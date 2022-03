CEO-ul Terraform Labs Do Kwon a pariat 10 milioane de dolari pe prețul Terra (LUNA) în următorul an.

Pariul uriaș a fost făcut cu investitorul cripto cunoscut sub pseudonimul Gigantic Rebirth, sau GCR, și a fost pecetluit după ce cei doi au depus 10 milioane de dolari fiecare într-un cont escrow controlat de traderul cripto Cobie.

GCR a fost primul care a depus în escrow USD Coin (USDC) în valoare de 10 milioane de dolari, în timp ce Kwon, care a mai pecetluit un alt pariu pe LUNA ieri, și-a finalizat transferul câteva momente mai târziu.

Conform termenilor acordului, pariul va merge în orice sens, în funcție de unde va fi prețul LUNA într-un an. Șeful Terra consideră că LUNA va fi mai mare decât cei 88,00 USD de astăzi în martie 2023, în timp ce GCR pariază pe valoarea criptomonedei fiind mai mică decât în prezent.

Luni, Kwon a pariat 1 milion de dolari că LUNA va fi peste prețul din 14 martie 2022 până la aceeași dată anul viitor. Astăzi, Cobie a postat pe Twitter că cele trei părți au depus 22 de milioane de dolari în total în escrow.

„GCR, Do și Algod au depus cu toții la adresa escrow Cobie pentru pariul Luna. Fie ca cel mai bun degen să câștige”, a menționat acesta, alături de o captură de ecran cu sumele.

Cobie a promis că se va asigura că pariul este respectat, asigurând comunitatea cripto că nu va „favoriza” pe nimeni.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

