Prévisions de prix pour février des meilleurs projets de crypto-monnaies : Metacade (MCADE) et Decentraland (MANA)

Une chose est claire : les jeux traditionnels ne pourront pas rivaliser avec les projets cryptos du metaverse à l’avenir. Les expériences de jeu avancées avec des récompenses financières intégrées est révolutionnaire et cela a conduit à des prévisions de prix à la hausse pour les meilleurs projets dans ce domaine.

Les prévisions de prix de Metacade (MCADE) et de Decentraland (MANA) semblent excellentes pour 2023. La question est de savoir si les prévisions de prix de MCADE ou de MANA vont augmenter.

Les projets de jeux metaverse font partie des meilleures opportunités d’investissement du moment.

Les meilleurs tokens crypto metaverses ont fait des gains importants au cours des dernières années. Decentraland (MANA) a été multiplié par plus de 200 depuis son lancement jusqu’à son plus haut niveau historique (ATH) en 2021. Maintenant, une toute nouvelle crypto metaverse appelée Metacade , qui en est à son tout premier stade d’investissement, semble prête à faire de même dans les années à venir.

La prévision de prix de MANA commence à être plus haussière, alors que le marché global des crypto-monnaies commence sa reprise après une longue tendance baissière. Cette tendance a vu la prévision du prix de MANA chuter de manière significative, le token MANA perdant 90% de sa valeur par rapport à son ATH.

En revanche, Metacade semble extrêmement optimiste pour les mois à venir. Le token MCADE a récemment lancé sa presale, qui a attiré plus de 5,1 millions de dollars d’investissements dans un laps de temps très court.

MCADE semble maintenant prêt à réaliser des gains importants après la fin de la presale de son token, mais jusqu’où peut-il aller ? Sera-t-il capable de renverser MANA pour devenir l’un des projets crypto metaverse les plus valorisés de Web3 ?

Qu’est-ce que Decentraland (MANA) ?

Decentraland est un grand metaverse de réalité virtuelle qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des biens immobiliers numériques. Les parcelles de terrain qui peuvent être achetées dans Decentraland sont entièrement personnalisables, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent créer tout type d’expérience numérique qu’ils souhaitent au sein de cette réalité virtuelle.

Decentraland est devenu un projet de crypto métavers majeur en raison de l’accent mis sur le contenu généré par les utilisateurs ( UGC ). Il a été divisé en districts, permettant à quiconque d’accéder à une vaste gamme d’expériences différentes, notamment des jeux d’argent de style Las Vegas, des galeries d’art NFT et des play to earn.

Prévision des prix de Decentraland 2023 : MANA vaudra-t-il 2 $ ?

La prévision de prix de MANA prévoit un renversement de tendance au cours des prochains mois. Alors que MANA s’est retrouvé sous la barre des 1 $ après une chute importante des prix, la prévision de prix MANA veut atteindre le niveau de résistance de 2 $ comme un objectif central pour l’année.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est en train de devenir l’arcade on-chain la plus passionnante. Il s’agit d’une plateforme crypto métaverse qui offrira une gamme d’expériences passionnantes de play to earn , ainsi que des systèmes de gain attrayants qui pourraient rendre la plateforme extrêmement populaire auprès des utilisateurs Web3.

L’un des principaux objectifs du projet Metacade, qui est entièrement géré par la communauté, est de devenir un hub social animé pour tous les joueurs et les fans de crypto-monnaies. Il vise à récompenser les créateurs de contenu fidèles, à mettre les utilisateurs en relation avec des offres d’emploi et à financer directement l’avenir du jeu en blockchain au cours de son développement.

Metacade possède clairement un incroyable potentiel de croissance. En tant que plateforme crypto metaverse complète qui utilise la technologie blockchain, il est bien placé pour offrir des expériences utilisateur améliorées par rapport à l’industrie gaming actuelle, un domaine en attente d’innovation.

Comment fonctionne MCADE ?

Metacade offrira à ses utilisateurs des expériences de jeu aussi bien occasionnelles que compétitives. Les utilisateurs pourront jouer en solo, progresser dans les niveaux et essayer de battre les meilleurs scores de l’arcade. Il peuvent même participer à des tournois payants pour avoir la chance de gagner de généreux prix MCADE.

Metacade dispose, de plus, d’incitations avancées afin de créer une plateforme majeure pour le GameFi alpha. Les utilisateurs pourront gagner des tokens MCADE en échange du simple fait de partager leurs idées, de publier des critiques de jeux et d’interagir avec d’autres utilisateurs, les créateurs de contenu sont directement récompensés pour leurs contributions.

Les créateurs de contenu seront directement récompensés pour leurs contributions. Pour les utilisateurs qui cherchent à démarrer une carrière dans le Web3, la fonction Work2Earn de Metacade sera le service à utiliser. À partir de 2024, Metacade intégrera un site d’offres d’emploi crypto pour les emplois à temps plein. Avant cela, le projet visera également à proposer des emplois à temps partiel et des possibilités de tester des jeux pour lesquels les utilisateurs pourront gagner un revenu payé en crypto.

Prévision du prix de Metacade 2023 : MCADE vaudra-t-il 1 $ ?

Toutes ces fonctionnalités de Metacade en font une plateforme crypto metaverse bien implanté et complète. Metacade offre un ensemble de services plus complets que la grande majorité des projets GameFi , ce qui a conduit de nombreuses personnes à spéculer qu’il pourrait devenir un metaverse du top 3 par sa valeur marchande.

2023 semble donc être l’année où MCADE commence à décoller. La plateforme Metacade sera lancée au grand public, la presale sera terminée et le token MCADE sera disponible sur les marchés. Dans cette perspective, MCADE pourrait afficher des gains de multiplié par 50 et atteindre rapidement la barre des 1 $.

Prévision des prix MCADE vs MANA : lequel va le plus augmenter ?

Alors que la prévision de prix de MANA a été haussière au cours des dernières années, il semble peu probable qu’elle puisse surmonter la montée de MCADE. La prévision de prix MANA prévoit des gains multipliés par 4 pour Decentraland, tandis que MCADE devrait être multiplié au moins par 50.

Au fil du temps, Metacade pourrait rivaliser avec les meilleurs projets de crypto-monnaies metaverses. Pour participer, rendez-vous sur le site Web de Metacade et achète autant de tokens MCADE que possible avant la fin de la presale. Le prix devrait passer de 0,008 à 0,02 $ pendant la presale de Metacade, et les experts s’attendent à ce qu’il atteigne 0,20 $ en 2023.