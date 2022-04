CEO-ul Robinhood, Vladimir Tenev, consideră că Dogecoin (DOGE-USD) poate deveni „moneda internetului” de zi cu zi.

Potrivit șefului Robinhood, sunt necesare doar câteva îmbunătățiri care ar putea transforma moneda meme într-un mijloc de plată mai rapid și chiar mai ieftin.

El și-a subliniat opinia printr-un thread pe Twitter, oferind câteva sugestii despre ceea ce dezvoltatorii Dogecoin ar putea încerca să implementeze pentru a face din DOGE „moneda oamenilor”.

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev spune că taxele de tranzacție ale Dogecoin sunt deja „disparabil de mici” după actualizarea 1.14.5 din noiembrie anul trecut. Taxa medie de tranzacționare a rețelei de 0,003 USD este mult mai mică decât până la 3% percepută de principalii furnizori de plăți cu cardul.

În acest caz, el propune că ceea ce trebuie îmbunătățit este dimensiunea blocului DOGE și timpul de blocare. Făcând acest lucru, observă el, Dogecoin și-ar putea mări debitul total la niveluri atinse în prezent de Visa.

Tenev subliniază că, în stadiul actual, debitul Dogecoin este de aproximativ 40 de tranzacții pe secundă (TPS). Desigur, acest lucru se datorează dimensiunii blocului de 1 MB al criptomonedei și timpului de blocare de 1 minut.

În comparație, Visa poate gestiona până la 65.000 TPS. Pentru a depăși VISA, Dogecoin trebuie să-și mărească de 10.000 de ori debitul. Pare o solicitare dificilă. Cu toate acestea, directorul Robinhood crede că dezvoltatorii DOGE pot rezolva cu ușurință acest lucru prin creșterea dimensiunii blocului.

„Trecerea la o limită de dimensiune a blocului de 1 GB (și mai târziu 10 GB) ar oferi întregul debit de care ar avea nevoie o monedă globală în viitorul previzibil. Soluțiile L2 nu sunt necesare pentru a rezolva această problemă”, a menționat el.

Dezvoltatorii Dogecoin ar trebui, de asemenea, să exploreze cum să facă Dogecoin mai puțin inflaționist așa cum este în prezent, a adăugat el. Acest lucru, a spus el, ar putea fi realizat prin adoptarea unei oferte finite, la fel ca plafonul de 21 de milioane de Bitcoin (BTC). În acest caz, rata inflației Dogecoin s-ar putea reduce în timp.

Oferta actuală de 132 de miliarde DOGE are o rată a inflației de peste 5%. Tenev este de părere că o aprovizionare fixă ar putea-o reduce la 2%.

Câteva dintre sugestii au atras deja critici la adresa CT, în special în ceea ce privește creșterea dimensiunii blocului probabil în detrimentul descentralizării.

Tenev admite că o dimensiune de bloc de 10 GB ar putea necesita un hardware mai sofisticat de la mineri dacă doresc să ruleze un nod complet, lucru care ar putea face ca unii entuziaști să nu poată participa la securizarea rețelei. Acest lucru, potrivit unor observatori, este inacceptabil, având în vedere că ar duce la o rețea mai centralizată.

Tenev sugerează că acesta ar putea fi compromisul pe care dezvoltatorii Dogecoin ar trebui să îl aibă în vedere dacă aleg să ia în considerare ideea lui.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022