs un rendement en stablecoins grâce à son exploitation minière verte de longue durée. Mintera exploite le Chia , qu’elle qualifie d’alternative écologique au Bitcoin.

Les rendements dépendent du prix du chia, mais Mintera prétend offrir des taux allant de 5 % à 100 % par an. Elle consacre également 50 % de ses bénéfices à des organisations environnementales et met de côté 6,5 millions de MNTE pour financer l’innovation verte. Dans l’ensemble, Mintera est un excellent choix pour tout investisseur ICO qui investit dans un projet positif pour le climat.

Acheter une ICO

Ce qu’il faut rechercher dans une ICO

Comment déterminer quelles sont les ICO qui valent la peine d’être investies ? Voici une liste complète des éléments à prendre en compte pour identifier les ICOs réussies.

Éléments juridiques : Les investisseurs doivent s’assurer que l’ICO est conforme aux réglementations en vigueur dans leur juridiction. Tout risque juridique potentiel doit également être pris en compte. Certains tokens peuvent être considérés comme des titres par la Securities and Exchange Commission (SEC), ce qui pourrait donner lieu à un examen minutieux et à des poursuites judiciaires à l’avenir.

La tokenomic : Il est essentiel d’évaluer l’économie des tokens dans le cadre d’une ICO, y compris l’offre, la distribution et le cas d’utilisation du token. Il convient de prêter une attention particulière à la part de l’offre de tokens allouée à l’équipe de développement : une part trop importante ou insuffisante peut constituer un signal d’alarme. Une proportion de 5 à 15 % est habituelle.

White paper : L’examen du white paper est essentiel pour comprendre les objectifs, la technologie et la stratégie du projet. Avant d’investir dans une offre initiale de monnaie, il convient d’évaluer si le projet dispose d’une stratégie claire et réalisable, avec un calendrier réaliste.

Partenariats et conditions : Il est judicieux d’évaluer les partenariats ou les collaborations que la société d’ICO a conclus, ainsi que les conditions de ces accords. Ces partenariats peuvent apporter de la valeur au projet et l’aider à se développer.

Équipe et conseillers : Il est essentiel d’évaluer l’équipe à l’origine des projets de crypto-monnaies, notamment son expérience et ses références dans son secteur d’activité. Les investisseurs doivent également tenir compte des conseillers importants qui peuvent apporter de la valeur au projet.

Communauté et engagement : L’évaluation de la communauté du projet, y compris son engagement et son soutien, est essentielle. Une communauté forte peut faire toute la différence dans la réussite ou l’échec d’un ICO.

Comment puis-je savoir quand de nouvelles coins sont lancées ?

Rester au fait des dernières ventes de tokens dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies et des startups de la blockchain peut s’avérer difficile. Heureusement, plusieurs ressources sont disponibles pour aider les investisseurs à rester informés. L’un des meilleurs endroits pour commencer est sur les plateformes de réseaux sociaux telles que Twitter et Reddit, où les fans de crypto-monnaies et les leaders de l’industrie publient souvent des nouvelles sur les nouveaux tokens.

Certaines coins sont également lancées exclusivement sur des bourses centralisées par le biais d’Initial Exchange Offerings (IEO) ou sur des bourses décentralisées par le biais d’Initial Dex Offerings (IDO). Enfin, il existe de nombreuses listes d’ICO actives et à venir. Une recherche de « ICO list » permet de trouver des sites web présentant les dernières ventes de tokens.

Avantages des offres initiales de coins de monnaie (ICO)

Financement rapide : Les ICO offrent aux startups de la blockchain un moyen relativement rapide et rentable de lever des fonds. Contrairement aux méthodes traditionnelles de collecte de fonds, comme les introductions en bourse, les ICO permettent aux entreprises privées d’atteindre un public mondial d’investisseurs sans avoir besoin d’institutions financières. Les startups blockchain peuvent lever des fonds plus rapidement et avec moins de restrictions, ce qui leur permet de se concentrer sur le développement de leurs produits et la croissance de leurs entreprises.

Des rendements potentiellement élevés : Étant donné que les ICO impliquent souvent des investissements dans des technologies nouvelles et innovantes, les investisseurs peuvent bénéficier de l’adoption précoce de nouveaux produits et services. Cela peut conduire à une appréciation significative du prix des nouveaux tokens qu’ils détiennent, ce qui se traduit par des rendements élevés sur leur investissement initial.

Communauté : Les ICO cherchent généralement à créer une communauté autour de leurs nouvelles coins, ce qui peut contribuer à créer un public fidèle et à promouvoir l’adoption de leur nouvelle technologie. Pour les investisseurs, cela peut être l’occasion d’entrer en contact avec des passionnés de crypto-monnaies partageant les mêmes idées et de rejoindre une communauté croissante de partisans.

Inconvénients des offres initiales de coins de monnaie (ICO)

Absence de réglementation : Les ICO sont encore une méthode de collecte de fonds relativement nouvelle, elles sont donc non réglementées. Cela peut rendre difficile pour les investisseurs d’évaluer la légitimité d’un projet et ouvre un champ de possibilités pour les projets de mal utiliser les fonds reçus ou même de commettre une fraude pure et simple, souvent avec peu de répercussions.

Instabilité : Les ICO sont des investissements hautement spéculatifs. Leur potentiel de rendement est généralement plus élevé que celui des projets mieux établis, ce qui s’accompagne également d’un risque accru. Comme de nombreuses startups, même les meilleures ICO peuvent être confrontées à des défis importants pour atteindre leurs objectifs, et la valeur de leurs tokens peut fluctuer rapidement en raison des conditions du marché ou de développements inattendus.

Risques techniques : Les ICO impliquent généralement d’investir dans des technologies nouvelles et non testées, ce qui peut présenter des risques techniques importants. Ces risques peuvent inclure des vulnérabilités au piratage ou à d’autres atteintes à la sécurité, ainsi que des failles ou des faiblesses potentielles dans la technologie sous-jacente. Cela peut entraîner la perte des fonds des investisseurs et nuire aux perspectives d’avenir du projet.

Quelle est la meilleure ICO dans laquelle investir ?

Ces ICO triées sur le volet sont toutes très prometteuses. ALINK AI pourrait jouer un rôle essentiel dans un avenir basé sur l’IA en tant que marketplace de données, tandis que Kryptview est susceptible d’établir la norme pour les plateformes de recherche crypto du futur avec son approche communautaire. Mais il semble évident que les meilleurs projets ICO sont Metacade et AltSignals.

Metacade a déjà fait ses preuves en presale, recueillant plus de $14.6m auprès de milliers d’investisseurs mondiaux. Sa vision d’être le point de référence pour les jeux P2E dans le Web3 a attiré l’attention des passionnés de jeux et des investisseurs en crypto-monnaies. Son token MCADE semble destiné à être un surperformant pendant le reste de l’année 2023.

AltSignals, quant à elle, ouvre la voie à des outils de trading basés sur l’IA, et ses antécédents éprouvés sont une forte indication que son token ASI sera un succès. Il est même question d’un partenariat avec des institutions, ce qui pourrait faire grimper l’ASI en flèche une fois que la nouvelle sera connue. Quoi qu’il en soit, tu ne voudras pas manquer ces deux projets exceptionnels.

FAQ sur les crypto-monnaies

Que sont les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui sont généralement très décentralisés et fonctionnent indépendamment des gouvernements et des institutions financières. La crypto-monnaie la plus précieuse est le bitcoin, qui est généralement considéré comme une réserve de valeur. La deuxième crypto-monnaie la plus importante est l’Ethereum, qui propose des smart contracts capables d’exécuter des fonctions incroyablement polyvalentes.

Que signifie ICO ?

ICO signifie Initial Coin Offering (offre initiale de coins de monnaie). Il s’agit d’une méthode de collecte de fonds que les startups blockchain utilisent pour lever des capitaux en émettant de la monnaie numérique, comme de nouveaux tokens ou coins, aux investisseurs en échange de crypto-monnaies ou de monnaie fiduciaire.

Les ICO sont-elles illégales ?

Les ICO ne sont pas vraiment illégales, mais la plupart d’entre elles feraient l’objet d’un examen minutieux en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans de nombreuses juridictions, y compris par les régulateurs de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis. Cela signifie que les ICO doivent se conformer aux réglementations pertinentes pour éviter les problèmes juridiques avec les régulateurs.

Les ICO sont-elles un bon investissement ?

Le retour sur investissement potentiel d’une coin ICO peut être élevé, mais il s’accompagne également d’un risque accru en raison de l’absence de réglementation et de l’instabilité potentielle. Choisir la bonne ICO peut s’avérer délicat, et les performances d’une coin ICO dépendent en fin de compte de nombreux facteurs.

Où puis-je acheter une crypto monnaie issue d’une initial coin offering (Initial Coin Offering) ?

Les ICO sont généralement achetées directement auprès de la startup elle-même ou sur des sites d’agrégation d’ICO comme Pinksale. Certaines ICO se déroulent sur des bourses, où elles sont appelées IEO ou IDO.

Quelles sont les prochaines ICO en 2023 ?

Il est difficile de prédire la prochaine grande ICO pour 2023, car le marché peut être très imprévisible. Cependant, de nombreux tokens de cette liste ont de fortes chances de bien se comporter, en particulier Metacade et AltSignals.

Quelle est la principale différence entre une ICO et une IPO ?

La principale différence entre une ICO et une IPO est qu’une IPO est une méthode traditionnelle de collecte de fonds que les entreprises établies utilisent pour lever des capitaux en émettant des actions au public. En revanche, une ICO est utilisée par les startups pour générer des capitaux en émettant de nouveaux tokens.

Qu’advient-il des fonds d’une ICO ?

L’argent collecté par une ICO est généralement utilisé pour financer le développement et la croissance de caractéristiques spécifiques au sein du projet, y compris l’embauche de développeurs et la commercialisation du projet. L’utilisation particulière des fonds sera probablement décrite dans le white paper du projet.

