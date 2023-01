Prévision du prix de TRON : TRX et MCADE sont prêts à monter en 2023. Est-ce le bon moment pour investir ?

La prévision du prix de Tron (TRX) semble sûr pour l’avenir, et c’est le bon moment pour investir dans le token. Cependant, un nouveau projet appelé Metacade (MCADE) pourrait bien être le token le plus performant dans les années à venir.

Le potentiel de gains de MCADE est beaucoup plus élevé que la prévision de prix de Tron, selon des rapports récents, ce qui signifie que c’est le bon moment pour investir avant que les prix ne commencent à augmenter.

Metacade semble être le meilleur achat de crypto-monnaie en 2023.

Le marché des crypto-monnaies pourrait commencer sa remontée en 2023, avec Tron et Metacade prêts à exploser lorsque l’inévitable renversement de tendance se produira. L’année 2022 a vu des réductions de prix dans tous les domaines, de nombreux altcoins perdant plus de 90 % de leur valeur, mais ces deux tokens sont bien positionnés pour l’avenir, et c’est le moment d’investir.

Lorsque le marché est au plus bas, les investisseurs ont le plus grand potentiel de rendement, ce qui explique pourquoi le moment est bien choisi pour investir dans TRX et MCADE. Alors que TRX existe depuis longtemps, MCADE est une toute nouvelle plateforme GameFi qui a suscité un grand intérêt ces dernières semaines.

Un financement de 1,12 million de dollars a été levé en un peu plus de trois semaines pendant la phase bêta de MCADE. Le projet a également doublé le nombre de ses fans sur les réseaux sociaux et semble devenir l’un des grands noms du jeu blockchain au fil du temps.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est la première arcade gérée par la communauté et la plus grande plateforme de ce type que l’on puisse trouver sur Web3. Il proposera de nombreux jeux Play2Earn différents, visant à devenir un lieu central pour tout ce qui concerne GameFi.

Le projet offre des systèmes de gains crypto et beaucoup de fonctionnalités uniques. Les utilisateurs pourront accéder à certaines des alpha les plus intéressantes du jeu blockchain, notamment les dernières tendances et les conseils pour tirer le meilleur parti de l’expérience de jeu.

Metacade veut également soutenir directement l’expansion du secteur du GameFi. Le programme Metagrants permettra aux développeurs de jeux de soumettre des propositions d’investissement à la communauté, qui votera pour décider quels nouveaux jeux sont les meilleurs. Les développeurs qui obtiendront le plus de votes recevront un financement de démarrage pour soutenir le développement d’un nouveau titre d’arcade.

Comment fonctionne MCADE ?

L’arcade Play2Earn de Metacade offrira un jeu occasionnel et compétitif. Les joueurs peuvent gagner des tokens MCADE en progressant dans des niveaux et en essayant de battre leur meilleur score, mais aussi en affrontant d’autres utilisateurs dans des tournois payants organisés par Metacade.

Metacade récompensera aussi les utilisateurs pour leur contribution à la communauté. La fonctionnalité Create2Earn encouragera la création de contenu sur la plateforme, qui peut inclure des critiques de jeux, des interactions avec d’autres utilisateurs ou le partage des dernières informations sur l’espace de jeu blockchain.

Metacade introduit également une fonction de création d’emplois appelée Work2Earn. Elle mettra en relation sa communauté avec des opportunités rémunérées dans le domaine du Web3, allant de postes à temps partiel à des postes à temps plein. Les utilisateurs pourront postuler pour des emplois temporaires, des rôles en freelance ou des postes normaux lorsque le site d’offres d’emploi en crypto-monnaie sera opérationnel en 2024.

Le MCADE vaudra-t-il 5$ en 2025 ?

En 2023, Metacade à proposera ses jeux à la communauté, et le token MCADE sera également lancé sur les échanges décentralisés (DEX) après l’IDO. Cela pourra améliorer la demande de MCADE, les experts prévoient une action à la hausse dans les prochaines années.

La presale de MCADE est parfaite pour ceux qui se demandent si c’est le bon moment pour investir, car il est peu probable que le prix soit à nouveau aussi bas. D’ici 2025, MCADE pourrait atteindre 5$, ce qui représenterait une hausse de 250 fois par rapport à la fin de la presale. Ce type de montée est similaire aux gains réalisés par d’autres grandes plateformes GameFi, telles que Sandbox en 2021, et Metacade semble prêt à suivre de manière significative.

Qu’est-ce que Tron (TRX) ?

La prévision du prix de Tron n’est pas aussi haussière que celle de Metacade, car la plateforme existe depuis plusieurs années déjà. Malgré cela, Tron est un réseau blockchain de niveau 1 majeur qui peut prendre en charge un grand nombre de transactions à un faible coût pour les utilisateurs. Le projet a un bel avenir pour les prochaines années, et les gains semblent prévisibles

Prévision du prix du Tron : TRX vaudra-t-il 0,50$ en 2025 ?

La prévision du prix du Tron prévoit de nouveaux records historiques pour Tron en 2025. L’écosystème TRX continue de se développer, avec plus de nouveaux projets dans l’espace. Un autre marché haussier crypto devrait se produire après l’événement de division par deux (halving) du Bitcoin en 2024, ce qui devrait attirer plus d’utilisateurs vers l’écosystème TRX.

En 2025, la prévision du prix du Tron est de 0,50$. Cela représenterait un gain de 10x par rapport au niveau de prix actuel, ce qui représente un bon moment pour investir dans Tron.

Est-ce le bon moment pour investir dans MCADE ?

La presale de MCADE est parfaite pour investir, c’est certain. Le prix semble prêt à monter à la fin de la presale, et le prix actuel semblera probablement faible par rapport à la valeur future de MCADE. Metacade a un énorme potentiel pour l’avenir, et la prévision du prix de Tron est également haussière, c’est donc le bon moment pour investir.

Cependant, le prix de MCADE passe de 0,008 $ à 0,02 $ au cours de la presale. Les investisseurs ont un temps limité pour acheter MCADE au meilleur prix possible, car la valeur de MCADE sera plus haute chaque fois qu’une phase sera terminée. Les investisseurs devraient s’empresser de s’impliquer avant qu’il ne soit trop tard, car Metacade semble bien prêt à décoller à partir de 2023.

