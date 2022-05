33 de bănci centrale și 12 autorități financiare se vor întâlni cu Nayib Bukele pentru a discuta despre BTC

Nayib Bukele, președintele El Salvador, a scris pe Twitter că se va întâlni astăzi, luni, cu 33 de bănci centrale și 12 autorități financiare pentru a discuta despre lansarea Bitcoin, printre altele.

Potrivit firului Twitter care a urmat tweet-ului despre întâlnire pentru „discutare despre incluziunea financiară, economia digitală, includerea în sistemul bancar, lansarea #Bitcoin și beneficiile sale în țara noastră”, câteva dintre băncile care sunt așteptate să se întâlnească cu Bukele includ banca din Rwanda, Autoritatea de Reglementare a Societăților Sacco (SASRA) Kenya, Banca Centrală a Egiptului, Banca Centrală a Nigeriei și Autoritatea Monetară din Maldive, printre altele.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022