Un fapt important legat de câștigurile Bitcoin de astăzi este că acestea vin în pofida incertitudinii continue în jurul conflictului Rusia-Ucraina.

Bitcoin (BTC) a urcat luni la maxime de 41.680 USD, pe fondul presiunii de cumpărare reînnoite pe piețele cripto.

Creșterea este replicată în altcoins, Ethereum (ETH) crescând cu 7% și tranzacționându-se la peste 2.800 USD, în timp ce Solana (SOL) și Terra (LUNA) sunt ambele cu peste 14% în verde.

Valoarea totală a pieței cripto a crescut cu 7,4%, până la 1,93 trilioane de dolari, capitalizarea pieței Bitcoin ajungând la 793 de miliarde de dolari.

În prezent, BTC este temporar necorelat cu Wall Street și se tranzacționează mai mult ca aur decât ca un activ cu risc, așa cum s-a observat în ultimele câteva luni.

Factorii macroeconomici care au împiedicat BTC există în continuare, incertitudinea în jurul războiului din Ucraina și planurile de majorare a ratelor Fed continuând probabil să dicteze sentimentul investitorilor pe termen scurt și mediu.

Cu toate acestea, Natalie Brunell, gazda Podcast-ului Coin Stories Bitcoin, spune că conflictul din Ucraina a scos în evidență ce înseamnă Bitcoin pentru comunitatea globală. Potrivit ei:

„Sistemul monetar global se fracturează și #Bitcoin a ieșit la suprafață ca o tehnologie impecabilă de economisire și libertate, fără margini, fără permisiuni, rezistentă la cenzură și de neconfiscat. Criza Rusia-Ucraina pune în centrul atenției acest lucru”, a declarat ea pentru Fox Business.

Comentariile lui Brunell vin pe măsură ce donațiile de bitcoin către Ucraina continuă să crească și volumele de tranzacționare cu criptomonede în ruble cresc pe fondul slăbiciunii monedei rusești.

În ceea ce privește posibilitatea ca BTC să poată susține creșterea actuală sau să își păstreze câștigurile, Dylan LeClair, analist senior la un fond de investiții în active digitale la UXTO Management consideră că este un scenariu probabil.

Potrivit analistului, cea mai recentă creștere a BTC se bazează pe un număr tot mai mare de „mâini de diamant”. El indică date care arată că peste 80% din rezerva circulantă a Bitcoin a circulat până în prezent.

„Doar 15,5% din rezerva circulantă de #bitcoin s-a mutat în 2022, în pofida incertitudinilor macroeconomice tot mai mari. HODLerii sunt complet neliniștiți. Destul de uimitor când te gândești la asta”, LeClair a postat pe Twitter luni.

Trader-ul și investitorul în criptomonede Scott Melker își dorește ca BTC să depășească 42 de dolari și să mențină impulsul peste acest prag pentru a avea șansă la forțe proaspete pentru câștiguri suplimentare.

