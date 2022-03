Qredo a crescut în mod constant în ultimele săptămâni. Capitalizarea sa de piață complet diluată a crescut cu 28% astăzi, iar volumul de tranzacționare – cu 163%. Acest articol explică ce este Qredo, dacă ar fi o investiție valoroasă și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Qredo acum.

Qredo este un ecosistem care susține că reconstruiește proprietatea asupra activelor digitale și conectivitatea blockchain. A introdus prima rețea de custodie descentralizată de calcul multilateral (MPC) de tip trustless.

Această dezvoltare permite Qredo să ofere custodie descentralizată, swap-uri native pe lanțuri încrucișate și acces la lichidități pe mai multe platforme. Folosind cele mai recente inovații în cripto și tehnologia registrului distribuit, Qredo asigură o rețea globală puternică pentru securizarea și tranzacționarea activelor digitale.

Tokenul QRDO al ecosistemului oferă un mijloc de utilitate și guvernare pentru rețeaua Qredo. Qredo este conceput pentru a include o structură de stimulente „centrată pe utilizator”, care favorizează din punct de vedere economic participanții rețelei Qredo, stimulând adoptarea și utilizarea rețelei de către utilizatori.

Qredo poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp pentru a citi cel puțin mai multe predicții de preț de la analiștii de top și pentru a face studii de piață înainte de a vă asuma un angajament. Fiți rezervați cu privire la toate sfaturile de investiții.

Wallet Investor se așteaptă la o creștere pe termen lung. Qredo va tranzacționa cu 12,60 USD peste cinci ani, ceea ce corespunde unui venit de aproximativ +346%. O investiție de 100 USD în Qredo făcută acum ar putea ajunge la 446 USD în 5 ani, dacă predicția analiștilor este corectă.

