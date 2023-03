Les meilleurs lancements de crypto-monnaies en 2023. Les experts partagent les 12 meilleures nouvelles crypto-monnaies dans lesquelles investir

Tu es à la recherche des meilleures nouvelles crypto-monnaies dans lesquelles investir ? Ne cherches pas plus loin que cette liste de 12 choix d’experts pour les meilleures nouvelles cryptos qui semblent prêtes à exploser en 2023. Des acteurs étant populaire dans l’espace GameFi aux nouvelles applications passionnantes de la technologie de l’IA, ces 12 tokens ont le potentiel d’innover leurs industries et d’offrir des gains significatifs cette année.

Il s’agit de :

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – La maison du play to earn Web3

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est un hub communautaire qui vise à devenir l’endroit central sur le Web3 pour tout ce qui concerne les jeux play-to-earn (P2E). Sa vision est de créer un lieu de rencontre virtuel amusant et dynamique où les joueurs, les fans de crypto-monnaies et les développeurs se réunissent pour participer à la révolution GameFi en plein essor. Les utilisateurs peuvent lire et partager les dernières alpha, interagir les uns avec les autres en temps réel, et même jouer un rôle direct dans l’amélioration de l’industrie GameFi.

Au cœur des principes fondamentaux de Metacade se trouve la maximisation de la valeur pour l’utilisateur, en donnant aux joueurs P2E tout ce dont ils ont besoin pour augmenter leurs revenus de jeu tout en permettant à une communauté de grandir et de s’épanouir. Metacade proposera non seulement des tournois de jeux exclusifs et des cadeaux fantastiques avec des prix incroyables, mais récompensera également les utilisateurs pour leurs contributions à la plateforme.

En échange du partage de conseils sur l’avancement dans le jeu, de l’aide apportée aux autres pour trouver les meilleurs jeux à jouer par le biais d’évaluations, et de la publication d’autres contenus précieux, Metacade récompense les joueurs avec le token MCADE pour leur rôle dans la croissance de la communauté. De plus, en 2024, Metacade prévoit de lancer un site d’offres d’emploi et de contrats. Les membres y trouveront des postes allant du test de jeux occasionnels utilisant l’environnement de test natif de la plateforme à des postes salariés chez Web3 et les géants du jeu.

De nombreux investisseurs attendent avec impatience le système Metagrant, qui résout le problème réel du financement inefficace des développeurs de jeux. Le principe est simple : les développeurs de jeux soumettent leurs propositions à l’un des concours Metagrant, et les détenteurs de MCADE votent pour les jeux qu’ils estiment devoir être financés. Le gagnant reçoit un financement de la trésorerie de Metacade pour concrétiser son idée, le jeu fini étant ajouté à l’arcade virtuelle de Metacade pour que le monde entier puisse y jouer.

Pourquoi investir dans Metacade (MCADE) ?

Pour tous ceux qui cherchent à capitaliser sur le marché croissant du GameFi, Metacade semble être le projet crypto idéal. Alors que les jeux P2E vont et viennent, Metacade est une force unificatrice qui relie l’ensemble de l’industrie, fournissant une plateforme unique pour tous ceux qui cherchent à trouver leur avantage GameFi tout en participant à une communauté dynamique.

De plus, les plateformes sociales sont vitales pour les joueurs car il suffit de regarder l’essor de Discord et de Twitch. Metacade a le même potentiel, mais avec en plus des récompenses pour les joueurs et la possibilité d’orienter l’avenir du P2E. Peu après son lancement, Metacade commencera à travailler sur son organisation autonome décentralisée (DAO), ce qui augmentera encore la valeur de MCADE pour les investisseurs, en leur permettant de voter sur les décisions importantes liées au développement de la plateforme.

Grâce à son énorme potentiel pour devenir l’une des meilleures nouvelles crypto-monnaies de GameFi, Metacade a recueilli plus de $14.7m lors de sa presale. Elle est actuellement dans la phase finale de la presale, ce qui signifie qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour acheter des tokens MCADE avant qu’elle n’atteigne sa phase finale. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles plusieurs grandes cryptos se sont impliquées. Si cela est vrai, c’est un signe prometteur que MCADE explosera en 2023.

2. AltSignals (ASI) – Utiliser l’IA de pointe pour fournir des signaux de trading très précis

Qu’est-ce qu’AltSignals (ASI) ?

AltSignals est l’un des principaux fournisseurs de signaux de trading du marché, accumulant plus de 50 000 abonnés à ses signaux gratuits et 1 400 membres dans son groupe VIP depuis 2017. Délivrant certains des meilleurs signaux du jeu, AltSignals a envoyé plus de 1 500 signaux de trading avec une précision moyenne de 64%. Il a reçu des avis extrêmement positifs sur sa page Trustpilot , gagnant près de 500 avis positifs avec une note moyenne de 4,9/5.

Ses résultats récents, par exemple, ont été tout simplement phénoménaux. Ses signaux Binance Futures ont rapporté 2 163 % avec un taux de gain de 90 % en février, tandis que le mois de janvier a été encore meilleur : un gain de 2 480 % avec une précision de 92 %. Ces résultats exceptionnels sont rendus possibles grâce à l’équipe de traders experts d’AltSignals et à l’algorithme AltAlgo™. AltAlgo™ est l’indicateur propriétaire d’AltSignals, combinant plus de 34 filtres différents pour produire des gains exceptionnels.

Récemment, AltSignals a lancé la presale de son token ASI pour soutenir son prochain grand projet : l’algorithme ActualizeAI. ActualizeAI exploitera la technologie d’IA la plus avancée pour porter le taux de gain moyen d’AltSignals à plus de 80 %. Il prévoit d’intégrer l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive, le traitement du langage naturel, l’analyse des marchés et l’apprentissage par renforcement afin de fournir des résultats inégalés aux traders.

Posséder le token ASI signifie que les détenteurs seront les premiers à accéder à l’algorithme ActualizeAI, mais cela ouvre également un monde d’opportunités et d’aperçus dans l’écosystème d’IA de la plateforme. Par exemple, les capacités d’analyse des sentiments de l’algorithme seront utilisées pour identifier les presales de crypto-monnaies avant qu’elles n’explosent, ce qui leur permettra de s’assurer un avantage sur la concurrence.

Pourquoi investir dans AltSignals (ASI) ?

Devenir un investisseur ASI ne donne pas seulement un accès exclusif aux signaux d’ActualizeAI, mais offre également une adhésion au Club des membres AI. C’est dans ce club que les utilisateurs peuvent faire part de leurs commentaires, contribuer au développement du produit et participer à des backtests, tout en gagnant des ASI pour leurs efforts. Certains ont supposé qu’il pourrait s’agir d’un groupe Discord réservé aux membres, mais il est probable qu’AltSignals ait une solution unique à l’esprit.

Il y a même des tournois de trading planifiés où les membres de la communauté peuvent montrer leurs compétences de trading et concourir pour gagner le plus de profit. Cela signifie qu’ils peuvent non seulement profiter des signaux de trading d’AltSignals, mais aussi être en lice pour gagner des prix importants ! Pour que les priorités d’AltSignals restent en phase avec la communauté, ASI servira également de token de gouvernance, permettant aux utilisateurs de voter sur les changements apportés à l’algorithme et à la plateforme.

Dans l’ensemble, AltSignals semble être l’une des nouvelles crypto-monnaies les plus prometteuses sur le marché. Son expérience éprouvée, associée à un plan solide pour faire passer ses signaux de trading au niveau supérieur, devrait attirer des milliers d’investisseurs à la presale du token ASI. Il a déjà recueilli $112k seulement 1 jour après le lancement, avec de nombreuses communautés d’intelligence crypto prédisant qu’ASI explosera une fois qu’il atteindra les échanges de crypto-monnaies.

3. Livepeer (LPT) – Résoudre un énorme problème pour les plateformes vidéos

Qu’est-ce que Livepeer (LPT) ?

Livepeer est un protocole d’infrastructure vidéo décentralisé développé sur la blockchain Ethereum. Il vise à offrir aux développeurs et aux entreprises un moyen plus rentable et plus efficace de créer et d’exploiter des applications de streaming vidéo.

Actuellement, l’aspect le plus coûteux pour les fournisseurs de services de streaming est la couverture et le reformatage des vidéos afin qu’elles puissent être lues sur différents appareils, ce que l’on appelle également le transcodage. Livepeer vise à bouleverser ce marché en permettant aux plateformes d’utiliser des milliers de nœuds, appelés orchestrateurs, pour créer des vidéos en toute sécurité sans affecter leur trésorerie.

Les utilisateurs disposant de ressources informatiques importantes peuvent staker des tokens LPT en guise de garantie et gagner des actifs cryptos pour gérer le processus de transcodage. Si un transcodeur n’y parvient pas, il perdra ses tokens LPT staké à titre de pénalité.

Pourquoi investir dans Livepeer (LPT) ?

Livepeer s’attaque à un problème important dans l’industrie du streaming vidéo : les coûts élevés et les exigences techniques complexes. En tirant parti de la puissance de la décentralisation, Livepeer peut offrir une alternative plus abordable et plus accessible pour le traitement et le streaming vidéo, ce qui en fait une option attrayante et l’une des meilleures nouvelles crypto-monnaies pour les plateformes qui cherchent à rationaliser leurs opérations.

De plus, Livepeer a beaucoup d’utilité dans le monde réel, ce qui fournit une base solide pour la croissance par rapport à des projets cryptos plus nichés. Ses récompenses en tant que transcodeur ou délégateur offrent également aux investisseurs particuliers la possibilité de générer des rendements annuels allant jusqu’à 23 % donc un avantage attrayant pour contribuer au marché croissant du streaming décentralisé.

4. Balancer (BAL) – Le premier portefeuille Defi auto-équilibré

Qu’est-ce que Balancer (BAL) ?

Balancer est une plateforme d’échange décentralisée (DEX) innovante développée sur le réseau Ethereum. Elle permet de créer des pools personnalisables comprenant jusqu’à 8 tokens dans différents ratios, ce qui permet de trader et de rééquilibrer efficacement les actifs cryptos. Contrairement aux bourses traditionnelles, Balancer ne nécessite pas d’autorité centrale ou de carnet d’ordres. Il s’appuie plutôt sur des AMM pour faciliter les transactions et maintenir la liquidité de la bourse.

Les pools de Balancer sont liés à des fonds indiciels. Au lieu de détenir un ensemble d’actions à des ratios spécifiques, les utilisateurs peuvent créer des pools de 8 monnaies numériques différentes. Par exemple, ils peuvent créer un pool composé à 50 % de Bitcoin, à 25 % d’Ethereum, à 15 % d’Aave et à 5 % d’ApeCoin. Si le prix de l’Ethereum doublait, Balancer utiliserait des smart contracts pour rééquilibrer le pool et réduire ses avoirs en Ethereum. Cet Ethereum est ensuite mis à la disposition des traders pour qu’ils l’achètent.

Pourquoi investir dans Balancer (BAL) ?

Balancer offre une approche plus flexible et personnalisable des AMM que les autres protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs de créer des pools avec n’importe quelle combinaison d’actifs. Les investisseurs qui cherchent à générer des revenus supplémentaires de manière cohérente et fiable peuvent fournir de la liquidité à ces pools, en gagnant des tokens BAL chaque fois que les traders utilisent leur liquidité.

En tant que première application DeFi de portefeuille pondéré auto-équilibré, Balancer est positionné pour attirer une large part de marché à mesure que les utilisateurs affluent vers les projets DeFi. De plus, Balancer a conclu des partenariats qui renforcent sa position en tant que projet crypto DeFi majeur, comme Aave et Polygon.

5. ApeCoin (APE) – La monnaie du metaverse

Qu’est-ce qu’ApeCoin (APE) ?

ApeCoin est une crypto-monnaie relativement nouvelle créée par Yuga Labs suite au succès de sa collection NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) mondialement connue. Il s’agit du token d’utilité et de gouvernance de l’écosystème Ape, offrant à ses détenteurs un accès exclusif à des jeux, des merchs, des événements et des services.

Il est conçu pour être utilisé dans diverses applications Web3, notamment dans Otherside. Otherside est le projet metaverse de Yuga Labs, qui prétend être l’un des metaverse les plus avancés du marché. Se déroulant sur une planète lointaine, les joueurs de Otherside pourront s’immerger dans un paysage ouvert où ils pourront interagir avec d’autres, construire des expériences différentes et posséder des biens virtuels, connus sous le nom d’Otherdeeds.

Pourquoi investir dans ApeCoin (APE) ?

ApeCoin est considéré comme l’une des principales nouvelles crypto-monnaies pour plusieurs raisons, notamment le succès épique des projets précédents de Yuga. ApeCoin a déjà été utilisé comme token natif de Benji Bananas et de Dookie Dash, deux titres P2E qui ont été assez acclamés par la communauté crypto.

De plus, Otherside est développé en partenariat avec deux acteurs clés du Web3 et de l’industrie du jeu, Animoca Brands et Improbable , ce qui augmente les chances de voir Otherside se lancer sans encombre. Otherside est déjà très attendu, Otherdeeds ayant atteint plus de 500 millions de dollars de ventes en 24 heures. Si Otherside tient ses promesses, l’APE pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – L’hébergement du premier Stablecoin fractionné

Qu’est-ce que Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) ?

Frax Finance était à l’origine un stablecoin qui fonctionnait sur un modèle algorithmique unique, utilisant des composants collatéralisés et non collatéralisés pour maintenir une valeur stable de 1 USD. Toutefois, les détenteurs de tokens Frax Shares (FXS) ont récemment voté en faveur d’une garantie totale de leur stablecoin, supprimant ainsi entièrement l’élément algorithmique.

Frax a lancé le premier indice fractionnaire des prix à la consommation du marché des stablecoins et des crypto-monnaies, le Frax Price Index (FPI). Sa vision est de créer des formes de monnaie hautement évolutives et décentralisées à la place des actifs numériques à approvisionnement fixe, comme le bitcoin.

Pourquoi investir dans Frax Finance (FRAX) ?

Frax a gagné une traction significative dans l’espace DeFi au cours des deux dernières années, avec son protocole atteignant un pic de 3,8 milliards de dollars en valeur totale bloquée (TVL) en 2022 ( DeFiLlama ). Frax a également noué des partenariats avec de nombreux projets cryptos populaires, tels que Wombat Exchange et OlympusDAO, ce qui témoigne de sa crédibilité au sein de la communauté crypto.

Enfin, l’approche de Frax en matière de prise de décision décentralisée peut constituer une perspective intéressante pour les investisseurs. La détention d’actions Frax (FXS) permet aux détenteurs de proposer et de voter sur les changements apportés au protocole, ce qui a conduit Frax à s’éloigner complètement du système algorithmique.

7. AngelBlock (THOL) – Innover la collecte de fonds sur blockchain

Qu’est-ce qu’AngelBlock (THOL) ?

AngelBlock est un projet de collecte de fonds basé sur un protocole, offrant des cas d’utilisation convaincants pour les investisseurs et les startups. AngelBlock considère que le domaine actuel de la collecte de fonds cryptos est très fragmenté et inefficace, avec des problèmes tels que des tracts, des projets frauduleux et des promesses vides qui affligent le marché des crypto-monnaies. AngelBlock protège les fonds des investisseurs en les restituant si la startup ne tient pas ses promesses.

La mission d’AngelBlock est de créer une communauté synergique d’investisseurs, d’innovateurs et de sympathisants qui se concentrent exclusivement sur l’avancement de la technologie blockchain. Le capital est versé aux startups qui atteignent leurs objectifs au cours du processus de collecte de fonds, les investisseurs votant selon qu’ils estiment que le projet a franchi avec succès une étape donnée.

Pourquoi investir dans AngelBlock (THOL) ?

En fait, AngelBlock s’efforce d’améliorer la confiance dans le monde de la collecte de fonds en crypto-monnaies. Dans le but d’améliorer la transparence des levées de fonds et de mettre en relation les startups avec une équipe d’élite de conseillers juridiques, stratégiques et techniques, AngelBlock offre aux investisseurs un moyen de soutenir le développement du Web3 tout en contribuant à un processus d’investissement sûr.

Le token THOL lui-même permet à ses détenteurs d’accéder à un large éventail d’opportunités d’investissement dans des projets cryptos émergents, car il est nécessaire de payer des frais de dans le protocole. Les tokens THOL peuvent également être mis en jeu, ce qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en échange de la nomination de validateurs de startups qui sont chargés de mener une prudence raisonnable sur les nouvelles cotations de crypto-monnaies.

8. CryptoGPT (GPT) – Donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données dans l’avenir de l’IA

Qu’est-ce que CryptoGPT (GPT) ?

CryptoGPT est l’un des nombreux nouveaux projets cryptos visant à capitaliser sur la tendance croissante de l’IA lancée par ChatGPT. Il s’agit d’un projet de blockchain unique qui vise à collecter des données pour le développement de l’IA, permettant aux utilisateurs de gagner de la crypto-monnaie en partageant leurs données anonymes.

CryptoGPT a l’intention de créer un écosystème complet de dApps dans des secteurs, tels que le fitness, les rencontres, les jeux et l’éducation, tout en offrant GPT comme paiement pour les données collectées chaque fois que quelqu’un utilise ces dApps. La plateforme est construite sur une architecture blockchain de niveau 2 utilisant la technologie zkRollup, ce qui la rend évolutive et compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM).

Pourquoi investir dans CryptoGPT (GPT) ?

Ce qui distingue CryptoGPT des autres projets d’IA basés sur la blockchain, c’est son objectif d’adoption massive du commerce de détail, offrant une opportunité inexploitée en entrant sur le marché par le biais d’applications grand public. Cela a déjà attiré plus de 2 millions d’utilisateurs dans son écosystème et a conduit à de multiples cotations en bourse de grands noms.

Le GPT lui-même est un token utilitaire polyvalent. Bien que ses utilisations complètes fassent encore l’objet de tests bêta, CryptoGPT peut être staké, utilisé pour des événements de liquidité tels que les rachats ou les brûlages, et sert de moteur pour les transactions sur la blockchain CryptoGPT. Les utilisateurs peuvent même acheter des NFT Capsule, ce qui améliore leur capacité à générer des flux de trésorerie plus rapidement. Bien que CryptoGPT n’en soit qu’à ses débuts, il s’agit certainement de l’une des nouvelles crypto-monnaies les plus excitantes du moment.

9. Stepn (GMT) – Un leader dans le domaine du Move-To-Earn

Qu’est-ce que le Stepn (GMT) ?

Stepn est une application mobile unique sur la blockchain Solana qui combine le jeu, le fitness et les crypto-monnaies d’une manière amusante et excitante. Elle permet aux utilisateurs de gagner des récompenses sous forme de tokens utilitaires, les Green Satoshi Tokens (GST), en marchant, en faisant du jogging ou en courant, que ce soit dans la rue ou dans des salles de sport réelles. Considéré comme un leader dans le domaine du move-to-earn, Stepn a été fortement acclamé comme l’une des nouvelles crypto-monnaies les plus positives.

Le montant gagné par les utilisateurs est proportionnel aux attributs de leurs baskets NFT, certaines des baskets les plus rémunératrices rapportant des milliers de dollars en tokens SOL et GST. Stepn propose également un token appelé Green Metaverse Token (GMT), qui est le token de gouvernance de la plateforme et ne peut être gagné que lorsque les joueurs dépassent un certain niveau. Le GMT permet aux utilisateurs de gagner des récompenses de mise sur le projet et d’influencer Stepn directement en votant et en proposant des changements.

Pourquoi investir dans Stepn (GMT) ?

Stepn propose un moyen innovant d’incitation pour mener un mode de vie sain tout en gagnant des récompenses sous forme de crypto-monnaie. C’est l’un des rares projets qui visent à apporter des changements positifs dans la vie des utilisateurs en maximisant le plein potentiel des crypto-monnaies. La plateforme dispose également d’une interface conviviale et d’un portefeuille dans son application mobile, ce qui facilite l’obtention de récompenses, même pour les personnes qui ne sont pas natives du monde de la crypto.

De plus, la plateforme a attiré l’attention de grandes marques de sport comme ASICS, qui a ajouté sa propre collection de baskets NFT au catalogue de Stepn. Plus important encore, certains grands noms du monde du capital-risque ont parié sur Stepn : MorningStar Ventures, Solana Capital et Sequoia Capital ont tous apporté leur soutien au projet.

10. Aptos (APT) – Une nouvelle blockchain créée par d’anciens ingénieurs de Meta

Qu’est-ce qu’Aptos (APT) ?

Aptos est une blockchain de niveau 1 qui vise à remettre en cause la domination d’Ethereum dans le domaine des smart contracts. Développé par d’anciens ingénieurs de Meta et basé sur le projet Diem de l’entreprise, qui a échoué, Aptos utilise un langage de programmation natif appelé Move, développé par Meta et considéré comme supérieur à d’autres langages basés sur la blockchain.

L’architecture d’Aptos est conçue pour offrir des transactions plus rapides et moins chères qu’Ethereum, avec une capacité potentielle de 150 000 transactions par seconde (TPS) une fois que le réseau sera entièrement développé. Le projet a recueilli plus de 350 millions de dollars de financement avant que les crypto-monnaies APT ne soient mises en vente sur les marchés boursiers, en partie grâce à son équipe exceptionnelle de docteurs, de chercheurs et d’ingénieurs.

Pourquoi investir dans Aptos (APT) ?

La capacité de transaction élevée d’Aptos et sa capacité à gérer plus efficacement les smart contracts pourraient en faire un concurrent majeur dans ce domaine. Google Cloud a déjà annoncé un partenariat avec Aptos en tant que validateur, comme il l’a fait avec plusieurs autres actifs cryptos qui, selon lui, ont un potentiel d’évolution de valeur.

De plus, Aptos dispose d’une solide équipe d’experts dans divers domaines qui ont réussi dans des projets cryptos antérieurs, comme l’ancien chef du marketing de Solana, Austin Virts. La capacité du projet à attirer un financement important en capital-risque démontre également un niveau de confiance dans le potentiel du projet, ce qui explique qu’il soit considéré comme l’une des meilleures nouvelles crypto-monnaies actuellement disponibles.

11. GroveCoin (GRV) – Une blockchain verte aux objectifs ambitieux

Qu’est-ce que GroveCoin (GRV) ?

GroveCoin est un nouveau projet crypto qui vise à aider ses investisseurs, qu’il appelle Grovers, à atteindre un avenir plus sain et plus riche en exploitant la monnaie numérique décentralisée d’une manière respectueuse de l’environnement. Suite aux préoccupations concernant l’impact environnemental du minage de crypto-monnaie aujourd’hui, GroveCoin vise à devenir une alternative verte à de nombreuses monnaies numériques sur le marché de la crypto-monnaie.

GroveCoin est le token natif du réseau GroveCoin, une blockchain à proof of stake qui fonctionne comme une hardfork du réseau Ethereum. Il a travaillé dur pour développer un écosystème de produits passionnants, notamment le portefeuille GroveKeeper et l’échange décentralisé GroveSwap.

Pourquoi investir dans GroveCoin (GRV) ?

Investir dans GroveCoin, c’est l’occasion de soutenir un nouveau projet de crypto-monnaie innovant qui vise à créer un avenir plus respectueux de l’environnement pour l’industrie. L’algorithme de consensus par proof of stake de GroveCoin offre une alternative plus durable aux réseaux par proof of work, tout en bénéficiant de la sécurité d’Ethereum.

Grove cherche également à réinvestir une partie de toutes les transactions dans des industries et des entreprises vertes, générant ainsi des retours supplémentaires pour les investisseurs. Par exemple, il investira dans l’énergie solaire et mettra en place une plateforme pour soutenir les nations qui bénéficieraient le plus de méthodes agricoles autosuffisantes. Il prévoit même d’investir dans le marché des énergies renouvelables, ce qui pourrait amener Grove à participer à l’échange de crédits carbone, ce qui pourrait accroître la valeur de GRV dans un avenir proche.

12. Proxy Swap (PROXY) – Une plateforme d’échange d’actifs numériques axée sur la protection de la vie privée

Qu’est-ce que le Proxy Swap (PROXY) ?

Proxy Swap est une dApp développée sur le réseau Ethereum qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des actifs numériques en toute confidentialité. En utilisant des technologies telles que les proof of knowledge (zkProofs), Proxy Swap permet d’effectuer des transactions sans révéler l’adresse MetaMask du trader, supprimant ainsi toute traçabilité des transactions et améliorant le contrôle des données financières.

Proxy Swap prend en charge tous les tokens répertoriés sur Uniswap, ce qui le rend incroyablement polyvalent. Que les utilisateurs effectuent d’importantes transactions financières à des fins commerciales et souhaitent garder leurs actions privées ou qu’ils soient simplement préoccupés par leur anonymat dans un monde toujours plus connecté, ils peuvent utiliser Proxy Swap pour atteindre le meilleur de la confidentialité.

Pourquoi investir dans Proxy Swap (PROXY) ?

Investir dans Proxy Swa est un excellent moyen de soutenir une application décentralisée qui donne la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs. Ses caractéristiques uniques sont particulièrement intéressantes pour les utilisateurs préoccupés par la protection de la vie privée et la censure du domaine numérique actuel.

La détention de différents niveaux de PROXY offre également de nombreux avantages dans l’écosystème Proxy Swap. Posséder plus de 100k PROXY tokens offre aux investisseurs des swaps quotidiens illimités et un premier accès aux nouvelles fonctionnalités premium. Posséder plus d’un million de tokens permet aux utilisateurs d’être les premiers à utiliser l’application mobile de Proxy Swap. Proxy Swap prend également en charge le staking, offrant actuellement un rendement de plus de 60% APY, ce qui est idéal pour les investisseurs qui cherchent à générer des flux de trésorerie tout en soutenant le projet.

Comment trouver les dernières crypto-monnaies qui vont exploser ?

Il existe plusieurs façons de trouver de nouvelles crypto-monnaies sur le point d’exploser. L’une des sources les plus populaires pour trouver de nouvelles coins est la page de Coinmarketcap consacrée aux nouvelles crypto-monnaies . Tu y trouveras une liste des dernières coins qui ont fait leur apparition sur le marché, ainsi que des données essentielles telles que la valeur boursière et le volume des échanges. De même, la liste des nouvelles crypto-monnaies de CoinGecko est également une ressource utile.

La recherche de presales peut être une excellente option si tu recherches des coins encore plus récentes qui n’ont pas encore été mises sur le marché. Ces projets se trouvent souvent sur des sites d’agrégation d’Initial Coin Offering (ICO) ou d’Initial Exchange Offering (IEO), que l’on peut trouver en cherchant « ICO list » ou « IEO list ».

Enfin, ne sous-estimes pas le pouvoir des réseaux sociaux. Rejoindre des groupes Discord et Telegram, suivre des traders influents sur Twitter et garder un œil sur d’autres plateformes de réseaux sociaux peut te donner un accès précoce à des informations sur les nouvelles crypto-monnaies avant qu’elles n’atteignent le grand public.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un investissement dans les nouvelles crypto-monnaies ?

Investir dans de nouveaux projets de crypto-monnaies peut être une occasion passionnante de réaliser des gains importants, mais cette approche présente des avantages et des inconvénients. L’un des principaux avantages est la possibilité de générer des rendements importants au fur et à mesure que la coin devient plus populaire. Les tokens présentant des cas d’utilisation innovants qui résolvent un problème réel peuvent attirer une large base d’utilisateurs. Si le projet est largement adopté, les premiers investisseurs pourraient obtenir des rendements multipliés par 10, 50, voire 100.

De plus, les nouvelles crypto-monnaies disposent souvent de certaines des meilleures communautés, composées d’investisseurs passionnés par le projet. Cela peut aider les investisseurs à rencontrer des passionnés partageant les mêmes idées, à en apprendre davantage sur le fonctionnement interne de la nouvelle crypto-monnaie et, éventuellement, à influencer son développement.

Cependant, il existe aussi le risque que le projet n’aboutisse pas. Avec l’apparition de nombreuses nouvelles crypto-monnaies chaque semaine, les investisseurs peuvent finir par placer leur argent dans un projet voué à l’échec dès le départ. Il est possible de contrer ce risque en faisant preuve de prudence et en effectuant des recherches approfondies sur le projet avant d’investir.

Les nouveaux projets cryptos ont également tendance à être plus instables, oscillant beaucoup plus que les altcoins plus établis. Cette instabilité peut rendre difficile la prédiction de la performance du projet à long terme et peut provoquer un mal être psychologique si l’investisseur est confronté à de lourdes pertes non réalisées.

Quelle est la meilleure nouvelle crypto-monnaie dans laquelle investir aujourd’hui ?

Bien qu’il puisse être difficile de trouver les meilleures nouvelles crypto-monnaies dans lesquelles investir, tu as maintenant un aperçu de ce que les experts considèrent comme les meilleurs projets. Certains tokens résolvent un problème industriel spécifique, comme Livepeer et AngelBlock, tandis que d’autres, comme ApeCoin et CryptoGPT, espèrent tirer parti de l’ascension rapide du metaverse et de la technologie de l’IA. Mais deux grands gagnants se dégagent lorsqu’on examine la situation dans son ensemble : Metacade et Altsignals.

Metacade a le potentiel de devenir un nom connu parmi les joueurs P2E. Il a déjà acquis un grand nombre de fans grâce à ses excellentes performances de presale et à ses propriétés intégrées. Beaucoup pensent que Metacade pourrait être l’un des projets les plus influents de l’industrie GameFi grâce à son programme Metagrant.

AltSignals, quant à lui, est prêt à attaquer le monde du trading. La société a déjà prouvé qu’elle était l’un des principaux concurrents dans le domaine des signaux de trading, son système propriétaire AltAlgo étant plébiscité par les traders du monde entier. L’algorithme ActualizeAI d’AltSignals et les avantages inégalés du token ASI mettront probablement AltSignals sur la carte de nombreux investisseurs cryptos. Avec sa presale qui vient de commencer, les premiers investisseurs pourraient voir des gains massifs de l’ASI dans un avenir proche.

FAQ sur les cryptomonnaies

Les nouvelles crypto-monnaies sont-elles un bon investissement ?

Les nouvelles crypto-monnaies peuvent constituer un bon investissement si elles disposent d’une équipe solide, d’une technologie innovante et d’un cas d’utilisation clair. Il est important d’effectuer des recherches approfondies pour déterminer si une nouvelle crypto-monnaie a un potentiel de gains futurs.

Comment les nouvelles crypto-monnaies sont-elles créées ?

Les nouvelles crypto-monnaies peuvent être créées par le biais d’un processus appelé « tokenisation », qui consiste à créer un nouveau token sur un réseau blockchain existant, ou par le lancement d’un tout nouveau réseau blockchain.

Quelle crypto-monnaie explosera en 2023 ?

Il est impossible de prédire quelle crypto-monnaie explosera en 2023, mais les nouvelles crypto-monnaies de cette liste ont toutes un fort potentiel, en particulier Metacade et AltSignals.

Qu’est-ce qu’une cotation en crypto-monnaies ?

La cotation d’une crypto-monnaie est le processus d’ajout d’une crypto-monnaie à une bourse d’actifs numériques, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger le token sur la plateforme de la bourse. Les cotations de coins de monnaie peuvent accroître la visibilité et la liquidité du token.

Quels types de cas d’utilisation dois-je rechercher lorsque j’investis dans de nouveaux tokens ?

Rechercher des projets qui résolvent des problèmes concrets. Les tokens qui s’attaquent à des inefficacités ou à des points sensibles peuvent avoir un potentiel d’adoption important, car ils ont plus d’utilité que les tokens purement spéculatifs.

En prenant un exemple dans le secteur de l’immobilier, tu pourrais rechercher une plateforme hypothécaire qui utilise la technologie blockchain pour rendre le processus de prêt plus efficace. Ou une plateforme qui résout un point important sur les marchés de l’entretien des propriétés ou de l’investissement immobilier.

