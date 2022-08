BitBox02 Review – este o opțiune bună pentru cold storage?

Acest an a fost brutal până acum pe piețele de criptomonede. Printre evoluțiile bearish au fost o grămadă de entități centralizate care au declarat faliment, dintre care cea mai importantă a fost Celsius.

În acest context, mantra „nu cheile tale, nu monedele tale” sună mai adevărată ca niciodată. Pe măsură ce contagiunea se răspândește în întreaga industrie, există un singur mod în care puteți fi absolut sigur că Bitcoin-ul (și alte criptomonede) este în siguranță. Și acesta este cold storage (stocarea la rece) – un lucru despre care am avertizat în ziua în care a început să alunece paritatea UST.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022