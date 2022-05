Aplicația de criptomonede și de creditare în criptomonede Nebeus caută mereu modalități inovatoare de a ajuta clienții să crească și să profite la maxim de investițiile lor cripto.

Utilizatorii Nebeus puteau deja să tranzacționeze, să cumpere, să vândă și să schimbe Avalanche (AVAX). Acum, ei o pot folosi și ca garanție pentru împrumuturile Nebeus în cripto și să se împrumute pentru investițiile lor Avalanche, a aflat Coin Journal dintr-un comunicat de presă.

Cum se obține un împrumut Nebeus garantat cu AVAX

Trezoreria Nebeus pune imediat la dispoziție împrumuturile rapide. Acestea sunt preaprobate și directe și vin cu un raport împrumut-valoare de 50% cu dobândă zero în primele trei luni.

Un alt produs sunt împrumuturile flexibile. Acestea sunt adaptate nevoilor individuale, permițând clienților să împrumute până la 80% LTV în fiat sau cripto. Perioada de creditare este între o lună și trei ani. Suma este de până la maximum 250.000 USD.

Practic fără riscuri

În plus, împrumuturile flexibile sunt practic fără riscuri. Se aplică o perioadă tampon de 10 zile, care poate fi utilizată dacă are loc un apel în marjă. Orice garanție furnizată este asigurată de Lloyd’s of London pentru până la 100 de milioane de dolari.

Când un utilizator activează opțiunea „Gestionare automată a apelurilor în marjă”, platforma poate gestiona automat garanția cripto dacă se apropie un apel în marjă.

Avalanche este extrem de adaptabil

Ecosistemul extrem de adaptabil poate alimenta stablecoins și NFT, permițând dezvoltatorilor să stabilească subrețele.

Acestea sunt blockchain-uri private, care servesc ca mecanism de validare a tranzacțiilor, oferind acces la o tehnologie blockchain mai sigură și mai eficientă și contribuind la comunitatea open-source Avalanche.

Despre Nebeus

Nebeus este o aplicație și o platformă desktop de top pentru criptomonede și creditare în criptomonede, care le permite utilizatorilor să-și folosească investițiile cripto pentru a obține împrumuturi instantanee în monede fiat, stablecoins și cripto.