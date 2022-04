Criptomonedele nu au avut un început de an bun. Conform datelor compilate de CoinGecko, capitalizarea totală a monedelor digitale a scăzut de la 2,04 trilioane de dolari în ianuarie la aproximativ 1,9 trilioane de dolari în aprilie. Toate încercările de recuperare s-au blocat. În acest articol, ne vom uita la cele mai promițătoare criptomonede de cumpărat și de deținut în 2022.

Ethereum

Ethereum, a doua cea mai mare criptomonedă , este una dintre cele mai bune de cumpărat și deținut în 2022. Platforma trece prin schimbări semnificative care o vor face să atragă mai mulți dezvoltatori și investitori. Dezvoltatorii implementează tranziția de la o rețea proof-of-work la o rețea proof-of-stake.

De asemenea, vor introduce conceptul de sharding, ceea ce îl va face semnificativ mai rapid. Ca rezultat, există probabilitatea ca mai mulți dezvoltatori să-l aleagă pentru a-și construi aplicațiile. În plus, majoritatea îl folosesc deja în pofida defectelor sale. Prin urmare, există probabilitatea ca prețul Ethereum să continue să crească în 2022.

Near Protocol

Near Protocol este o altă criptomonedă promițătoare în care să investiți în 2022. Este o criptomonedă cu proof-of-stake, care câștigă tracțiune substanțială în rândul dezvoltatorilor. Creatorii implementează în prezent upgrade-ul de nightshade sharding, care are scopul de a-l face mai rapid și mai scalabil.

Pentru a-și îndeplini această misiune, Near Protocol a strâns aproape 350 de milioane de dolari în luna aprilie a acestui an. Strângerea de fonduri a avut loc la câteva luni după ce dezvoltatorii au strâns peste 100 de milioane de dolari de la investitori. Aceste fonduri vor fi direcționate către construirea ecosistemului și stimularea dezvoltatorilor acestuia. În plus, valoarea sa totală blocată în DeFi a crescut la aproape 1 miliard de dolari și este probabil că va continua să crească în acest an.

Mina Protocol

Mina Protocol este o criptomonedă puțin cunoscută, care va avea un an bun. Prețul său a crescut deja cu aproximativ 61% față de cel mai scăzut nivel înregistrat până în prezent. Mina Protocol este un proiect blockchain care utilizează pachete de informații zero-knowledge (zk) pentru a ajuta dezvoltatorii să construiască aplicații rapide. Tokenul său are o capitalizare totală de piață de peste 1,1 miliarde USD.

Dezvoltatorii Mina Protocol au strâns peste 92 de milioane de dolari de la firme de capital de risc. Având în vedere că SDK-ul său urmează să fie lansat în 2022, există probabilitatea ca platforma să câștige teren. Dacă se întâmplă acest lucru, prețul Mina va continua probabil să crească pe măsură ce mai multe persoane interacționează cu platforma sa.

Lido DAO

Lido DAO este un proiect blockchain lider în industria finanțării descentralizate (DeFi). Platforma este construită în Terra, Ethereum, Solana, Kusama și Polygon. Rețelele sale Ethereum și Terra sunt cele mai mari. Activitatea Lido este furnizarea de lichidități pentru activele mizate.

De exemplu, Lido Staked Ether are o capitalizare de piață de peste 9 miliarde USD. Lido are o valoare totală blocată de peste 17 miliarde de dolari. Tokenul Lido DAO are o capitalizare de piață de peste 878 milioane USD. Există probabilitatea ca acesta să revină în 2022, pe măsură ce crește numărul adepților în rețea.

Anchor Protocol

Anchor Protocol este o altă criptomonedă sigură de cumpărat și deținut în 2022. Este una dintre cele mai importante platforme DeFi din lume, cu un TVL de peste 25 de miliarde de dolari. Este a doua cea mai mare rețea DeFi după Curve și este cea mai mare din ecosistemul Terra.

Anchor Protocol permite oamenilor să depună bani pe platforma sa și apoi să înceapă să câștige recompense pe măsură ce alții se împrumută. La începutul lui 2022, prețul Anchor Protocol a scăzut după ce dezvoltatorii au anunțat că vor modifica rata dobânzii câștigată pe lună. Tarifele vor crește sau vor scădea cu 1,5% pe lună. Totuși, Anchor este o criptomonedă sigură, deoarece ecosistemul său este încă în creștere.

Bitcoin

Bitcoin este o criptomonedă sigură de cumpărat și deținut datorită rolului său important în industria blockchain. Este cea mai mare monedă din lume și tinde să dea tonul pentru alte monede. În cele mai multe cazuri, alte criptomonede tind să crească atunci când Bitcoin crește și invers. Este, de asemenea, una dintre cele mai deținute monede digitale din lume.

Prin urmare, dacă prețul criptomonedelor va avea un an pozitiv în 2022, există probabilitatea ca și Bitcoin să crească. Bitcoin câștigă teren și în rândul investitorilor instituționali.

Avalanche

Avalanche este o importantă platformă blockchain care își propune să ajute dezvoltatorii să construiască aplicații descentralizate rapide. În timp ce Ethereum gestionează mai puțin de 20 de tranzacții pe secundă, Avalanche poate gestiona până la 4.000 de tranzacții. Este, de asemenea, o rețea relativ ieftină, prețul mediu al unei tranzacții fiind de câțiva cenți.

În timp ce rețeaua Avalanche înregistrează o creștere puternică, dezvoltatorii săi au anunțat investiții în valoare de peste 400 de milioane de dolari pentru a-și stimula ecosistemul. Primul a fost Avalanche Rush, iar al doilea este de 290 de milioane de dolari pentru metavers. Prin urmare, prețul Avalanche va continua probabil să crească în 2022.

Terra

Terra este unul dintre proiectele blockchain cu cea mai rapidă creștere din industrie. Rețeaua este binecunoscută pentru monedele sale stabile, cum ar fi Terra USD, care are o capitalizare de piață de peste 16 miliarde de dolari. De asemenea, a devenit un jucător de frunte în industria DeFi. Unele dintre cele mai importante aplicații DeFi din ecosistem sunt Anchor Protocol, Lido și Astroport. Fiind una dintre criptomonedele cu cea mai rapidă creștere din lume, LUNA este o investiție bună în 2022.

Chainlink

Chainlink este cea mai mare platformă inteligentă Oracle din industrie. Activitatea sa este în principal să conecteze datele off-chain cu cele on-chain. Utilizarea sa este foarte importantă în diverse industrii, cum ar fi DeFi și NFT, care necesită date externe utile. Chainlink are o valoare totală garantată (TVS) de peste 55 de miliarde de dolari. Prin urmare, există posibilitatea ca prețul Chainlink să continue să crească.

