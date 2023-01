Prévision du prix de l’Ethereum contte Metacade : Quel est le meilleur investissement crypto à long terme ?

La prévision du prix de l’Ethereum 2023 semble se remettre une fois de plus, car les investisseurs s’attendent à une action de prix majeure pour le token ETH à long terme. Bien que la prévision du prix de l’Ethereum pour 2023 soit à la hausse, ce n’est sans doute pas la meilleure crypto à investir en ce moment.

En revanche, si l’on en croit sa presale, Metacade (MCADE) pourrait facilement afficher des gains impressionnants au cours des prochaines années, ce qui en fait la meilleure crypto dans laquelle investir à partir de 2023.

Metacade est la meilleure crypto dans laquelle investir.

La prévision du prix de l’Ethereum pour 2023 semble à la hausse, car le token devrait commencer à se développer après la fusion qui a eu lieu en septembre 2022. Alors que le marché baissier actuel devrait se poursuivre pendant un certain temps, la prévision du prix de l’Ethereum 2023 prévoit un retournement de situation.

Cependant, la meilleure crypto dans laquelle investir au cours de l’année 2023 est Metacade . La presale de MCADE a commencé il y peu, et plus d’un million de dollars ont été collectés en un peu plus de trois semaines depuis l’annonce. Le projet pourrait rapidement devenir une référence de la révolution GameFi, et c’est très prometteur en termes d’action future des prix.

Qu’est-ce que l’Ethereum (ETH) ?

Ethereum est une blockchain de niveau 1 et le plus grand écosystème d’applications décentralisées (dApps) du Web3. La blockchain a été initialement développée avec un mécanisme de consensus de type proof-of-work (PoW), mais a récemment été mise à jour vers un protocole de type proof-of-stake (PoS) lors de la fusion en 2022.

Le nouveau protocole PoS d’Ethereum permet de mettre en place un système de blockchain plus économique qui nécessite moins de puissance de calcul et qui, par conséquent, pèse moins sur l’environnement. La principale différence réside dans le fait que le processus de minage est délégué à des personnes de confiance, qui sont incitées à rester fiables et de confiance, au lieu d’utiliser un système coûteux dans lequel les nœuds se font concurrence pour miner des blocs en utilisant la puissance de leur GPU.

Ethereum reste l’une des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir, car elle a été la première blockchain complète de Turing. Cela a mené Ethereum à soutenir plus de 2000 projets indépendants, car un nombre grandissant d’utilisation ont été trouvés pour la technologie blockchain grâce à la solution innovante d’Ethereum.

Prévision du prix de l’Ethereum 2023 : L’ETH vaudra-t-il 2500 $ ?

La prévision du prix de l’Ethereum en 2023 est davantage en hausse qu’en 2022, lorsque l’Ethereum a subi une réduction de prix de 80 %. Le token ETH devrait inverser cette tendance et pourrait commencer à remonter vers son précédent sommet historique à 4865 $.

L’ETH fait face à une forte stagnation à 1775 $. Mais, si le token peut franchir ce niveau de prix, le prochain objectif est de 2 500 $ pour la prévision du prix de l’Ethereum en 2023.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade, qui est la meilleure crypto dans laquelle investir maintenant, est une plateforme de jeu complète qui apporte des titres classiques de style arcade sur la blockchain. Tous les jeux Metacade ont des systèmes de gain intégrés, permettant aux joueurs de gagner un revenu tout en jouant à certains des titres les plus prometteurs du secteur du GameFi.

La plateforme a été construite par des joueurs, pour des joueurs, et vise à devenir une plateforme pour la communauté Web3. Metacade peut stimuler l’innovation dans l’espace de jeu blockchain grâce à son programme Metagrants, et donnera également aux utilisateurs la possibilité de démarrer une carrière dans le Web3.

Comment fonctionne MCADE ?

L’arcade Play2Earn de Metacade offrira une gamme de jeux différents à sa communauté. Les utilisateurs pourront participer à des tournois payants pour avoir la chance de gagner des MCADE.

Le système Create2Earn récompensera les utilisateurs qui partageront des informations utiles et contribueront à la communauté Metacade. Les contributions peuvent inclure le partage d’alpha, la publication de critiques de jeux ou l’interaction avec d’autres membres. Metacade veut encourager une plateforme dynamique regroupant d’informations utiles sur Web3

Metacade lancera également un site d’emplois en 2024. Cette fonctionnalité vise à mettre en relation les utilisateurs avec des offres d’emploi à temps plein dans les projets partenaires de Metacade sur Web3. Les utilisateurs auront également la possibilité d’accomplir des tâches, de postuler pour des missions de courte durée ou de décrocher des postes en freelance par l’intermédiaire de la plateforme Metacade, leurs efforts étant rémunérés en crypto.

Metacade cherche à stimuler le niveau général d’innovation dans le secteur du GameFi grâce à son programme Metagrants. Celui-ci donnera à la communauté la possibilité de voter pour les meilleurs nouveaux jeux basés sur la blockchain, influençant Metacade à fournir un financement de départ pour soutenir le développement et apporter des titres exclusifs à la plate-forme d’arcade.

MCADE vaudra-t-il 5 $ ?

Metacade est très prometteur, ce qui fait de la presale une opportunité rare. MCADE est la meilleure crypto dans laquelle investir maintenant, d’autant plus que la presale lance MCADE à un prix très bas.

La prévision de prix à long terme pour MCADE le place au côté des plus grands projets GameFi dans l’espace, avec 5 $ comme objectif pour 2025. En 2023, MCADE pourrait atteindre la barre des 1 $, grâce à son développement sur le long terme. Metacade est donc la meilleure crypto dans laquelle investir au niveau de prix actuel.

Est-ce que MCADE vaut la peine d’être acheté ?

L’objectif de 5 $ de Metacade est une augmentation de prix de 250x à partir de la fin de la presale, il s’agit donc certainement d’un ajout solide à tout portefeuille d’investissement et, selon beaucoup de personnes, c’est la meilleure crypto à investir en 2023. D’autre part, la prévision du prix de l’Ethereum en 2023 pourrait augmenter de 2x, avec des gains jusqu’à 10x prévus pour le prochain marché haussier crypto.

Pour les investisseurs voulant acheter dans la presale de MCADE, il faut savoir que le prix augmente continuellement. MCADE a été initialement lancé à 0,008 $ mais augmentera à 0,02 $ avant la fin de l’événement, ce qui donne aux investisseurs un temps limité pour s’impliquer avant qu’il ne commence à atteindre des niveaux de prix plus élevés.