Cele mai bune criptomonede zk-rollups în 2022

Scalarea Zero-Knowledge (ZK – zero cunoștințe) este un concept cu creștere rapidă în industria blockchain. Scopul său este de a crește randamentul general al blockchain-urilor și de a reduce costurile. Se realizează acest lucru prin înregistrarea valabilității transferurilor lansate procesate pe Ethereum. Procedând astfel, devine posibil ca mii de tranzacții să fie efectuate într-o singură secundă. Iată câteva dintre cele mai bune criptomonede zk-rollups pentru 2022.

Polygon

Polygon este un proiect blockchain de nivel 2, care îi ajută pe dezvoltatori să-și accelereze proiectele. În ultimii câțiva ani, numărul dezvoltatorilor care au adoptat rețeaua a crescut constant. Acestea includ dezvoltatori precum AAVE, Uniswap și Curve Finance. Potrivit DeFi Llama, rețeaua are o valoare totală blocată (TVL) de peste 4 miliarde de dolari.

Produsul inițial al Polygon a fost un sidechain care a ajutat la creșterea vitezei și la reducerea costurilor tranzacțiilor. În 2021, dezvoltatorii au lansat Polygon Hermez, care este un zk-rollup open-source optimizat pentru transferuri sigure, cu costuri reduse și utilizabile pe aripile Ethereum.

Prețul MATIC a avut probleme în ultimele luni. A scăzut cu peste 25% de la cel mai înalt punct din februarie. Pe termen lung, însă, moneda va reveni probabil.

Loopring

Loopring (LRC/USD) este o altă platformă zk-rollup care abordează provocarea costurilor ridicate de tranzacție la tranzacționare. Încearcă să ofere o soluție la numărul mare de taxe pe care le plătesc persoanele care folosesc schimburile descentralizate populare (DEXE). Prin intermediul platformei sale, utilizatorii plătesc sume mai mici de bani pentru a tranzacționa și a deconta tranzacții.

Loopring alimentează, de asemenea, o platformă de fond de lichiditate care are active de milioane de dolari. De exemplu, perechea ETH-USDC are lichiditate de peste 34 de milioane USD, în timp ce LRC la ETH are lichiditate de 20 milioane USD.

Prețul Loopring a crescut cu peste 63% față de cel mai scăzut nivel din februarie. Recent, însă, și-a pierdut din elan și se tranzacționează la 1,02 USD. Există probabilitatea ca acesta să se descurce bine în următoarele luni.

Mina Protocol

Mina Protocol este un alt proiect blockchain, mic dar cu creștere rapidă, care își propune să folosească tehnologia zk-rollup la scară. Moneda are o capitalizare de piață de peste 1,5 miliarde de dolari, în timp ce creatorii ei au strâns milioane de dolari de la investitori.

Deși prețul Mina a avut o evoluție bună, protocolul nu a fost încă lansat. În schimb, dezvoltatorii au oferit granturi pentru peste 1.100 de dezvoltatori pentru a-și construi produsele. Prin urmare, există probabilitatea ca protocolul să continue să meargă bine în viitor.