Metacade offrira la plus grande sélection de jeux d’arcade en ligne, et un investissement potentiel multiplié par 10

Il ne fait aucun doute que le GameFi est un domaine en plein développement du Web3 et l’un des domaines les plus susceptibles d’être favorisé par les avantages de l’infrastructure blockchain et de la finance décentralisée (DeFi), en particulier lorsque les jeux de type play-to-earn (P2E) sont pris en considération.

Bien qu’il existe déjà de nombreux projets dans l’espace GameFi, c’est le nouveau Metacade (MCADE) qui fait vraiment parler de lui en raison du fort potentiel du projet et des rendements prévus pour les investisseurs assez rapides pour sécuriser leurs tokens MCADE en presale.

Mais pourquoi Metacade présente-t-il un tel potentiel et pourquoi les investisseurs croient-ils que le projet pourrait être un leader dans la révolution du GameFi ?

Metacade est une excellente opportunité d’investissement

Metacade a publié un plan révolutionnaire pour offrir un ensemble incroyable de fonctionnalités, plaçant le projet tête pour s’établir au cœur de l’arène du GameFi. Ces plans, publiés sous la forme d’un whitepaper complet, décrivent le plan cohérent du projet visant à innover le jeu, en donnant aux joueurs la possibilité de gagner un revenu en jouant dans un grand hub communautaire utile.

Au cœur de l’écosystème Metacade se trouve le composant le plus impressionnant de la plateforme : son arcade phare play-to-earn (P2E). L’arcade de jeu blockchain offrira la plus grande sélection de jeux d’arcade en ligne et distingue donc la plateforme Metacade de la grande majorité des GameFi.

C’est cette différenciation qui suscite l’enthousiasme de nombreux investisseurs ; la plupart des projets GameFi peinent à maintenir l’intérêt de leur base d’utilisateurs car toute l’activité est concentrée autour d’un seul jeu. Metacade a une vaste collection de jeux d’arcade en ligne, cela signifie que le projet est beaucoup plus susceptible de garder les utilisateurs actifs en jouant à une gamme de titres différents dans l’arcade.

Jusqu’où pourrait aller MCADE en 2023 ?

Le prix de MCADE sera probablement lié à l’utilisation de la plateforme, car le token sera essentiel pour accéder aux principales fonctionnalités. Avec une bibliothèque de jeux en constante augmentation, Metacade devrait continuellement attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Dans ce cas, le token restera dans la demande, ce qui est une qualité intéressante pour les investisseurs.

De plus, la stratégie solide de Metacade comporte des fonctions bien pensées, comme les rachats et les brûlages de tokens, qui contribueront probablement à maintenir la valeur des tokens MCADE à l’avenir.

Avec un tel engouement de la part des investisseurs, il est probable que les prix augmentent de façon spectaculaire lorsque le token sera rendu public, car de plus en plus d’investisseurs craignent de ne pas pouvoir sécuriser leurs tokens MCADE.

Metacade devrait atteindre une valeur boursière élevée en 2023 en raison de la croissance inévitable du nombre d’utilisateurs, ce qui signifie que s’il parvenait à atteindre seulement 25 % de la valeur boursière record d’Axie Infinity, soit 10 milliards de dollars, le prix du token MCADE franchirait la barre du 1 $.

Les crypto-monnaies sont-elles un bon investissement ?

Les marchés des crypto-monnaies peuvent être plus instables que d’autres actifs plus connus, et cela peut parfois amener les investisseurs novices à se demander si les crypto-monnaies sont un bon investissement. En fait, il n’y a pas eu de meilleure classe d’investissement au cours de la dernière décennie, 100 $ investis en 2013 valant aujourd’hui plus de 150 000 $.

Toutes les classes d’actifs ont connu des moments difficiles avec la tourmente économique mondiale, mais avec de nombreux experts suggérant que nous sommes dans un creux du marché, c’est le moment idéal pour acheter afin de maximiser les gains réalisés si tu peux trouver la meilleure crypto à acheter maintenant.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade a clairement l’ambition de proposer la plus grande arcade P2E, avec la collection de jeux d’arcade la plus diversifiée en ligne, afin de permettre aux joueurs de gagner un revenu en jouant à leurs titres préférés.

Le projet Metacade a fait sensation grâce au succès de la presale, qui a permis de récolter la somme impressionnante de 5 millions de dollars au cours des 10 premières semaines. Depuis, le projet n’a montré aucun signe de ralentissement, puisqu’il a continué à récolter 6,4 millions de dollars, les investisseurs se pressent alors pour obtenir leur MCADE au prix réduit de la presale.

Comment fonctionne Metacade ?

Les utilisateurs de Metacade peuvent bénéficier de son important système de récompenses grâce à des sources de revenus externes. La plateforme gagnera de l’argent avec des publicités payantes et des offres d’emploi sur le site, ainsi qu’à l’accès à la communauté de joueurs de Metacade. Les sociétés de jeux externes devront également payer pour lancer leurs jeux sur la plateforme. Les revenus seront générés en interne grâce aux jeux payants et aux frais d’inscription aux tournois.

Le token MCADE est la monnaie utilisée sur la plateforme, tant pour les récompenses que pour tous les autres échanges de valeurs. Le token bénéficie également d’options de staking qui sont susceptibles de réduire l’offre en circulation, car les investisseurs qui voient le potentiel à long terme stakent leurs tokens pour en tirer un revenu passif.

Le système Metagrants de Metacade permettra aux détenteurs de MCADE de voter pour la distribution des fonds destinés au développement de jeux. Avec des équipes de développement de jeux talentueux capables de présenter leurs idées directement à la communauté, ce programme rassemble l’ensemble de la communauté tout en favorisant la croissance et la fidélisation des utilisateurs.

Pourquoi les investisseurs devraient investir dans Metacade ?

Metacade semble être le précurseur de la révolution GameFi, et les prix extrêmement bas de MCADE disponibles pendant la presale sont une occasion rare d’entrer très tôt dans un projet qui a le potentiel de dominer un secteur en évolution.

Avec des gains de 100 fois plus élevés que prévu, la presale, qui suscite déjà beaucoup d’intérêt, sera probablement épuisée d’ici peu. Qui peut être surpris par le fait que MCADE s’annonce comme l’une des meilleures cryptos à acheter maintenant ?