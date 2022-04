La fel ca toate criptomonedele legate de Elon Musk, Dogelon Mars a urcat ieri după informațiile privind achiziția Twitter, atingând un maxim istoric pentru luna aprilie. A început să scadă după aceea. La momentul redactării acestui articol, a pierdut 6% din valoare.

Există, de asemenea, zvonuri despre o listare pe Binance. Dacă doriți să știți ce este Dogelon Mars, dacă vă poate oferi profituri bune și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Dogelon Mars, ați ajuns în locul potrivit.

Deoarece ELON este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra ELON folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra ELON chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv ELON.

Dogelon Mars este o monedă meme cu temă câine care rulează pe Ethereum Mainnet și Polygon Mainnet. Urmează exemplul lui Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu și alte monede canine de succes.

Dogelon Mars combină o serie de teme populare de monede meme. Numele său combină Dogecoin și Elon Musk, susținătorul deschis al Dogecoin.

De asemenea, face aluzie la Marte, o întorsătură a celebrului meme cu luna, sugerând că Dogelon va trece printr-o creștere majoră. Dincolo de numele său destul de arbitrar, Dogelon Mars a reușit să construiască o comunitate semnificativă.

Dogelon Mars poate merita cu siguranță să investiți dacă momentul este unul potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Tech News Leader prezic că Dogelon Mars poate ajunge la 0,000001 USD într-un an. Va valora 0,0000044 USD în 5 ani și 0,000027 USD într-un deceniu.

