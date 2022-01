După aproape 20 de zile, Axie Infinity (AXS) a devenit verde și a crescut cu 14% ieri, iar astăzi continuă o evoluție optimistă.

La momentul redactării acestui articol , a crescut cu 7% conform CoinMarketCap. A atins un maxim de 54 USD și un minim de 49,42 USD în ultimele 24 de ore.

Dar de ce crește moneda AXS? Pentru a afla ce se întâmplă în culisele actualei tendințe optimiste Axie Infinity, aruncați o privire mai jos.

Înainte de a ne arunca în tendința optimistă actuală, este important să explicăm mai întâi ce este Axie Infinity.

Pe scurt, Axie Infinity este un blockchain de tip metaverse care permite gamerilor să joace jocuri și, de asemenea, să câștige pe măsură ce se joacă.

Jucătorii Axie Infinity colectează, cresc, luptă și schimbă creaturi bazate pe tokeni nonfungibili (NFT) numite Axies. Criptomoneda sau tokenul folosit la efectuarea tranzacțiilor în cadrul ecosistemului Axie Infinity este denumit AXS.

Axie infinity a devenit verde după știrile că a fost adăugată pe lista de criptomonede pe care oamenii le pot schimba și împrumuta pe Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022