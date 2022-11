Top 11 des crypto-monnaies du métavers qui te rendront riche en 2023

L’année 2023 approche à grands pas, ouvrant la voie à des opportunités d’investissement à court et à long terme dans certaines des meilleures crypto du métavers. Alors que le grand krach crypto a rebattu les cartes de la plupart des crypto-monnaies, les opportunités d’investissement n’ont jamais été aussi bonnes.

Certaines des meilleures crypto-monnaies du métavers, anciennes ou nouvelles, vont triompher en 2023. Alors que certaines des crypto-monnaies les plus anciennes du métavers mettront plus de temps à retrouver des sommets historiques, les nouveaux projets dans le métavers semblent bien avoir une chance de générer des gains spectaculaires à partir de 2023.

L’avenir du métavers

2022 a été une année très rude pour l’ensemble du monde de la cryptographie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du métavers. Les jetons métavers ont grimpé en flèche vers la fin de l’année 2021 avant de s’effondrer au cours du premier semestre de 2022.

Si les jetons non fongibles (NFT) du métavers ont perdu pratiquement autant de valeur que les monnaies fongibles comme le Bitcoin, ils ont néanmoins une véritable chance d’afficher des gains records en 2023, car la GameFi est le secteur le plus prometteur , tirant parti du Web3 et de l’avenir du métavers.

Les jeux font de plus en plus d’adeptes et font désormais partie intégrante de notre culture, comme en témoigne le marché mondial du jeu qui devrait dépasser les 250 milliards de dollars d’ici 2025. Avec la popularité croissante du métavers, des jeux en ligne et des moyens de gagner de l’argent grâce à la GameFi, certaines des crypto-monnaies les plus populaires du métavers sont sur le point d’apporter une énorme richesse aux premiers investisseurs.

11 opportunités crypto du métavers

Metacade (MCADE) – Hub de GameFi de référence et géré par la communauté Decentraland (MANA) – Créateur de mondes virtuels Quint (QUINT) – Boutique NFT Marketplace The Sandbox (SAND) – Création de monde virtuel MetaHero (HERO) – Scanner de biens du monde réel Axie Infinity (AXS) – Jeu de combat de créatures NFT Worlds (WRLD) – Monde ouvert inspiré de Minecraft Star Atlas (ATLAS) – Jeu MMORPG de science-fiction Illuvium (ILV) – Jeu de RPG à monde ouvert Wizardia (WZRD) – Fantasy Magic RPG Game Lucky Block (LBLOCK) – NFT Lottery Game

1. Metacade (MCADE) – Hub de GameFi de référence et géré par la communauté

Metacade , qui vient de lancer sa presale, est l’un des projets de crypto les plus récents et les plus intéressants du métavers qui va monter en puissance en 2023. Metacade est un hub GameFi entièrement décentralisé avec une arcade virtuelle où les utilisateurs ont le pouvoir de façonner l’avenir du jeu.

Le jeu « Play-to-Earn » est au cœur de Metacade, mais les joueurs auront une variété de moyens de gagner encore plus, y compris en publiant les meilleurs jeux, en rédigeant des feedbacks, en participant aux derniers tournois de jeux et en misant leurs jetons. Avec l’incitation supplémentaire de gagner à partir de toutes ces contributions, la majeure partie des gains ira directement aux joueurs eux-mêmes, et non pas aux entreprises du secteur, comme c’est le cas des autres plateformes.

Les récompenses seront versés en jetons natifs du jeu, MCADE.

Les membres de la communauté Metacade pourront communiquer, discuter et voter sur les changements et les améliorations à apporter aux jeux en temps réel. L’un des principaux ajouts à la plateforme sera les Metagrants, une source de financement accordée aux développeurs de jeux pour donner vie à leurs idées. Les membres voteront sur des suggestions de jeux et le développeur qui remportera le score le plus élevé recevra un financement Metagrant afin de mener à bien son projet de jeu et de le publier sur la plateforme Metacade.

>>> Tu peux participer à la presale de Metacade ici <<<

2. Decentraland (MANA) – Créateur de mondes virtuels

Decentraland est l’un des premiers espaces métavers, offrant aux utilisateurs la possibilité d’acheter et de posséder leurs propres parcelles numériques. Ils peuvent ensuite construire et aménager les terrains comme ils le souhaitent, en louant ces espaces à d’autres utilisateurs ou en créant des jeux et des places de marché où ils peuvent gagner de l’argent.

Decentraland, l’un des principaux métavers de crypto, a gagné une réputation et un public fidèle. Néanmoins, à cause du krach crypto, la valeur de son jeton a chuté après avoir atteint son niveau record, et les parcelles de terrain virtuel ont dû être cédées à des prix bien supérieurs à ce que le marché semble actuellement supporter.

3. Quint (QUINT) – Boutique NFT Marketplace

Quint est l’une des crypto les plus originales du métavers à posséder en 2023, car ce projet cherche à mélanger le métavers et le monde réel de manière inédite. Comme beaucoup d’autres projets de crypto métavers, il permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre sur une place de marché NFT, de staker leurs jetons et de jouer pour gagner, il organise également des événements de type super staking où les joueurs peuvent gagner des récompenses du monde réel telles que des séjours en hôtel et des réductions dans des restaurants.

Quint créera également un marché de boutiques pour que les utilisateurs puissent imprimer, encadrer et recevoir des NFT, afin de posséder une représentation physique de leurs NFT numériques.

4. The Sandbox (SAND) – Création de monde virtuel

Un peu comme Decentraland, The Sandbox est un monde virtuel où les utilisateurs peuvent acheter et construire sur leurs propres parcelles de terrain, en laissant les utilisateurs choisir l’usage qu’ils en font. Soutenu par des investisseurs établis, par SoftBank, et en partenariat avec des sociétés de jeux Atari et des sociétés de production Lionsgate, The Sandbox vise à créer des mondes uniques (comme un projet sur le thème de « Hellboy » en préparation) où les utilisateurs peuvent explorer, construire, échanger et capitaliser comme ils l’entendent afin de gagner les jetons numériques, le SAND.

5. MetaHero (HERO) – Scanner d’actifs du monde réel

MetaHero constitue un autre ajout unique à la liste des meilleures crypto métavers à posséder en 2023. Ce projet a pour ambition de changer la façon dont le métavers se présente en créant la bibliothèque d’actifs métavers la plus vaste et la plus réaliste au monde. Pour cela, MetaHero va scanner des objets et des personnes du monde réel afin de rendre le métavers aussi réaliste que possible. Cela signifie qu’au lieu d’avoir un avatar créé numériquement, tu auras un avatar qui te ressemblera exactement et tu pourras acheter et échanger des objets qui sont des répliques exactes d’objets du monde réel.

6. Axie Infinity (AXS) – Jeu de combat de créatures

Ce jeu inspiré de Pokémon permet aux utilisateurs de posséder, d’améliorer et de combattre leurs propres créatures, surnommées Axies, dans un univers virtuel créé par Sky Mavis Studio. En accomplissant des quêtes et d’autres activités au sein de l’univers, les joueurs peuvent gagner des récompenses, bien qu’il y ait une limite au montant que tu peux gagner quotidiennement, ce qui a conduit à la location controversée d’actifs. Même si le krach des cryptomonnaies a réduit la valeur et la popularité du jeu, son jeton est toujours considéré comme l’une des meilleures crypto-monnaies du métavers qu’il est bon de posséder.

7. NFT Worlds (WRLD) – Monde ouvert inspiré de Minecraft

Cette crypto-monnaie du métavers est issue d’un jeu dont le monde ouvert s’inspire du très populaire Minecraft, offrant aux joueurs une sensation, des contrôles et des mécanismes de jeu familiers. Avec une variété de « mondes » différents, les utilisateurs peuvent choisir parmi une multitude de cartes pour explorer, construire et interagir avec d’autres utilisateurs. Ils peuvent créer des jeux ou des marchés où les biens du jeu peuvent ensuite être échangés contre une valeur réelle. Et bien que ce projet ne soit pas officiellement associé à Minecraft, il permettra une compatibilité entre les plateformes, ce qui signifie que toute personne possédant un compte Minecraft pourra également accéder à NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) – Jeu MMORPG de science-fiction

Star Atlas offre un métavers multijoueur immense où les joueurs doivent choisir entre l’une des trois factions uniques, luttant pour le contrôle du territoire et des ressources. Ce jeu combine l’univers étendu d’un MMORPG avec la possibilité de gagner des NFT de GameFi, permettant aux joueurs de gagner de l’argent en combattant, en fabriquant des objets et en combattant des guerres de guildes.

Les joueurs peuvent influencer l’issue des batailles ou explorer l’univers de science-fiction dans leur vaisseau spatial personnalisé afin de trouver des actifs dans le jeu ayant une valeur dans le monde réel.

9. Illuvium (ILV) – Jeu RPG à monde ouvert

Illuvium réunit le monde des créatures d’Axie Infinity avec un jeu de rôle en monde ouvert où les utilisateurs peuvent explorer un paysage magnifique et dynamique pour accomplir des quêtes et découvrir des créatures appelées Illuvials. Les Illuvials ont leurs propres classes, capacités, forces et faiblesses. Il en existe plus de 100, alors les collectionner tous te demandera du temps.

Ils peuvent également être échangés entre utilisateurs, tout comme les skins personnalisés et autres objets de collection, contre des jetons ILV. Avec seulement 10 millions de jetons, la valeur d’ILV a de fortes chances de prendre de la valeur au fur et à mesure que la popularité du jeu augmente, faisant d’Illuvium l’une des meilleures crypto-monnaies du métavers vouée à un avenir très prometteur.

10. Wizardia (WZRD) – Jeu de rôle de fantaisie et de magie

Le prochain sur la liste est Wizardia, un RPG fantastique populaire où les utilisateurs créent leurs propres personnages uniques, les font monter en niveau et améliorent leur équipement dans le but de devenir le sorcier ultime. Le jeu offre non seulement un style visuel magnifique, mais aussi des batailles JcJ et JcE sauvages où les utilisateurs doivent faire preuve de stratégie et de force pour grimper dans les classements des meilleurs sorciers du jeu et gagner des jetons WZRD. Avec un jeton qui a chuté en raison du krach des cryptos, Wizardia offre actuellement une entrée à prix réduit dans le monde des meilleures cryptos métavers.

11. Lucky Block (LBLOCK) – Jeu de loterie NFT

Lucky Block est un type différent de jeu NFT dans le style d’une loterie dans laquelle les utilisateurs ont une chance de gagner des gains fréquents qui comprennent des prix de grande envergure, comme des billets pour un match de la Coupe du monde et des voitures de luxe.

Avec sa loterie liée à la blockchain, les joueurs peuvent être assurés que le paiement des prix est distribué de manière plus équitable et plus juste. Néanmoins, pour gagner les meilleurs prix, tu devras bien sûr acheter le NFT du Platinum Roller’s Club, qui est l’un des NFT les plus chers de ce projet.

Les meilleures crypto-monnaies du métavers pour 2023 et au-delà

Le krach des crypto-monnaies survenu en 2022 a frappé la valeur d’un grand nombre des meilleures cryptos du métavers, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur leur capacité à atteindre de nouveaux pics en 2023. D’un autre côté, les nouveaux projets métavers comme Metacade ne sont pas associés à ce krach et ont donc une meilleure chance de prendre de la valeur plus rapidement que les autres crypto-monnaies métavers.

Sur la plateforme de GameFi de Metacade, les utilisateurs pourront interagir et gagner de l’argent grâce à une variété de jeux et de contributions, comme la rédaction de feedbacks, le partage d’alphas et le staking. Le jeton MCADE de Metacade peut être gagné de plusieurs façons, ce qui en fait l’une des meilleures opportunités d’investissement pour faire fortune en 2023 et après.

Metacade ambitionne de devenir le lieu de prédilection des passionnés de jeux et des développeurs de jeux pour créer l’avenir des jeux métavers. Metacade offre un espace qui devrait gagner en popularité et en valeur aussi rapidement que les gens y afflueront.