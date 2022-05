Piața criptomonedelor a pierdut peste 200 de miliarde de dolari în ultimele zile.

Piața criptomonedelor a fost într-o tendință de scădere în ultimele zile. În weekend, piața a pierdut peste 200 de miliarde de dolari, în timp ce capitalul total al pieței cripto a scăzut de la 1,7 trilioane de dolari la 1,5 trilioane de dolari.

În ultimele 24 de ore, piața a pierdut aproape 4% din valoare. Bitcoin și-a pierdut nivelul de suport major peste 35.000 USD și acum se luptă în jurul punctului de 33.000 USD. Se așteaptă posibile pierderi suplimentare în zilele următoare.

Ether a scăzut, de asemenea, sub nivelul psihologic de 2.500 USD, iar pierderile ulterioare i-ar putea obliga pe ETH bulls să-și apere poziția peste 2.000 USD.

NEAR, tokenul nativ al ecosistemului Near, este cel mai performant dintre primele 20 de criptomonede după capitalizarea pieței în ultimele 24 de ore. Moneda a adăugat mai mult de 7% la valoarea sa în acest interval de timp.

Cu toate acestea, nu există un catalizator major în spatele performanței pozitive continue a NEAR. NEAR ar putea avea dificultăți să mențină această evoluție optimistă, deoarece piața extinsă este în prezent în scădere.

Niveluri cheie de urmărit

Graficul pe 4 ore NEAR/USDT este încă pe minus, în pofida performanței pozitive în curs. Cu toate acestea, indicatorii tehnici arată că valoarea NEAR își revine încet.

Linia MACD se află sub zona neutră, deoarece NEAR a fost într-o tendință de scădere în ultimele săptămâni. RSI pe 14 zile de 50 arată că NEAR nu se mai află într-o regiune de supravânzare.

La momentul scrierii, NEAR se tranzacționează la 11,07 USD per monedă. Dacă creșterea continuă, ar putea trece peste primul punct de rezistență la 12,40 USD. Cu toate acestea, al doilea nivel de rezistență la 13,285 USD ar trebui să limiteze mișcarea ascendentă în continuare.

Cu piața extinsă încă în scădere, NEAR și-ar putea vedea câștigurile inversate. NEAR ar putea fi forțat să-și apere primul nivel major de suport la 9,046 USD înainte de sfârșitul zilei.