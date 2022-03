Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a spus de asemenea săptămâna aceasta că rușii folosesc active digitale pentru a se sustrage de la sancțiuni.

Fondatorul bursei de criptomonede Kuna, cu sediul în Ucraina, și managerul Crypto Fund al Ucrainei, Michael Chobanian, sugerează că Binance trebuie investigat pentru o potențială coluziune cu Rusia în privința sancțiunilor.

În comentariile raportate de CoinDesk joi, Chobanian a cerut Uniunii Europene să facă acest pas pentru a determina dacă într-adevăr principalul schimb de criptomonede a „cooperat” cu Rusia pentru a ajuta guvernul lui Putin să evite sancțiunile.

Chobanian, care este și președintele Asociației Blockchain din Ucraina, a declarat publicației că își va cere scuze dacă investigațiile ar dovedi că Binance nu a greșit. Dar a adăugat că, dacă se confirmă, atunci UE ar trebui să se ocupe de asta.

Acuzațiile au apărut săptămâna trecută, Binance negând acuzațiile fondatorului bursei de criptomonede Kuna.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022