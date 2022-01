După o serie prelungită de pierderi, a cincea cea mai mare monedă după capitalizarea pieței începe să înregistreze câștiguri. Dacă sunteți atrași de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Cardano, acest ghid este pentru voi.

Cardano este unul dintre cele mai mari blockchain-uri care utilizează cu succes un mecanism de consens de tip proof-of-stake, care consumă mai puțină energie decât cel proof-of-work pe care se bazează Bitcoin. Deși Ethereum, o rețuea mult mai mare, va face upgrade la PoS, această tranziție va avea loc treptat.

Ecipa se mândrește prin faptul că toată tehnologia utilizată la dezvoltarea rețelei trece printr-un proces de pee-review, ceea ce înseamnă că ideile îndrăznețe pot fi verificate înainte de a fi validate.

Potrivit echipei Cardano, această rigoare academică ajută blockchain-ul să fie durabil și stabil – crescând șansa ca potențialele bug-uri să poată fi detecate în avans.

Având în vedere cât este de dificil de a realiza o predicție precisă, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

Potrivit Crowd Wisdom, Cardano va tranzacționa între 1.39 USD și 1.51 USD în următoarele ore. La momentul scrierii, se tranzacționa la 1.53 USD. Trendul actual este pozitiv.

