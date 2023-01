Sandbox, Metacade et Decentraland : prévisions des prix pour 2025 : Les principaux acteurs du métavers

Tu es curieux de connaître l’avenir du métavers et de savoir quels projets vont dominer ? Cet article aborde trois prédictions à travers The Sandbox, Metacade et Decentraland et les prévisions de prix pour 2025 et te donne une idée de ce à quoi tu peux t’attendre à long terme.

Qu’est-ce que Sandbox (SAND) ?

The Sandbox est un monde 3D décentralisé qui permet aux utilisateurs de créer, de partager et de monétiser des expériences de jeu. The Sandbox permet aux joueurs de construire ce qu’ils veulent en utilisant des voxels, les blocs qui caractérisent le design du jeu. Il ne s’agit pas d’un simple choix esthétique : les voxels sont conçus pour être faciles à manipuler et permettent aux joueurs de créer des objets complexes et détaillés, comme des voitures, des bâtiments, des sculptures, etc.

Pour construire dans le Sandbox, les joueurs doivent d’abord posséder des LAND. Les jetons LAND sont non fongibles, ce qui permet de les acheter et de les vendre avec des jetons SAND. Une fois qu’ils possèdent des LAND, les joueurs peuvent choisir d’acheter des ASSETS (objets conçus par d’autres joueurs) ou de construire des objets dans VoxEdit et de les utiliser dans le Game Maker pour créer des jeux et des expériences immersives. Des entreprises comme Forbes, Gucci et Warner Music Group ont toutes utilisé ces outils pour faire leurs premiers pas dans le métavers, et beaucoup d’autres arrivent.

Prix prévu pour 2025 pour Sandbox

Avec la croissance de l’adoption des métavers, il est probable que The Sandbox sera à la hauteur de son homonyme et servira de terrain d’essai pour les marques qui cherchent à rejoindre cette nouvelle frontière numérique. L’ajout de nouveaux noms à la liste déjà longue d’entreprises de premier plan utilisant The Sandbox va probablement susciter un afflux d’investissements et pourrait pousser SAND bien plus haut que son prix actuel de $0,42. Au minimum, 2,50 $ est certainement réalisable, tandis que quelque part entre 4,50 $ et 5 $ est plus probable.

Qu’est-ce que Metacade (MCADE) ?

Metacade est une plateforme communautaire conçue pour les jeux de type métavers et play-to-earn (P2E). C’est un centre où les joueurs vont pour découvrir les derniers jeux P2E, explorer l’espace métaverse en pleine expansion avec des pairs partageant les mêmes idées, et avoir un impact direct sur l’avenir de GameFi . Metacade contient tout ce dont tu as besoin pour tirer le meilleur parti des jeux de type metaverse et P2E, comme des critiques, des classements, des alpha, des forums et des salons de discussion, où tu peux te faire des amis et gagner de l’argent pour tes contributions à la communauté.

En effet, chaque fois que tu publies un avis, des conseils pour gagner un jeu ou tout autre contenu utile, tu es récompensé par des jetons MCADE pour ton rôle dans le développement de la plateforme. Tu découvriras également des concours et des tournois réguliers où tu te mesureras à d’autres utilisateurs de Metacade pour avoir une chance de gagner gros. Il est même prévu de créer un site d’offres d’emploi en 2024, où tu découvriras des emplois à temps partiel et des postes salariés auprès des plus grands noms du Web3.

D’ici 2025, deux des fonctions les plus attrayantes de Metacade seront en ligne. La première est son organisation autonome décentralisée (DAO) , où les utilisateurs pourront participer à l’élaboration de la première salle de jeux virtuelle au monde appartenant aux joueurs. La seconde est le Metagrant. Les Metagrants sont un outil de financement qui permet aux utilisateurs de Metacade de voter et de financer le développement de jeux P2E. Les développeurs présentent leurs idées d’égal à égal à la communauté, et celui qui reçoit le plus de votes se voit attribuer un financement du trésor de Metacade pour l’aider à donner vie à son jeu.

Prévisions de prix du Metacade (MCADE) pour 2025

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités innovantes, à l’accent mis sur la propriété communautaire et à la possibilité d’attirer rapidement des milliers de joueurs, Metacade devrait avoir une longueur d’avance d’ici 2025. Le jeton MCADE est actuellement en presale, mais devrait être lancé au public à 0,02 $ par jeton.

Étant donné que l’adoption du métavers et du GameFi devrait s’accélérer d’ici 2025, atteindre 0,20 $ – soit une multiplication par 10 – est une prévision raisonnable. Si les choses se déroulent comme prévu pour Metacade, il est fort possible qu’il atteigne entre 0,50 et 1 dollar. En d’autres termes, un investissement de 1 000 dollars réalisé à la fin de la presale pourrait valoir entre 25 000 et 50 000 dollars en 2025 !

Qu’est-ce que Decentraland (MANA) ?

Decentraland , comme The Sandbox, est un monde en 3D où les joueurs peuvent posséder des biens dans le jeu (également appelés LAND), créer des expériences et explorer les créations des autres. Alors que The Sandbox met davantage l’accent sur les jeux, l’objectif de Decentraland est plus général et se concentre sur le contenu et l’art générés par les utilisateurs. Decentraland permet également aux utilisateurs de découvrir le monde qui les entoure en RV, ce que The Sandbox ne propose pas encore.

Depuis sa création en 2017, Decentraland s’est développé pour accueillir des galeries d’art, des musées, des casinos, des boîtes de nuit, des hôtels, et plus encore. Il accueille aussi régulièrement des événements, comme des concerts, des conférences et des rencontres sociales pour que la communauté puisse en profiter. Il y a même une DAO, qui permet aux utilisateurs d’assister à une assemblée publique virtuelle et de voter pour déterminer l’avenir de Decentraland.

Prévision des prix de Decentraland (MANA) pour 2025

Bien que Decentraland n’ait pas de partenariats avec autant de marques que The Sandbox, son statut de l’un des plus anciens projets de métavers lui confère probablement un avantage. Au fur et à mesure que d’autres acteurs rejoignent la révolution des métavers, MANA pourrait connaître une nouvelle vague d’investissements et prendre de l’ampleur, ce qui lui permettrait de dépasser largement le prix actuel de $0,32.

La prévision de prix la plus optimiste de Decentraland pour 2025 serait que MANA retourne à ses sommets de novembre 2021, soit quelque part entre 5 et 6 $. La prévision de prix la plus réaliste de Decentraland pour 2025 se situerait autour de 3,50 à 4 $.

Metacade (MCADE) est un projet de métavers fortement sous-estimé.

Sandbox, Metacade et Decentraland devraient tous se porter bien au cours des prochaines années, à mesure que les utilisateurs rejoignent le métavers. Mais alors que des gains massifs se profilent pour SAND ou MANA, MCADE a tout à gagner. Et avec le jeton encore au stade 1 de la presale, il n’y a pas de meilleur moment pour y entrer. Metacade a déjà vendu plus de $1.55m en MCADE, et ce chiffre devrait atteindre au moins 20 millions de dollars d’ici la fin de la presale. N’attends pas – prend ta part de MCADE avant qu’il ne soit trop tard !

Tu peux acheter Sandbox et Decentraland chez eToro ici .