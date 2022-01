Prețul live EverGrow Coin astăzi este de .,75 e-7 USD, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de 3.5 milioane USD. A scăzut cu 39.13% în ultimele 24 de ore. E timpul să cumperi dip-ul? Veți afla în acest ghid rapid, care conține și o mulțime de alte informații utile, inclusiv de unde să cumpărați EverGrow.

Deoarece EGC este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra EGC folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra EGC chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm Binance, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați SushiSwap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv EGC.

EverGrow Coin este un token deflaționist conceput să devină mai rar în timp. Toți deținătorii de EGC vor câștiga o recompensă de 8% de la fiecare tranzacție de cumpărare/vânzare în USD.

3% din tokenii fiecărei tranzacții de cumpărare/vânzare sunt trimși într-un portofel de tip buyback, în timp ce 2% sunt transferați în fondul de lichiditate pentru PancakeSwap pentru a crea un nivel de preț stabil.

Ecosistemul EverGrow constă într-o piață NF, împrumuturi, pool-uri de staking, o platformă de abonament de conținut și chiar un joc Play-to-Earn.

Ar putea fi tentant să cumperi dip-ul în speranța că EverGrow va inversa pierderile, dar asta s-ar putea să nu se întâmple. Dacă decideți să investiți în el, nu cheltuiți mai mulți bani decât vă puteți permite să pierdeți.

Wallet Investor estimează că moneda va pierde până la 80% din valoarea sa într-un an. Acest lucru face din EverGrow o investiție proastă.

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

