10+ dintre cele mai bune criptomonede în care să investești acum – Ce criptomonede poți cumpăra azi pentru cel mai bun randament în 2023 și nu numai

Este un moment extrem de propice pentru a investi în criptomonede, fapt susținut de nenumărați analiști care ne asigură că piața a depășit faza descendentă și se îndreaptă spre următoarea piață în creștere. De aceea, găsirea celor mai bune proiecte poate fi dificilă, așadar, să fim atenți la instinctele investitorilor experimentați pentru a identifica oportunitățile.

Ce criptomonede le aduc investitorilor cele mai mari profituri?

Sunt mai mulți factori care contribuie la potențialul de reușită al unui proiect criptografic, și nu încape îndoială că utilitatea token-ului și puterea comunității din spate sunt esențiale pentru succesul proiectului.

Prin urmare, iată câteva din proiectele în care experții par să aibă încredere că vor înregistra creștere pozitivă în 2023 și în continuare:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – O revoluție în domeniul semnalelor de tranzacționare

What is AltSignals?

AltSignal a luat prin surprindere lumea investițiilor. Acest proiect reprezintă o ocazie rară de a investi într-un presale cu o bază mare de utilizatori activi și un produs deja recunoscut. AltSignals este cel mai bine cunoscut datorită produsului inovator AltAlgo™, care le asigură traderilor un avantaj față de concurență și care deja a ajutat la generarea a 1500 semnale trimise de AltSignals, cu o rată impresionantă de succes de 64%.

Acum proiectul se îndreaptă spre o nouă etapă în dezvoltarea unor semnale de ultimă generație, lucrând la lansarea noului produs, ActualizeAI – un nou pas spre inovație și se folosește de inteligența artificială pentru a ajuta utilizatorii să atingă rate de succes incredibile aproape garantate.

Traderii care dețin token-ul ASI au mai multe avantaje: pe lângă faptul că au acces exclusiv la ActualizeAI, produs care oferă un avantaj enorm în fața concurenței, deținătorii primesc și intrare în comunitatea privată AI Members Club, ceea ce le asigură o gamă de beneficii și de oportunități de a câștiga.

De ce să investești în AltSignals?

Cu o comunitate de 50.000 de utilizatori activi și pregătiți, AltSignals oferă avantaje remarcabile pentru investitori. Cu atât mai mult, e greu să îi găsești minusuri unui proiect care are o evaluare de încredere de 4,9/5 garantată de Truspilot.

Pe măsură ce se avansează în procesul de dezvoltare a produsului, cei care investesc din timp vor putea beneficia de un efect de cumulare al profitului, deoarece creșterea valorii token-ului se va cumula cu accesul la semnale de trading de ultimă generație care vor asigura la rândul lor o posibilitate de câștig mai mare.

Ce riscuri presupune investiția în AltSignals?

Investiția în acest presale este una destul de sigură și nu prezintă alți factori de risc în afara celor determinați de volatilitatea pieței criptografice, fapt care trebuie luat în considerare în prealabil la orice investiție, indiferent de proiect.

>>> Puteți participa la presale-ul AltSignals aici <<<

Metacade – O arcadă de jocuri video fabuloasă

Ce este Metacade?

Metacade este un proiect inovator care are planul ambițios de a dezvolta cea mai mare arcadă play-to-earn. Acest concept este inspirat de sălile de jocuri video tipice anilor ‘80 din America, iar acest proiect dorește să aducă acest concept în spațiul virtual, unde jucătorii pot câștiga recompense cu valoare reala din jocurile virtuale. Utilizatorii Metacade pot realiza câștiguri reale atât în cadrul jocurilor, cât și prin contribuția în ecosistemul Metacade, fapt care ajută la creșterea numărului de utilizatori, dar și a retenției acestora.

Mulți analiști ai criptomonedelor sunt de acord că sistemul play-to earn, adică ideea de a le permite utilizatorilor să câștige criptomonede prin activitatea în jocuri este o decizie strategică inteligentă. Așadar, nu e de mirare că acest proiect este printre cele mai populare alegeri ale investitorilor.

Un alt avantaj al acestui proiect este siguranța oferită de blockchain-ul Ethereum, pe care este construit proiectul, precum și asocierea cu reputația pozitivă a platformei.

Ce trebuie să știi înainte să cumperi Metacade?

Acest proiect pare că va avea printre cele mai populare presale-uri, și mulți investitori consideră că prețul actual al MCADE este încă foarte mic în raport cu potențialul pe care îl are proiectul. Este posibil ca cererea pentru acest token să devină foarte mare începând de anul acesta, mai ales dacă vor fi mulți utilizatori atrași de câștigurile prin jocuri prin sistemul play-to-earn. Presale-ul este însă faza de încheiere, așadar este ultima ocazie de cumpărare înainte de listarea la burse.

Ce riscuri implică investiția în Metacade?

Metacade este un proiect criptografic care operează pe piață extrem de volatilă, și la fel ca în cazul altor criptomonede, investitorii trebuie să țină cont de acest aspect.

>>> Puteți participa la etapa finală presale-ului Metacade aici <<<

Bitcoin – Liderul de piață

Ce este Bitcoin?

Lansat acum mai bine de un deceniu, Bitcoin s-a consacrat drept cea mai populară criptomonedă datorită nivelului de descentralizare și stabilitate (cel puțin pentru piața criptografică).

Mulți oameni cred în potențialul Bitcoin de a înlocui monedele fiduciare. O astfel de valoare tangibilă, utilizabilă în toate aspectele vieții de zi cu zi, ar crește exponențial valoarea acestei criptomonede de renume mondial.

De ce să cumperi Bitcoin?

Deși capitalizarea de piață a Bitcoin este foarte ridicată față de majoritatea proiectelor, și mai ales pentru o moneda digitală, ar putea sa fie cea mai bună opțiune pentru investitorii mai conservatori, a căror toleranță la risc nu este atât de ridicată. Dacă s-ar începe tranziția de la monede fiduciare la criptomonede, Bitcoin ar fi candidatul perfect, deci este posibil ca prețul BTC-ului să aibă creșteri puternice în viitor.

Chiar și în cazul în care BTC nu va înlocui monedele fiduciare, acesta își va păstra rolul de stocare a valorii și de acoperire împotriva inflației pe care îl joacă și în prezent. Chiar dacă pentru multă lume BTC este doar o investiție de termen lung, nimeni nu poate nega faptul că tehnologia lansată de Bitcoin este una care a produs schimbări permanente și de lungă durată.

Ce riscuri pot apărea cu această investiție?

Spațiul criptografic s-a schimbat substanțial de la lansarea Bitcoin. Proiectele care permit funcționalități avansate, cum ar fi contractele inteligente, sunt preferate pentru potențialul lor disruptiv, atrăgând investitori și dezvoltatori datorită posibilităților inovatoare de dezvoltare blockchain pe care le oferă. Asta înseamnă ca există alte monede care ar putea crește mai mult decât faimosul Bitcoin.

Shiba Inu – O comunitate unită ce pivotează spre utilitate

Ce este Shiba Inu?

Inspirată din Dogecoin, această monedă „meme” a fost creată fără intenția de avea o reală utilitate, dar a reușit să strângă o comunitate mare și dedicată. Cu ajutorul acestei comunități, Shiba Inu ar putea face pasul către DeFi relativ ușor și eficient, iar token-ul SHIB ar primi o utilitate care până acum i-a lipsit.

De ce să cumperi Shiba Inu?

Shiba Inu are o comunitate entuziastă dar și un brand accesibil, astfel încât ar putea să devină un punct bun de început în rândul celor care nu sunt încă familiarizați cu investițiile criptografice.

Asta înseamnă că prețul SHIB mai are loc de creștere, cu condiția să nu-și piardă impulsul și să continue să atragă noi utilizatori pentru diversele utilizări ale platformei, cum ar fi recompensele obținute pentru furnizarea de lichiditate pe Shiba Swap.

Ce riscuri implică investiția în Shiba Inu?

Creșterea pe care token-ul o poate avea este limitată de capitalul de piață ridicat. Este posibil și ca alte opțiuni mai atractive și cu mai multă utiliate să devină mai atractive.

Chainlink – Aduce lumea reală pe blockchain

Ce este Chainlink?

Chainlink este un proiect care oferă o gamă largă de servicii în Web3, principalul avantaj fiind abilitatea de a aduce informațiile off-chain în contractele inteligente. Proiectul dispune de o DON (rețea oracol descentralizată), care folosește stimulente financiare pentru a asigura acuratețea datelor furnizate către utilizatori. Astfel, Chainlink se poate lăuda cu cel mai mare număr de parteneriate ale unui proiect criptografic.

Chainlink are și o comunitate foarte pasionată care de mult timp consideră că LINK este cea mai bună investiție de pe piață. Ei cred că noul scop al proiectului, și anume interoperabilitatea, ar putea face prețul monedei să explodeze dacă tehnologia va fi adoptată și în cadrul întreprinderilor.

De ce să cumperi LINK?

Multe aplicații descentralizate folosesc deja serviciile Chainlink, token-ul nativ LINK devenind un activ criptografic popular. Token-ul este implementat pe blockchain-ul Ethereum, dar nu este limitat la un singur blockchain, ceea ce îi crește posibilitatea de adopție.

Siguranța datelor este unul dintre cei mai importanți factori pentru proiectele criptografice din zona DeFi. Pe măsură ce numărul de aplicații descentralizate crește, va crește și cererea pentru serviciile oferite de Chainlink pentru realizarea contractelor inteligente.

Posibile riscuri ale investiției în Chainlink

Deși LINK este printre monedele consacrate în spațiul criptografic și se numără printre cele mai bune investiții, randamentul ei poate fi mai modest în comparație cu alte investiții.

The Graph – Indexarea datelor de pe blockchain

Ce este The Graph?

Este un proiect care ajută utilizatorii să obțină date din blockchain-uri, ceea ce permite crearea de aplicații care necesită date de pe blockchain fără să fie nevoie să se plătească host-uri scumpe pentru noduri de rețea.

Proiectul se folosește de moneda sa nativă (GRT) pentru a gestiona toate rolurile din ecosistemul The Graph. Pe lângă utilitatea în tehnologia blockchain, The Graph poate avea și alte utilități și în afara spațiului Web3.

Mulți investitori sunt convinși de rolul esențial pe care îl va juca The Graph în viitorul Web3, deoarece tehnologia blockchain va continua să creeze noi game de experiențe în acest spațiu.

De ce să investești în The Graph?

Chiar dacă prețul GRT a scăzut sesizabil în „iarna criptografică”, proiectul a continuat să aducă multă valoare utilizatorilor care au nevoie sa acceseze date valoroase cu ajutorul serviciilor oferite de Chainlink. Rata de adopție a Web3 crește încet, dar sigur, iar The Graph pare pregătit să obțină o cotă semnificativă din piața datelor pe parcursul acestui an.

Ce riscuri implică investiția în The Graph?

Rata de adopție a blockchain-ului este într-adevăr în creștere, dar totuși este la o viteză moderată. Este posibil să mai dureze ani întregi până se va produce pasul major spre Web3. Așadar, chiar dacă GRT este atractiv, este mai degrabă o investiție pe termen lung, pentru cei care înțeleg proiectul în profunzime, și al căror apetit la risc nu este atât de ridicat.

Ethereum – Protocolul original de nivel 1

Ce este Ethereum?

Probabil al doilea cel mai cunoscut proiect criptografic după Bitcoin, Ethereum este faimos pentru că a făcut posibile contractele inteligente și a reușit să capteze o bucată enormă din piața de nivel 1 pe care a și creat-o. Este considerat de mulți ca fiind cea mai bună investiție datorită poziției dominante, care va fi greu de doborât mulțumită performanței remarcabile a rețelei.

Multe active criptografice se bazează pe acest blockchain, deoarece beneficiază de reputația ETH: sigur și de încredere. Deși ETH nu este considerată monedă tranzacțională prin excelență, experții în criptomonede înțeleg potențialul tehnologiei de a crea disrupții în numeroase industrii.

De ce să cumperi Ethereum?

Ecosistemul Ethereum este foarte folosit în randul developerilor, însemnând că va avea o creștere semnificativă în următorii ani, odată cu apariția nestingherită a noilor proiecte. Entuziasmul pieței pentru Ethereum nu s-a lăsat afectat de „iarna criptografică”, deci putem presupune că rețeaua va primi același sprijin din partea investitorilor și în noua direcție de proof-of-stake.

Ce riscuri implică investiția în Ethereum?

Ethereum a avut mereu o reputație pentru comisioane mari la tranzacții. Chiar dacă acestea au scăzut în ultimul an, încă este departe de a concura cu Binance Smart Chain din acest punct de vedere.

Dogecoin – Prima monedă „meme”

Ce este Dogecoin?

Creat în glumă de Billy Markus în 2014, Dogecoin a avut unul dintre cele mai impresionante parcursuri, ajungând aproape în topul pieței datorită comunității pasionate din spate.

Dogecoin este folosită în principiu ca o formă alternativă de tranzacții, asemănător cu BTC si LTC (dacă BTC este aurul, LTC este argintul).

De ce ar trebui să cumperi Dogecoin?

Un avantaj enorm al acestui proiect este popularitatea în rândul investitorilor începători, spre deosebire de proiectele complexe din punct de vedere tehnic. Cele mai bune proiecte sunt adesea cele cu cel mai mare număr de utilizatori, și deși este văzut ca o monedă „meme”, Dogecoin are comisioane de tranzacționare scăzute și este extrem de popular.

Ce riscuri implică investiția în Dogecoin?

Dogecoin își propune să devină viitorul banilor, dar în absența unei soluții de scalare, este puțin probabil să poată face față unui volum atât de mare de tranzacții. Mai mult, capitalizarea de piață este foarte înaltă raportat la nivelul scăzut de adopție pentru utilizări în lumea reală.

Binance Coin – Un ecosistem centralizat popular

Ce este Binance Coin?

Binance este cea mai mare bursă de schimb criptografic din lume, având un volum de tranzacționare la care o bursă de schimb criptografic descentralizată poate doar să viseze. Dar Binance s-a extins și în afara bursei, construind-și chiar propriul blockchain: Binance Smart Chain.

Binance se implică activ în sprijinul proiectelor care se lansează pe BSC, și mulți investitori susțin la rândul lor Binance Coin în ciuda faptului că nu sunt descentralizate.

De ce ar trebui să cumperi Binance Coin?

Avantajele Binance sunt capacitatea mare de procesare și comisioanele scăzute de tranzacționare pentru developeri, ceea ce va produce o creștere enormă a platformei. Dacă vor apărea unul sau două proiecte mainstream cu volum mare, prețul BNB-ului ar putea exploda. De asemenea, BNB-ul are opțiunea de staking, ceea ce generează venituri pasive. Așadar, este printre cele mai bune investiții.

Ce riscuri implică investiția în Binance?

Zilele în care prețul BNB-ului era la reducere sunt demult apuse, iar capitalizarea de piață este ridicată în comparație cu alte proiecte. BSC-ul este în competiție cu blockchain-ul Ethereum, iar dacă bursele TradFi vor intra în joc, dominanța Binance va fi pusă la încercare.

Uniswap – Cea mai populară bursă descentralizată de pe Ethereum

Ce e Uniswap?

Uniswap este o bursă descentralizată ce a eliminat nevoia de încredere pentru utilizatorii săi și permite un volum enorm de tranzacții. De asemenea, este unul din primele moduri prin care se pot acumula token-uri pentru proiecte, deoarece folosește contracte inteligente.

Uniswap beneficiază de de proof-of-stake-ul dat de Ethereum, și legăturile strânse cu acest proiect îi conferă o bună reputație de proiect criptografic.

De ce ar trebui să cumperi Uniswap?

Token-ul nativ UNI facilitează tranzacțiile, astfel încât deținătorii de UNI pot câștiga recompense în schimbul lichidității (staking). Dacă numărul de proiecte cu capitalizare scăzută crește, Uniswap ar putea să continue să crească în anii ce vin.

Ce riscuri implică investiția în Uniswap?

Deși momentan Uniswap se diferențiază prin folosirea contractelor inteligente, desigur că pot apărea concurenți. Mai mult, Uniswap este dependentă de cota de piață și de capitalizarea Ethereum.

Cardano – O alternativă pentru aplicațiile descentralizate

Ce este Cardano?

Este un alt protocol de nivel 1 cu proof-of-stake care a generat multe proiecte pe blockchain-ul propriu. Cardano se bucură de unii dintre cei mai dedicați susținători, deși industria criptografică nu este încă sigură dacă ei vor putea să concureze cu Ethereum.

Moneda proiectului, ADA, este folosită pentru plata comisioanelor de gaz aferente tranzacțiilor, care sunt mult mai mici momentan decât pe alte rețele precum Ethereum. Proiectul a primit multă expunere mulțumită fondatorului foarte vocal, Charles Hoskinson.

De ce ar trebui să cumperi Cardano?

Cardano are o echipă mare de dezvoltare care lucrează la proiecte care permit activele integrate în jocuri, recompensele în lumea reală, lumi virtuale și multe altele. Comunitatea dedicată garantează că proiectul va continua să crească, ceea ce promite randamente frumoase în timp.

Ce riscuri implică investiția în Cardano?

Este discutabil dacă există alte proiecte de nivel 1 mai funcționale, dar este cert că cei de la Cardano au avut probleme cu lansările chiar și în timpul actualei piețe în scădere. Chiar dacă este printre cele mai populare monede, e foarte probabil că vor apărea alte active cu randamente mai bune.

Solana – un protocol de nivel 1 susținut de Venture Capital

Ce este Solana?

Este un protocol de nivel 1, care utilizează tokenul nativ criptografic SOL pentru plata taxelor sale, la fel ca alte criptomonede. SOL poate acționa și ca token de guvernare , iar Solana a creat numeroase colaborări cu companii mari.

Și-au dezvoltat o echipă activă de developeri care dezvoltă proiecte cu loturi virtuale de teren, recompense prin jocuri de mobil, cât și pentru tranzacționarea de criptomonede. Chiar dacă proiectul funcționează cu servere centralizate, reușește să păstreze susținerea „puritanilor” blockchain.

De ce ar trebui să cumperi Solana?

Dinamicitatea prețului SOL este dată de activitatea de pe rețeaua Solana. Faptul că se fac multe lansări presale pe platformă înseamnă că investitorii pot prinde trenduri ascendente foarte ușor la aceste lansări.

Deși nu e ușor de prezis viitorul pieței, SOL este un activ care ar putea oferi utilitate reală dacă platforma integrează tokenizarea. Mai mult, există multe produse criptografice construite ori integrate în rețeaua Solana.

Ce riscuri implică investiția în Solana?

Din nou, SOL este o monedă foarte populară și cu mult potențial, dar capitalizarea de piață este mare față de alte proiecte. Este o monedă foarte des întâlnită în portofoliile investitorilor, care și-a cam atins valoarea reală pe piață. Cu alte cuvinte, SOL nu va fi printre monedele care vor da randamentele cele mai mari.

Care este moneda pe care ar trebui s-o cumperi?

Este destul de clar că trăim un moment cu multe oportunități promițătoare, dar este greu de găsit o alternativă mai bună decât AltSignals pentru cei ce își doresc o investiție cu un succes major.

Cât va mai dura până vom vedea o creștere masivă în prețul acestui token, rămâne de văzut. Nu ar fi o supriză pentru majoritatea investitorilor dacă randamenetele pentru acest an ar fi remarcabile, pe măsură ce mai mulți oameni află de această oportunitate majoră.

Întrebări frecvente despre criptomonede

Ce sunt criptomonedele?

O criptomonedă este un set de token-uri digitale sau virtuale care utilizează criptografia pentru securitate și funcționează independent de orice autoritate centrală. Ele sunt descentralizate, ceea ce înseamnă că nu sunt controlate de guverne sau instituții financiare și sunt de obicei bazate pe o rețea blockchain peer-to-peer.

Criptomonedele oferă un număr de avantaje față de monedele fiduciare tradiționale, inclusiv taxe mai mici la tranzacții, transferuri mai rapide și o mai mare confidențialitate. Acestea oferă și o mai mare incluziune financiară, permițând oamenilor fără acces la servicii bancare tradiționale să participe la economia globală.

Deși piața criptografică a fost caracterizată de o mare volatilitate și nu este deloc lipsită de riscuri, perspectiva unor profituri remarcabile a atras nenumărați investitori și traderi din întreaga lume. Pe măsură ce criptomonedele evoluează și devin mai acceptate, e de așteptat să schimbe complet felul în care percepem banii și tranzacțiile financiare.

Ce este un presale criptografic?

Presale-ul este un eveniment de strângere de fonduri care le oferă ocazia investitorilor să cumpere token-uri sau monede dintr-o nouă criptomonedă înainte de lansarea oficială a acesteia. De obicei, scopul este strângerea de capital pentru dezvoltare, marketing și alte costuri afiliate lansării criptomonedei.

Într-un presale, token-urile sau monedele sunt vândute, de obicei, la un preț redus către investitorii timpurii, ceea ce îi motivează pe aceștia să cumpere cât mai devreme, cu așteptarea că valoarea monedei va crește substanțial în viitor.

Presale-urile sunt adesea utile pentru investitorii care vor să prindă primele locuri într-un proiect, dar pot fi și riscante. Precum cu orice altă investiție, nu există nicio garanție a vreunui câștig, fapt pe care investitorii au nevoie să și-l asume în prealabil.

Ce criptomonedă va exploda în 2023?

Sunt multe proiecte care ar putea să fie performante în 2023, dar mulți analiști care se ocupă cu cele mai bune monede pentru investiții de succes se opresc asupra AltSignals, deoarece reprezintă o oportunitate pentru profituri mari.

Ce criptomonedă să cumpăr acum pentru termen scurt?

Este greu de identificat cea mai bună alegere pentru acest termen, dar cel mai important factor în luarea acestei decizii este elanul pe care îl are proiectul în acest an. AltSignal are șanse mari să aibă un parcurs bun pe ambele termene (scurt și lung) mulțumită comunității active și a capitalizării de piață scăzute.

Ce criptomonedă sa aleg pentru termen lung?

Un alt proiect care are toate șansele să aibă o performanță bună este Metacade, deoarece se prezice că piața pentru play-to-earn va crește enorm, iar această monedă va putea profita de această creștere dacă reușește să-și mărească baza de utilizatori.

Ce criptomonedă are cel mai mare potențial?

Mulți investitori asociază criptomonedele cu activul criptografic Bitcoin. Dar acum, contractele inteligente precum cele din ecosistemul Ethereum lasă loc pentru multe alte proiecte cu mare potențial. Proiectele bazate pe rețele proof-of-stake sunt considerate investiții bune, dar și o capitalizare de piață mică este un alt factor necesar pentru profituri mari.

Care este cea mai bună criptomonedă de cumpărat în 2023?

Va fi cu siguranță o monedă cu o capitalizare de piață scăzută, dar este de asemenea necesar să aibă o utilitate relevantă. Acestea fiind spuse, este cel mai probabil ca răspunsul la această întrebare o să fie un proiect la început de drum, precum AltSignals, în defavoarea unor proiecte cu capitalizare mare, ca Bitcoin.

Exista ETF-uri (Fonduri tranzacționate la bursă) pentru criptomonede?

Numărul de ETF-uri pentru criptomonede este în creștere, dar profitul dintr-o astfel de investiție va fi mult mai mic în comparație cu investiția într-o criptomonedă bună. ETF-urile sunt o opțiune pe care ar trebui s-o considere investitorii mai conservatori, cu un apetit la risc mai redus, care se simt mai confortabili cu produse precum Bitcoin decât cu investiții în proiecte de finanțe descentralizate, spre exemplu.

Puteți participa la ultima etapă a presale-ului Metacade aici .