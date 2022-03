Filecoin (FIL) a fost adesea prezentat drept unul dintre cele mai promițătoare proiecte dintr-o revoluție web 3, pe care mulți experți o consideră că este aproape. Dar moneda s-a chinuit cu adevărat anul acesta. Cu toate acestea, după o perioadă de consolidare, o ascensiune optimistă poate fi iminentă. Iată câțiva factori de reținut:

Filecoin ar putea crește de 4 ori până la sfârșitul anului 2022 sau chiar mai mult.

Valoarea de bază a monedei rămâne foarte subestimată.

Accelerarea către web 3 în acest an va determina o mare parte din creșterea FIL.

Sursa datelor: Tradingview

Filecoin (FIL) – Cât de curând poate crește de 4x?

După un început de an șocant, s-a ajuns la un punct în care existau temeri că am putea vedea o iarnă cripto prelungită. Filecoin (FIL), la fel ca multe alte monede, a fost foarte afectată și a ajuns la un nou minim din 2022 de 16,5 USD acum câteva săptămâni. Dar apoi impulsul s-a inversat și am văzut o creștere decentă și o perioadă de consolidare.

Se simte multă îmbunătățire, iar acest lucru nu poate fi decât un lucru bun pentru FIL. Așteptăm să vedem dacă moneda poate sări peste 21 de dolari dintr-o zonă de rezistență în sus într-o zonă de suport pe termen scurt.

Acest lucru ar putea declanșa o ascensiune care va duce la creșterea FIL cu cel puțin 30%. Pe termen mai lung, analiștii se uită cu ușurință la 80 USD. Amintiți-vă că FIL se tranzacționa la 120 USD în septembrie anul trecut. Prin urmare, există un precedent pentru câștiguri și pierderi rapide.

Ar trebui să achiziționați Filecoin (FIL)

Filecoin rămâne o rotiță esențială în domeniul stocării datelor. Este conceput pentru a deveni o soluție de date descentralizată, iar odată cu venirea epocii internetului descentralizat, acest tip de serviciu va fi de neprețuit.

FIL nu este singur în asta, desigur. Există unii concurenți. Dar până acum, proiectul s-a descurcat foarte bine. Merită privit.