Procentul de atacuri de phishing pentru care este responsabilă crypto a crescut de mai mult de trei ori, ajungând la 6,6% în 2022

Procentul de atacuri de phishing de care este responsabilă crypto este mai mic decât în cazul altor industrii, în comparație cu capitalizarea totală a pieței

Industria de plăți a suferit o creștere de 6,1% a escrocheriilor de phishing față de 2021

Autoritățile de reglementare vor analiza astfel de studii, deoarece urmăresc să elaboreze o legislație pentru această industrie încă necunoscută, dar industriile SaaS, social media și de plăți au toate un record de phishing proporțional mai mare.

Introducere

Toată lumea cunoaște pe cineva care a căzut în plasa unei escrocherii de phishing. Aceste înșelăciuni par să fie din ce în ce mai răspândite, dar am fost curios să văd care este repartizarea între industrii și care sectoare suferă din ce în ce mai mult. În plus, în condițiile în care criptomonedele sunt deseori prezentate ca fiind un teren de joacă pentru infractori și fraudă, oare cifrele susțin de fapt această preconcepție?

Atacuri de phishing în 2021

În 2021, criptomonedele au fost responsabile pentru doar 2% din atacurile de phishing, după cum arată graficul de mai jos. Industriile dominante au fost serviciile financiare, social media și SaaS/ webmail, care, împreună, au contribuit la peste 68% din atacuri.

Cu toate acestea, primul trimestru al anului 2021 este mult timp în urmă în lumea criptomonedelor. Capitalizarea de piață a industriei a început acel trimestru cu puțin mai puțin de 800 de miliarde de dolari (l-a încheiat apropiindu-se de 2 trilioane de dolari după o creștere explozivă).

Așadar, cum se compară aceste cifre cu cele de peste un an – T1 din 2022? Capitalizarea de piață a criptomonedelor era de 2,2 trilioane de dolari la intrarea în trimestrul respectiv (și apoi 2,1 trilioane de dolari la ieșirea din el, a fost de fapt relativ stabilă – baia de sânge a început în T2). Așadar, cu o piață cripto mult mai mare și mai bine stabilită, având în vedere că plafonul de piață a fost de 2,8X mai mare în 2022 decât la intrarea în 2021, ajută la oferirea unui context pentru faptul că atacurile de phishing ca procent au crescut de peste 3X, de la 2% la 6,6% în ultimul an.

Graficul complet care prezintă toate industriile este mai jos, arătând poziția actualizată a modului în care criptomonedele se situează față de alte industrii.

Evoluție în comparație cu alte industrii

O altă constatare a cifrelor este faptul că atacurile de phishing care vizează industria de plăți au crescut cu 6,1%, în ciuda faptului că industria nu s-a mișcat prea mult în ceea ce privește dimensiunea generală.

Acest lucru oferă un context suplimentar pentru creșterea cifrei cripto, deoarece sectorul nu este diferit de cel al plăților, ceea ce sugerează că, probabil, acesta devine o țintă tot mai mare pentru atacurile de phishing. Cu toate acestea, faptul că atacurile în domeniul plăților au crescut atât de mult este mult mai frapant decât evoluția criptomonedelor, care are un motiv real de a indica creșterea dimensiunii industriei și faptul că reglementările nu au ajuns încă la nivelul necesar.

Contextul dimensiunii industriei

Cu toate acestea, având în vedere că dimensiunea criptomonedelor se situează acum deasupra mai multor industrii din studiu, acest lucru trebuie luat în considerare – dimensiunea pieței afectează în mod evident frecvența atacurilor de phishing.

Într-adevăr, industria SaaS/webmail are o problemă semnificativ mai mare, cu 20% din atacuri, dar cu o valoare estimată a industriei de sub 200 de miliarde de dolari, venind cu mult sub cripto. Prevalența atacurilor din social media este, de asemenea, mai mică decât cea a criptomonedelor, cu o valoare de 200 de miliarde de dolari, dar cu 12,5% din atacuri (și această cifră a fost de peste 20% în anul precedent). Graficul arată că și industria plăților se compară defavorabil cu cripto.

Concluzie

În evaluarea a ceea ce înseamnă toate acestea, în primul rând, schimbarea de la 2% la 6,6% în ultimul an se potrivește mai mult sau mai puțin cu creșterea industriei și este de așteptat. În plus, în comparație cu alte industrii, crypto nu pare a fi o excepție, cantitatea de atacuri în comparație cu dimensiunea industriei fiind cu mult inferioară altora, cum ar fi SaaS, social media și plăți.

Prin urmare, datele sugerează că crypto este oarecum nedreptățită de reputația sa de vest sălbatic, în pofida faptului că aceasta rămâne o problemă.

Nu se poate trece cu vederea faptul că acest spațiu are cu siguranță o parte întunecată, chiar dacă aceasta reprezintă o proporție infimă din toată inovația și progresul înregistrat în alte părți. Și această parte întunecată este cea care, sperăm, va începe să fie ținută sub control și pe care autoritățile de reglementare vor avea ochii ațintiți – totuși, dacă ne uităm la cifre și comparăm cu alte industrii, cripto nu este singura, iar lucrurile bune depășesc cu mult pe cele rele.

