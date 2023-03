Plus que de monnaies memes – Les 12 premiers tokens utilitaires en donnent davantage aux investisseurs

Les monnaies memes peuvent être amusantes, mais les détenir présente rarement des avantages supplémentaires. Le contraste est saisissant avec les tokens utilitaires, qui offrent un accès sans précédent à certains des projets les plus innovants de la blockchain.

Pour savoir quels sont les meilleurs tokens utilitaires, voici les 12 options les plus populaires sur le marché en ce moment :

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Chainlink (LINK)

1Inch Network (1INCH)

Basic Attention Token (BAT)

Binance Coin (BNB)

Ripple (XRP)

Chiliz (CHZ)

Ethereum (ETH)

Yearn.Finance (YFI)

Enjin Coin (ENJ)

Decentraland (MANA)

1. Metacade (MCADE)

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade (MCADE) est une plateforme GameFi qui offre une vaste sélection de différents jeux de type arcade en un seul endroit. Chaque titre est doté d’un système play-to-earn qui permet aux joueurs de gagner des récompenses en crypto-monnaie tout en progressant dans les niveaux et en améliorant leurs compétences.

Le jeu dans l’arcade metaverse va de l’occasionnel au compétitif, puisque la fonction Compete2Earn de Metacade permet aux joueurs de s’affronter pour avoir la chance de gagner des prix importants payés en tokens MCADE.

Le MCADE a une grande utilité au sein de l’écosystème Metacade, et son principal cas d’utilisation est de fournir des récompenses lorsque les utilisateurs participent aux diverses fonctionnalités de la plateforme. Les fonctionnalités de Metacade vont au-delà de l’arcade, car les utilisateurs peuvent également gagner des MCADE en partageant des connaissances, en interagissant avec d’autres utilisateurs et en testant de nouveaux jeux blockchain avant leur lancement officiel.

Metacade vise à devenir un hub central pour la communauté Web3, car il offre un emplacement central pour accéder à certains des alpha les plus précieux dans l’espace de jeu de blockchain et de cryptocurrency. MCADE alimente un système d’incitation avancé qui devrait attirer un nombre important d’utilisateurs au fil du temps.

Pourquoi acheter MCADE ?

Metacade n’est pas seulement une plateforme GameFi complète avec une gamme de mécanismes de gains, mais la plateforme soutient également le développement de nouveaux jeux d’arcade directement à travers le programme Metagrants. Les détenteurs de tokens MCADE peuvent voter pour décider quels nouveaux projets recevront un financement, le MCADE devenant ainsi l’un des meilleurs tokens de gouvernance lancés ces derniers temps.

La presale du token MCADE a attiré des investissements d’une valeur de $12,9m et est maintenant dans sa phase finale. En tant que tout nouveau projet dans le domaine crypto, Metacade a un immense potentiel de croissance et la presale pourrait être l’occasion parfaite de s’impliquer.

2. AltSignals (ASI)

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals (ASI) a soutenu 50 000 traders de crypto-monnaies avec des signaux de trading rentables depuis son premier lancement en 2017, et élargit maintenant son offre blockchain avec des outils d’intelligence artificielle.

L’indicateur de trading propriétaire de la plateforme, AltAlgo, a aidé les traders qui correspondaient à ses appels à multiplier par 10 leur portefeuille dans les 19 mois. La nouvelle série d’outils fonctionnant par l’IA, ActualizeAI, est conçue pour améliorer la fréquence et la précision des signaux de trading, ce qui lui confère une utilité considérable dans le domaine du trading de crypto-monnaies.

ActualizeAI utilise le traitement du langage naturel (NLP) et la modélisation prédictive pour atteindre un taux de précision plus élevé que les autres outils de négociation. Ses capacités d’apprentissage automatique devraient constamment faire évoluer son utilité, à laquelle on accède en détenant le nouveau token natif du projet, ASI.

L’ASI donne également accès au club des membres AI, qui offre des avantages supplémentaires aux utilisateurs d’AltSignals. En détenant le token utilitaire ASI, les utilisateurs ont accès à des opportunités d’investissement lucratives pour les crypto-monnaies en phase de démarrage et peuvent participer à des tournois de trading en ligne pour avoir la chance de gagner des prix en crypto-monnaies.

Pourquoi acheter ASI ?

Le token ASI est tout nouveau et fait fonctionner une plateforme qui a fait ses preuves. En combinant l’intelligence artificielle avec des indicateurs algorithmiques, AltSignals fournit des signaux de trading rentables avec un niveau de précision sans précédent. Les détenteurs de tokens ASI bénéficient d’un accès exclusif à cette nouvelle série d’outils et peuvent ainsi obtenir un réel avantage lors de leurs transactions.

La presale du crypto ASI est toujours en cours. Les premiers participants devraient bénéficier de retours importants sur leur investissement initial, et le token ASI est également conçu pour offrir un meilleur accès à des investissements rentables à l’avenir.

ASI est certainement l’un des meilleurs tokens utilitaires du moment et la presale est donc une opportunité d’investissement très prometteuse. Les tokens utilitaires de crypto-monnaie offrent rarement aux utilisateurs des moyens supplémentaires de faire des profits, ce qui fait qu’ASI se démarque dans le secteur du Web3.

3. ChainLink (LINK)

Qu’est-ce que ChainLink ?

ChainLink, ou LINK comme il est communément appelé, est un type de réseau décentralisé qui connecte les plateformes blockchain à des systèmes externes. ChainLink collecte des données provenant de sources hors chaîne avant de les enregistrer dans des API compatibles avec la blockchain, qui peuvent être utilisées dans des smart contracts.

Le réseau est un moyen infalsifiable et sûr de transférer des données en toute sécurité entre 2 systèmes incompatibles. ChainLink fournit des données issues d’événements du monde réel qui sont stockées dans des bases de données hors chaîne, ce qui permet de développer une plus grande gamme d’applications blockchain à l’aide de smart contracts et de codes auto-exécutoires.

Les nœuds de ChainLink sont chargés de rassembler et de connecter les bonnes données afin que ces processus se déroulent automatiquement sur la blockchain. La solution ChainLink permet de créer des applications sûres et fiables avec une complexité accrue, faisant de la blockchain une alternative viable aux réseaux d’applications centralisés.

Pourquoi acheter LINK ?

ChainLink est devenue l’une des 20 premières crypto-monnaies en termes de valeur boursière grâce à sa solution blockchain unique. Il s’agit d’un réseau de stockage décentralisé qui remplit une fonction importante dans le Web3, ce qui lui a permis de nouer des centaines de partenariats majeurs.

LINK est naturellement différent de la plupart des tokens utilitaires, car le réseau est utilisé pour donner accès à des données qui seraient autrement indisponibles sur la blockchain. C’est un investissement en crypto-actifs très recherché et l’un des meilleurs utility tokens car il soutient directement l’écosystème crypto plus large.

4. 1Inch Network (1INCH)

Qu’est-ce que 1Inch Network ?

1Inch Network, ou 1INCH, est un fournisseur d’échange décentralisé (DEX) qui vise à fournir les meilleures transactions possibles à ses utilisateurs. Le service particulier offert par 1Inch Network étant entièrement décentralisé, il s’appuie sur des smart contracts complexes pour trouver l’itinéraire idéal pour les transactions de crypto-monnaies de pair à pair.

1Inch est l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies. Il peut également contribuer à minimiser les coûts lorsque les utilisateurs paient des frais de transaction, car les smart contracts déployés par la plateforme envisagent les itinéraires les plus rentables.

1INCH, le token natif, offre une réduction de 1 % à 7 % des commissions sur toutes les transactions après connexion au protocole d’échange 1INCH. Le réseau garantit une efficacité maximale à ses utilisateurs en exploitant des pools de blockchain externes qui contiennent la liquidité des tokens, permettant aux utilisateurs d’accéder aux marchés cryptos mondiaux et offrant des taux optimisés.

Pourquoi acheter 1INCH ?

Le token 1Inch est l’un des meilleurs exemples de tokens utilitaires développant un protocole décentralisé, car la coin utilitaire incite les parties externes à contribuer au protocole. 1INCH sert également de token de gouvernance, permettant à tous les détenteurs de tokens de sécurité de voter sur les propositions faites par l’organisation autonome décentralisée (DAO) de 1Inch.

Le prix actuel de 1INCH est de 0,50 $. C’est l’un des meilleurs investissements en crypto-monnaie utilitaire à acheter, car il a un potentiel de hausse significatif par rapport au niveau de prix actuel. 1INCH a accès à la liquidité de 10 blockchains différentes, ce qui le distingue des autres tokens utilitaires de cette liste.

5. Basic Attention Token (BAT)

Qu’est-ce que le Basic Attention Token ?

Basic Attention Token (BAT) est un système de publicité numérique décentralisé, basé sur la blockchain, conçu pour offrir une plus grande efficacité et une meilleure transparence dans la publicité en ligne. BAT est le token utilitaire natif de la plateforme qui permet de récompenser sur la plateforme les utilisateurs qui regardent des publicités en ligne.

La plateforme Basic Attention Token est liée au navigateur Brave pour permettre des publicités préservant la vie privée. Les entreprises peuvent acheter des espaces publicitaires directement sur le réseau en utilisant des tokens BAT, et une partie de toutes les transactions est reversée aux publicitaires et aux utilisateurs lorsque les publicités sont regardées.

La plateforme cherche à équilibrer la vie privée des utilisateurs, les bénéfices des éditeurs et les dépenses publicitaires en utilisant les tokens BAT et le navigateur Brave. Dans ce système anonyme, les utilisateurs reçoivent des récompenses pour l’attention qu’ils portent aux publicités numériques.

Pourquoi acheter BAT ?

BAT est un exemple de la façon dont les tokens utilitaires fonctionnent pour faciliter un large nombre de cas d’utilisation de la blockchain, car l’infrastructure blockchain unique de Basic Attention Token permet de minimiser la fraude publicitaire, d’améliorer la confidentialité des utilisateurs et de fournir des retours sur investissement plus élevés pour les publicitaires grâce à des capacités de ciblage améliorées.

Le prix actuel de BAT est de 0,23 $. Tous les tokens utilitaires n’ont pas une offre vraiment unique, mais Basic Attention Token est un excellent exemple de coin qui résout un problème spécifique en utilisant la technologie de registre distribué open-source. BAT est, sans aucun doute, l’un des meilleurs tokens utilitaires du Web3.

6. Binance Coin (BNB)

Qu’est-ce que Binance Coin ?

Binance Coin (BNB) est une crypto-monnaie créée par Binance, la société derrière la plus grande de tous les marchés centralisés (CEX) du Web3 en termes de volume d’échange quotidien. BNB est utilisé pour alimenter l’écosystème de Binance, permettant aux commerçants et aux entreprises d’utiliser BNB pour divers frais, tels que les inscriptions avec tokens et les frais de trading sur le marché centralisé.

BNB est également utilisée pour payer les frais de la smart chain Binance (BSC), qui est le réseau de blockchain décentralisé le plus utilisé au monde. Il soutient le développement de tokens et d’applications personnalisés, ce qui a conduit à une augmentation de l’utilité de la BNB, car elle est essentielle lors de l’utilisation du réseau.

En détenant des tokens BNB, les utilisateurs peuvent également bénéficier de réductions sur les frais de trading lorsqu’ils utilisent le marché Binance. Binance exchange propose également des services de staking pour permettre aux détenteurs de BNB de gagner un revenu passif sur la plateforme.

Pourquoi acheter BNB ?

Binance est l’un des projets cryptos les plus influents au monde et le token natif de la plateforme joue un rôle crucial. Il fait fonctionner la gamme de différents actifs et services blockchain de l’entreprise, y compris le plus grand CEX et l’infrastructure blockchain la plus utilisée.

Le prix actuel de BNB est de 307 $, en baisse par rapport à un sommet historique de 690 $. Comme il s’agit de l’un des tokens utilitaires les plus complets du secteur crypto, le niveau de prix actuel pourrait constituer un excellent point d’entrée pour les investisseurs à long terme.

7. Ripple (XRP)

Qu’est-ce que Ripple (XRP) ?

XRP, également connu sous le nom de Ripple, est un actif numérique conçu pour être utilisé dans des paiements sécurisés et évolutifs. Le XRP a été créé par Ripple Labs Inc pour fournir aux banques et aux prestataires de services de paiement un moyen de règlement mondial instantané et peu coûteux.

XRP s’est avéré plus rapide, plus sûr et plus efficace que les méthodes traditionnelles de transfert d’argent à l’international, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions en quelques secondes, quelle que soit leur situation géographique.

XRP est l’un des tokens utilitaires les plus populaires auprès des institutions financières, car il peut fournir une liquidité instantanée pour les transactions internationales. C’est un moyen rentable de traiter les demandes de change, car toute monnaie fiat peut être échangée contre du XRP avant que la valeur de la transaction ne soit envoyée à travers le monde en quelques secondes.

Pourquoi acheter XRP ?

Le XRP continue de présenter un énorme potentiel en tant que moyen fiable et rentable de transférer de l’argent numérique au-delà des frontières, malgré son procès en cours avec la Securities and Exchange Commission (SEC).

La SEC cherche à prouver que le XRP est un titre parce qu’il a été créé par une entreprise centralisée, tandis que Ripple affirme qu’il n’y a pas eu d’offre initiale de monnaie (ICO) pour lever des fonds, et que le token de sécurité XRP est principalement utilisé pour sécuriser une blockchain décentralisée appelée XRP Ledger.

De nombreux tokens utilitaires relèvent de la même catégorie que XRP, car un certain degré de centralisation est nécessaire pour qu’une organisation puisse atteindre un objectif. Le secteur devrait gagner en clarté réglementaire à la suite de l’essai du XRP, ce qui pourrait augmenter massivement le prix de la valeur totale du XRP s’il sort victorieux.

8. Chiliz (CHZ)

Qu’est-ce que Chiliz ?

Chiliz (CHZ) est une plateforme de technologie financière numérique spécialisée dans la technologie blockchain et l’engagement sportif. Son objectif est de tirer parti d’une plateforme innovante pour développer l’engagement des fans et les opportunités de monétisation pour les plus grandes marques de sport au monde, y compris les équipes, les athlètes individuels et les fédérations.

La technologie de Chiliz permet également aux supporters d’obtenir des privilèges de vote pour leurs équipes sportives préférées. Les tokens CHZ sont utilisés pour acheter des tokens de supporters qui peuvent être utilisés pour participer à la gouvernance. Non seulement les supporters se sentent ainsi plus proches de l’action quotidienne, mais ils constituent également une source de revenus supplémentaire pour les franchises sportives.

Grâce au Chiliz, les fans ont le pouvoir d’influencer leurs sports préférés d’une manière qui n’a jamais été possible auparavant, tout en recevant des récompenses financières sous la forme de tokens de fans pour leur participation. Chiliz a déjà connu un succès considérable, en concluant des partenariats avec des organisations sportives majeures telles que LaLiga Santander, l’AC Milan et bien d’autres encore.

Pourquoi acheter CHZ ?

Les détenteurs de CHEZ ont accès à des droits de vote et peuvent influencer les débats des grandes organisations sportives d’une manière inédite. En échange de leur voix, les fans reçoivent des récompenses ayant une valeur monétaire. CHZ sous-tend l’ensemble de ce processus et est donc l’un des principaux tokens utilitaires du Web3.

Le prix actuel de CHZ est de 0,12 $. La crypto-monnaie native de l’écosystème Chiliz a un vaste potentiel pour l’avenir grâce à sa solution utile pour les grandes entreprises sportives, ce qui en fait l’un des meilleures cryptos à acheter à long terme.

9. Ethereum (ETH)

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum (ETH) est une plateforme open-source basée sur la blockchain qui permet aux développeurs de créer et de déployer des applications décentralisées. Ethereum prend en charge les smart contracts auto-exécutoires, où les accords contractuels sont écrits dans le code et exécutés automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies.

Ethereum décentralise le stockage des données et permet des interactions entre pairs sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des tiers tels que les banques. Ethereum utilise sa propre crypto-monnaie, Ether, qui sert à payer les frais à chaque fois qu’ils interagissent avec la blockchain.

Les frais de transaction sont le principal cas d’utilisation d’Ethereum. Comme Ethereum supporte près de 2000 applications décentralisées indépendantes (dApps), les domaines ENS, et la majorité des tokens non fongibles (NFTs). Cela donne à l’ETH une utilité énorme au sein de l’écosystème Web3.

Pourquoi acheter de ETH ?

L’ETH a été très utilisé à la fois comme moyen d’investissement et comme monnaie numérique, car il est un moyen d’échange au sein du Web3. Son utilité en tant que moyen d’échange est une source principale de demande pour le token, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de valeur boursière.

Depuis qu’Ethereum a réalisé la Merge en 2022, la blockchain Ethereum est passée à un protocole proof of stake Cela rend le réseau plus efficace, ce qui pourrait l’aider à supporter un nombre croissant d’applications et d’utilisateurs au fil du temps. L’ETH est certainement l’un des meilleurs tokens utilitaires à acheter maintenant pour obtenir des rendements futurs.

10. Yearn.Finance (YFI)

Qu’est-ce que Yearn.Finance ?

Yearn.Finance (YFI) est une plateforme financière décentralisée qui permet aux utilisateurs de maximiser leur potentiel de gain. Grâce à Yearn.Finance, les utilisateurs peuvent optimiser leur rendement en crypto-monnaies à l’aide d’une sélection de stratégies automatisées.

YFI offre tous les services qu’un conseiller financier traditionnel ou une banque offrirait sans les frais associés. Elle est similaire à un fonds spéculatif traditionnel, sauf que la plateforme analyse les stratégies les plus rentables pour l’enrichissement de rendement à travers de nombreux projets DeFi majeurs.

Yearn.Finance est convivial et nécessite peu d’efforts pour être utilisé, car tout le monde peut accéder à une série complète de services DeFi simplement en déposant des fonds sur la plateforme. Sa conception intuitive et ses outils intégrés permettent aux utilisateurs d’augmenter leurs revenus tout en économisant du temps et de l’argent.

Pourquoi acheter YFI ?

Les détenteurs de tokens YFI utility obtiennent des privilèges de gouvernance dans la DAO Yearn.Finance. Les tokens peuvent également être gagnés en récompense d’un staking sur la plateforme, ce qui permet de faciliter les transactions, de soutenir les niveaux de liquidité, et de sécuriser la plateforme.

En tant que fournisseur DeFi majeur offrant une série complète d’outils, YFI est l’un des meilleurs tokens utilitaires sur le marché des crypto-monnaies. YFI a une tokenomic extrêmement rare, avec seulement 36 666 tokens en circulation. Sa conception déflationniste en a fait la première crypto à valoir plus que le bitcoin et lui confère un potentiel important pour les futurs retours sur investissement.

11. Enjin Coin (ENJ)

Qu’est-ce qu’Enjin Coin ?

Enjin Coin (ENJ) est une crypto-monnaie populaire qui a été développée pour être utilisée au sein du réseau Enjin. Il s’agit d’un token basé sur Ethereum qui a été spécialement conçu pour permettre la création facile d’actifs numériques pour les jeux sur blockchain .

Enjin permet aux développeurs et aux joueurs de créer des biens virtuels dotés de fonctions personnalisées. Cela peut inclure des capacités d’échange dans le jeu, des niveaux de collections variables et plus encore. Les tokens utilitaires ENJ représentent une méthode de blocage de la liquidité dans les actifs numériques du jeu, ce qui permet des échanges quasi-instantanés et à faible taux de chute pour les marketplaces de jeux de la blockchain.

Les tokens utilitaires ENJ servent généralement à la création d’actifs numériques dans le jeu, mais ils peuvent également être utilisés pour payer les frais de transaction sur le réseau Enjin et pour aider les développeurs à créer des jeux basés sur la NFT. Les marketplaces compatibles avec ENJ peuvent être développées dans des dApps personnalisées, ce qui permet d’offrir une expérience utilisateur fluide aux joueurs sur la blockchain.

Pourquoi acheter ENJ ?

Enjin Coin a une grande utilité dans l’écosystème Enjin, qui est une série complète d’outils qui aide à stimuler le niveau général de développement dans le GameFi. En facilitant le processus de création d’applications de gaming blockchain, ENJ joue un rôle important dans la révolution du secteur.

Les tokens ENJ sont actuellement évalués à 0,40 $ et ont un potentiel de hausse important. À mesure que le gaming blockchain gagne en popularité, les actifs cryptos uniques qui utilisent ENJ sont susceptibles de devenir plus répandus. Par conséquent, ENJ est l’un des meilleurs tokens utilitaires à acheter en ce moment.

12. Décentralisation (MANA)

Qu’est-ce que Decentraland ?

Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle fonctionnant avec la blockchain Ethereum. La monnaie numérique de Decentraland s’appelle MANA, et elle est utilisée pour acheter des terrains et des actifs dans le jeu. Decentraland donne à ses utilisateurs la propriété complète des actifs numériques dans leur monde virtuel.

Tout ce que les gens construisent dans Decentraland – galeries d’art, salles de concert, châteaux, magasins, parcs d’attractions – leur appartiendra aussi longtemps qu’ils auront les moyens de payer le terrain. Le monde du metaverse offre aux utilisateurs un niveau de contrôle sans précédent sur leur expérience de jeu, ce qui a conduit à un nombre croissant d’activités au sein du monde virtuel.

Decentraland offre une opportunité passionnante pour créer ou collaborer dans un monde virtuel partagé. Les utilisateurs peuvent monétiser leurs créations grâce au token MANA, qui est le moyen d’échange sur la marketplace de la plateforme.

Les tokens MANA sont utilisés pour acheter et vendre des NFT de parcelles LAND, des avatars personnalisés, des objets uniques dans le jeu, et bien plus encore. Les détenteurs de tokens obtiennent également des privilèges de gouvernance, car Decentraland utilise un système démocratique par le biais de son organisation autonome décentralisée (DAO).

Pourquoi acheter MANA ?

Le token MANA représente une plateforme en pleine croissance qui pourrait révolutionner le secteur metaverse au cours des prochaines années. Decentraland est un projet à croissance rapide qui peut aider les gens du monde entier dans leur travail et leurs loisirs, ce qui fait du token utilitaire MANA l’une des meilleures options pour un investissement à long terme.

Le prix actuel de MANA est de 0,58 $. Il s’agit actuellement de l’une des crypto-monnaies GameFi les plus intéressantes en termes de valeur boursière. L’utilité intégrée du token contribue à générer une demande constante grâce à la popularité de l’univers de jeu qu’il fait fonctionner. Les réseaux de blockchain peuvent contribuer à la création d’une nouvelle ère du jeu, et le token MANA pourrait être un acteur clé de ce processus.

Quelle est la meilleure crypto utilitaire à acheter en ce moment ?

Metacade (MCADE) est sans doute la meilleure crypto-monnaie utilitaire à acheter en ce moment. Elle est utilisée pour jouer et gagner des récompenses dans la plus grande arcade de la chaîne, et contrairement aux coins qui représentent d’autres plateformes GameFi, MCADE prend en charge un grand nombre d’expériences de jeu au même endroit.

Les monnaies numériques en phase de démarrage telles que MCADE ont un grand potentiel d’évolution. Comme Metacade offre une expérience de jeu complète et un potentiel de récompense généreux pour les utilisateurs, on s’attend à ce qu’elle devienne un acteur majeur dans le secteur des cryptos gaming.

FAQ sur les crypto-monnaies

Qu’est-ce qui fait qu’un token est utilitaire ?

Une crypto-monnaie offre généralement une utilité au sein d’une plateforme spécifique lorsqu’elle est classée comme moyen d’échange pour faciliter les transactions de pair à pair. Cela distingue les tokens utilitaires des monnaies numériques, car ils sont utilisés pour transférer de la valeur d’une partie indépendante à une autre en échange d’un bien, d’un service ou d’un actif numérique.

Quelle crypto-monnaie a une réelle utilité ?

La plupart des principales crypto-monnaies ont une réelle utilité. En fait, peu de crypto-monnaies n’ont aucune utilité. Les exceptions les plus importantes sont les « monnaies memes » et les » tokens scam » ; cependant, les « monnaies memes » peuvent toujours être utilisées comme moyen d’échange tant qu’il y a des fonds sur la blockchain.

Quels sont les altcoins les plus utiles ?

Des projets majeurs tels que Binance, AltSignals et Metacade ont une utilité étendue pour leur token natif. Chaque projet offre quelque chose d’unique aux utilisateurs de la blockchain, et le token utilitaire aide à faire évoluer chaque écosystème de différentes manières.

