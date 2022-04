Iată de ce prețul AAVE a crescut în ultimele trei zile

Prețul tokenului nativ al platformei de creditare cripto de vârf, Aave, a crescut constant în ultimele trei zile.

Ieri, tokenul a crescut cu peste 5% și a atins un maxim de 198,02 USD înainte de a reveni la prețul actual de 185,70 USD. Astăzi este încă în verde, deși cu o creștere de 1,02% în ultimele 24 de ore.

Acest articol analizează factorii care contribuie la prețul actual AAVE.

Înainte de a intra în detalii privind tendința ascendentă actuală, este important să explicăm mai întâi ce este Aave, în cazul în care există persoane care întâlnesc termenul pentru prima dată.

Pe scurt, Aave este un protocol DeFi care le permite oamenilor să împrumute în criptomonede. Tokenul său nativ se numește AAVE.

Acum să ne uităm la ce se întâmplă în culise și la creșterea prețului AAVE.

Tokenul AAVE pare să se bazeze pe anunțul șefului DeFi Aave Labs printr-un tweet care spune că extragerea de lichidități AAVE versiunea 3 (AAVE V3) este în direct pe Avalanche blockchain, ceea ce înseamnă că utilizatorii Avalanche pot acum câștiga recompense prin furnizarea de lichiditate protocoalelor DeFi pe blockchain-ul Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022